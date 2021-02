Die Bauarbeiten hinter dem ehemaligen Von-Seggern-Kaufhaus kommen voran. Nun sind offenbar bei Baggerbeiten Wurzelteile der knapp 100 Jahre alten, benachbarten Buche freigelegt worden. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Selbst wenn die Abriss- und Umbauarbeiten am ehemaligen Von-Seggern-Kaufhaus wegen des frostigen Wetters ruhen, so herrscht hinter den Kulissen einige Bewegung. Wie am Mittwoch bekannt wurde, möchte Bauunternehmer Johann Gottfried Stehnke den im Sommer 2020 erstmals gestellten Antrag auf Fällung der Blutbuche aufrechterhalten. Ein entsprechender Antrag des Bauunternehmers liegt dem Rathaus vor, wie die Redaktion auf Nachfrage erfahren hat. Das Schicksal des etwa 100 Jahre alten Baums ist damit wieder offen. Noch im Herbst schien die Angelegenheit geklärt zu sein: Leitende Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten Gespräche mit Stehnke geführt, um die Baum-Insel hinter dem Gebäude an der Poststraße zu erhalten. Im Oktober 2020 war Baudezernent Manuel Reichel zuversichtlich: Anlässlich der Planungsausschuss-Sitzung zeigte er sich optimistisch, dass der große Baum stehen bleiben kann. Im November dann holte Stehnke eine Fällgenehmigung bei der Stadt ein und ließ sechs Bäume unterhalb des Buchen-Standorts entfernen. Anschließend kehrte Ruhe ein. Stehnke lässt das ehemalige Kaufhaus zu einer Tagespflege-Einrichtung für die Ameos-Kliniken umbauen. Auf dem hinteren Teil des Grundstücks sollen mehr als 20 Parkplätze entstehen. Aus Platzgründen sollte ursprünglich auch die etwa 100 Jahre alte Buche den Einstellplätzen weichen. Bürger protestierten vor den Menckeschule, um auf die drohende Fällung hinzuweisen. Politiker wie Brunhilde Rühl, Brigitte Neuner-Krämer und Herbert Behrens setzen sich vehement für den Erhalt des ortsbildprägenden Baums ein. Der Grünen-Politiker Jörg Basler hatte am Dienstag in der Sitzung des Bauausschusses darauf hingewiesen, dass Wurzelteile der Buche freiliegen. Die Lebensadern sind offenbar bei Bauarbeiten freigelegt worden. Die Verwaltung bestätigte den Sachverhalt. Stehnke habe einen Baum-Sachverständigen eingeschaltet, um das weitere Vorgehen auszuloten, hieß es dazu.

Johann Gottfried Stehnke war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.