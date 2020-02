Der Ritterhuder Bürgerbus ging vor knapp sechs Jahren an den Start. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Mit einem neuen Image-Film wirbt der VBN-Zweckverband (ZVBN) für mehr Bürgerbusse – für Fahrer und Mitfahrer. Der Streifen soll bei einer Premierenvorstellung Anfang März gezeigt werden, er stellt die Funktionsweise des ehrenamtlichen ÖPNV-Angebots vor. Der Bürgerbus soll laut Verkehrsverbund kein billiger Ersatz, sondern eine Ergänzung bestehender Linien sein und das Netz feinmaschiger machen.

Die Werbe-Offensive kommt nicht von ungefähr: Nach aktuellen Verbandszahlen ging die Zahl der Bürgerbus-Fahrgäste im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 286 000 zurück. Manche Busvereine in der Region hätten Fahrten streichen müssen, weil sie nicht genügend Fahrerinnen und Fahrer hatten, teilt Stefan Bendrien vom Zweckverband mit. Dabei wäre die Nachfrage durchaus da gewesen. Der Film solle die Vorzüge des Prinzips „Bürger fahren für Bürger“ deutlich machen und den Bürgerbus-Vereinen so bei der Personalgewinnung helfen.

Zugleich sei im Herbst 2019 in Stadland (Landkreis Wesermarsch) das mittlerweile 23. VBN-Bürgerbus-Angebot an den Start gegangen, setzt Bendrien hinzu. Auch in anderen Gemeinden könne es in diesem Jahr zu neuen Linien kommen; diese setzten „den zu Recht beklagten Problemen der Mobilität im ländlichen Raum“ eine hervorragende Lösung entgegen, wirbt der ZVBN-Mitarbeiter. Bürgerbusse verkehren unter anderem in Ritterhude, Gnarrenburg und Grasberg/Worpswede. Niedersachsenweit sind es mehr als 60. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.zvbn.de/buergerbus zur Verfügung. Dort findet sich auch eine Liste mit Links zu den Bürgerbus-Vereinen in der Region.