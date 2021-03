Veterinäramt berichtet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bürger schauen beim Tierschutz hin

Bernhard Komesker

Das Kreis-Veterinäramt registriert immer mehr Anzeigen von Tierquälerei. Die Behörde gehe jedem Hinweis nach, so die Amtsleiterin. In zehn Prozent der Fälle gebe es am Ende eine schriftliche Verfügung.