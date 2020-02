Die drei Tänzerinnen und der Tänzer drücken mit ihren Bewegungen Emotionen aus. (Kim Wengoborski)

Epische Musik durchdringt den Saal in der Musikschule Move and Music in Osterholz-Scharmbeck. Erst völlig erstarrt, beginnen die vier Tänzer nun ihre Körperteile zu den Klängen der Streichinstrumente zu bewegen. Das Lied „Heart of courage“ von Two steps from hell zieht im Tempo an, und auch der Tanz wird intensiver und schneller. Ein neuer Song durchdringt die klassische Musik, moderne Klänge mit viel Beat. Die schwarzen Holzstühle sind nicht länger nur zum Sitzen da. Sie werden geschoben, gekippt und gedreht. Die Tänzer schwirren um sie herum, benutzen sie und ihre eigenen Körper, um sich auszudrücken.

Die Formation „Fragments“ ist ein eingespieltes Team. Bereits seit einigen Jahren tanzen und proben die 21-jährige Johanna Tamanini, der 21-jährige Sven Samland, die 18-jährige Wiebke Krampitz und die 19-jährige Lisa-Ann Langner in den Räumen auf dem früheren Faun-

Gelände an der Stadthalle.

Freiraum für eigene Ideen

Jeder von ihnen bringt Erfahrungen aus anderen Kursen oder auch anderen Tanzschulen und Vereinen mit. Bei „Fragments“ vermischen sie die Stile. Von Ballett über Hip Hop bis hin zum klassischem Tanz können alle Bestandteile enthalten sein. Sven Samland zum Beispiel tanzt Freestyle. Seine Bewegungen sind oft abgehackt, wie ein Roboter bewegt er seine Gliedmaßen über das Parkett. „Ich habe mir die Schritte selbst überlegt“, sagt der 21-Jährige, der für die Gruppe auch die Musik zusammenschneidet.

Die Tanzlehrerin Anette Zimmermann möchte den Schülern Freiraum geben. „Die Jugendlichen sollen ihren eigenen Stil finden und lernen, ihren Körper für den Ausdruck ihrer Gefühle einzusetzen“, erläutert Anette Zimmermann. Auf diese Weise wird die Kreativität gefördert und auch ein starker Zugang zum eigenen Körper geschaffen. Synchron sind die Bewegungen selten. Meist tanzt jeder seine eigenen Bewegungsabfolgen.

Die Choreografie entwickelt Anette Zimmermann. „Ich bin stark von Pina Bausch beeinflusst“, beschreibt sie. Die bereits verstorbene Pina Pausch wurde in den 1970er- Jahren bekannt, da sie sich von den Regeln der traditionellen Tänze wie Ballett gelöst und eigene Ideen entwickelt hatte. Mit ihren Choreografien, in die sie neben professionellen Tänzern auch Schauspieler einband, wurde sie international bekannt. Auch die amerikanische Choreografin Martha Graham, die mit dem Modern Dance berühmt wurde, habe großen Einfluss auf ihre Arbeit, sagt Anette Zimmermann.

Nicht immer sind die Tänzer damit einverstanden, wie die Choreografie letztlich aussieht. „Manchmal gibt es Stress, weil sie auf ihre Bewegungen bestehen“, sagt Anette Zimmermann. Dann versucht die Gruppe gemeinsam, einen Mittelweg zu finden. „Wir haben ein großes Mitspracherecht. Das ist bei den meisten anderen Tanzgruppen und anderen Stilen nicht so“, beschreibt Johanna Tamanini.

Das Bild entsteht im Kopf

Die Musik und ihr Rhythmus sind die wichtigsten Parameter. Sie setzen den Impuls für die Bewegung. Die Vorstellungskraft entwickelt die

Bilder, die in den Körper fließen. Die jungen Erwachsenen tanzen Quadrate, Macken oder Schleim – was das jeweils für sie ist, wie es aussieht und wie es sich anfühlt, entscheiden sie selbst. Gleichzeitig sollen die Bewegungen nicht einfach nur ausgeführt und anschließend wieder vergessen werden. „Sie sollen wiederholbar gemacht werden“, sagt Anette Zimmermann. Auf diese Weise werden Geist und Körper nachhaltig miteinander verknüpft.

Dabei sollen die Körper der Tänzer weich und beweglich werden. „Der Boden ist unser Freund“, sagt Lisa-Ann Lagner. Die Härte des Bodens macht den jungen Tänzern nichts mehr aus, wenn sie gelernt haben, „sich anzuschmiegen und hineinzukuscheln“, fügt Anette

Zimmermann hinzu. Nebenbei wächst das Bewusstsein für sich selbst. „Das hilft einem zum Beispiel, wenn man Vorträge vor der ganzen Klasse halten soll“, sagt Sven Samland, der eine Ausbildung zum Elektroniker macht.

Vor drei Jahren haben die jungen Tänzer unter Leitung von Anette Zimmermann ein Tanzvideo erstellt. Darin bewegen sie sich in weißen Anzügen und mit weißen Masken zu moderner Musik im Schwarzlicht. „Das war ein unglaublich umfangreiches Projekt mit vielen Hindernissen. Gleichzeitig hat es unheimlich viel Spaß gemacht“, erinnert sich Anette Zimmermann. Unterstützung erhielten die Choreografin und die damals noch siebenköpfige Tanzformation von den beiden Filmerinnen Ronja Jule Schade und Mine Mütze. Das elfminütige Ergebnis ist auf der Homepage der Tanzschule zu sehen.

„Solche Projekte lassen sich eigentlich nur mit einem großen Team bewerkstelligen“, sagt Anette Zimmermann. Gern würde sie mehr Projekte dieser Art umsetzen. Doch der hohe Arbeitsaufwand, den die Leitung der Musikschule mit sich bringt, würde das nur selten zulassen. Neben der Jugendgruppe gibt sie weiteren Kindern und Jugendlichen Tanz- und Musikunterricht. Außerdem bieten andere Tanzlehrer zum Beispiel Ballett und Zumba in den Räumen an der Jacob-

Frerichs-Straße an.

Im Musizieren mit den Kleinsten liegen die Wurzeln von Anette

Zimmermanns musikalischer Laufbahn. Sie habe Musik und Tanz schon immer geliebt, erzählt sie, doch verschiedene Umstände hatten dazu geführt, dass sie dieser Leidenschaft zunächst nicht folgen konnte. Nach der Schule machte sie zunächst eine Ausbildung zur Erzieherin.

Sie war fast 30 Jahre alt, als sie sich entschied, tanzen zu lernen. Sie besuchte viele Kurse bei renommierten Tänzerinnen, lernte Techniken und setze sich mit verschiedenen Stilen auseinander. Außerdem begann sie ein Studium in Musik und Sonderpädagogik für die Grundschule. Neben dem Studium musizierte sie bereits mit Kindergartenkindern. Nachdem sie ihr Studium beendet hatte, machte sie nicht, wie eigentlich üblich, ein Referendariat, sondern widmete sich ganz der musikalischen Früherziehung. Nach und nach kamen weitere Angebote dazu, von der Flötengruppe bis hin zum Kinder-Tanzkurs, damals noch hauptsächlich in Kindergärten und Schulen.

Nie zu jung oder zu alt

Seit zehn Jahren nutzt sie nun die Räume auf dem ehemaligen Faun-Gelände, die sie gemeinsam mit ihrem Mann renoviert und ihren Ansprüchen entsprechend gestaltet hat. Neben einem großen Tanzsaal und Umkleiden mit Duschen gibt es ein kleines Café, in dem sich die Eltern während der Kurse sowie die Kinder davor oder danach aufhalten.

Die Gruppe „Fragments“ sei für sie ein gutes Beispiel, wo es auch für die Jüngsten irgendwann hingehen kann, sagt Anette Zimmermann. Manche Kinder sind nicht einmal ein Jahr alt, wenn sie bei Move and Music gemeinsam mit ihren Eltern musizieren. Es wird gesungen, gerasselt, getanzt und getrommelt und gespielt. „Musik bietet so viele Facetten, die einen positiven Einfluss auf die Entwicklung haben“, ist Anette Zimmermann überzeugt.

Mehr Infos über die Tanzschule Move and Music, Jakob-

Frerichs-Straße 4 bis 6 in Osterholz-Scharmbeck, auf der Homepage www.moveandmusic.de, per E-Mail unter moveandmusic@web.de und dienstags von 11.30 bis 13 Uhr unter Telefon 0 47 91 / 9 02 93 77.