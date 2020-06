Vereinsvorsitzender Norbert Wellbrock am Steuer des Ritterhuder Bürgerbusses. (Christian Kosak)

Ritterhude. Es sei alles eigentlich wieder so wie vorher – nur dass man als Fahrgast nun eine Maske tragen müsse, sagt Norbert Wellbrock. Er ist erster Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins in Ritterhude, der seinen Bus ab Anfang Juli wieder einsetzt. Gleiche Strecke, gleiche Fahrzeiten, gleiche Höchstzahl an Fahrgästen wie sonst auch.

Nur die Zahl der Fahrer hat sich geändert: „Wir haben unter den Fahrern eine Umfrage gemacht, wer sich bereit erklärt, jetzt wieder zu starten“, so Wellbrock. Da viele Fahrer zur Risikogruppe gehören, habe man nicht über deren Köpfe hinweg entscheiden wollen, dass es wieder los geht. Von eigentlich 25 Fahrern haben sich 14 bereit erklärt, ab Juli wieder zu fahren. Das bedeutet aber auch: Um die Strecken und Zeiten genauso weiter bedienen zu können, müssen die Ehrenamtlichen statt zweimal im Monat jetzt vier- bis fünfmal im Monat fahren. „Die Fahrer haben aber auch direkt angeboten, öfter eingesetzt zu werden, um es auszugleichen“, sagt Wellbrock.

Acht Personen dürfen gleichzeitig im Bus fahren, wie gewohnt fährt der Bus ab Mittwoch, 1. Juli, montags bis freitags einmal vormittags und einmal nachmittags. Im Bus gibt es Desinfektionsmittel und einen Spuckschutz zum Fahrer. Wellbrock erklärt, warum der Fahrer gesondert geschützt wird: „Für den Fahrgast ist das so: Entweder er entscheidet sich zu fahren oder er fährt nicht – das gilt ja auch für andere öffentliche Nahverkehrsmittel.“ Das sei die freie Entscheidung eines jeden Fahrgasts. Aber für die Fahrer, die sich entscheiden, das Risiko ehrenamtlich auf sich zu nehmen, müsse der Verein dafür sorgen, dass sie bestmöglich abgesichert sind.

Die Entscheidung, ob der Bürgerbus Ritterhude überhaupt wieder fährt, war davon abhängig, was die Fahrer und Fahrerinnen zu leisten gewillt waren, die sich zum Fahren bereit erklärten, so Wellbrock. Fünf Mal die Woche fahren – das sei eine neue Herausforderung und müsse koordiniert werden. Fest steht für ihn, dass entweder ganz oder gar nicht aufgemacht werden sollte: „Wenn wir unser Angebot nicht genauso wie vorher hätten anbieten können, dann wären wir zu geblieben.“ Der Verein sei außerdem dazu verpflichtet, den Fahrplan einzuhalten, der vom Weser-Ems-Bus und von der Landesnahverkehrsgesellschaft genehmigt wurde. Eine kleinere Route wäre also keine Option gewesen.

Schon ganz am Anfang, in der Anfangsphase 2014, hatte man auch nur zehn bis elf Fahrer. „Das geht auch, ist aber sehr aufwendig.“ Damals habe es sich auch nur langsam herumgesprochen, inzwischen habe der Bus um die 7000 Fahrgäste im Jahr. Und die freuen sich jetzt auch über die Wiederaufnahme des Betriebs: Es habe beim Verein während der Schließungsmonate viele Nachfragen gegeben. „Ich habe in letzter Zeit einige Anrufe von Bürgern gehabt, die regelmäßig den Bürgerbus nutzen und die sich erkundigt haben, wann es wieder losgeht“, erzählt Wellbrock. Für viele ältere Menschen sei der Bus die einzige Chance, selbstständig zu einem Supermarkt zu kommen. „Die haben bitter darüber beklagt, dass sie seit Monaten nicht mehr selbst einkaufen gehen konnten.“ Seit Mitte März, also dreieinhalb Monate, ist der Bus nicht gefahren. Aber da sowohl die Fahrer und Fahrerinnen, also auch die Fahrgäste größtenteils zur Risikogruppe gehören, sei für den Verein am Anfang der Corona-Krise schnell klar gewesen, dass das Angebot erst einmal gestoppt werden musste. „Wir waren einer der ersten Bürgerbusse, die aufgehört haben“, erinnert sich Wellbrock. Auch jetzt sei man noch vorsichtig gewesen; andere Bürgerbusse hätten schon sehr viel früher wieder angefangen. „Da lag die Verantwortung für die Gesundheit der Passagiere und Fahrer in den Händen des Vorstands.“

Durch die zwei Strecken gebe es pro Tag zwei Schichten, sprich zwei Fahrer oder Fahrerinnen. „Den Plan zu erstellen, war dieses Mal etwas kniffliger“, so Manfred Reimer, einer der zwei Fahrdienstleiter des Bürgerbusses. Doch am Ende habe es auch mit den 14 Personen geklappt. Ab Anfang August werden es dann sogar 17 Fahrer und Fahrerinnen sein. Einige Mitarbeiter wollten erst einmal abwarten oder seien im Juli noch nicht verfügbar. „So wird das alles langsam sukzessive wieder mehr werden“, meint Wellbrock.