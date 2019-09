Norbert Mathy stellt sich den "10 Fragen an..." (Christian Kosak)

Norbert Mathy: Die verheerenden Brände am Amazonas und die zum Ausdruck kommende Selbstherrlichkeit von Menschen im zerstörerischen Umgang mit der Schöpfung.

„Rückkehr nach Reims“, die beeindruckende autobiografische Analyse von Didier Erbon.

Mir liegt die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebensphasen sehr am Herzen. Daher würde ich einen Betrag für neue Räumlichkeiten des Gästehauses aufwenden, das Dach über der Wärmestube und der Osterholzer Tafel. Dort engagieren sich etwa 70 Bürgerinnen und Bürger der Stadt ehrenamtlich für Menschen in Not. Überdies würde ich die Hospiz- und Trauerarbeit besser ausstatten. Einen weiteren Betrag möchte ich für die Unterstützung des bürgerlichen Engagements in der Region verwenden. Das fördert die gemeinsame Verantwortung füreinander und stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

Im Umland mit meiner Frau die Natur genießen, Sport treiben und mich um Dinge kümmern, die während der Woche liegen geblieben sind.

Bürgerinnen und Bürger feiern die Eröffnung ihres neuen Zentrums in der Mitte in der Stadt.

Mit Werders Trainer Florian Kohfeldt.

Schiffskoch! Ich habe schon immer gern gekocht, und Wasser übt seit jeher eine große Anziehungskraft auf mich aus.

„Bend it“ von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich.

Bereuen vielleicht nicht, aber ich würde gern mal auf einem Segelschiff bei Ebbe (nachts, falls die Tide gnädig ist) im Watt unter dem leuchtenden Sternenhimmel übernachten.

...ich morgens keine Zeit für einen Blick in die Zeitung und einen zweiten Cappuccino habe.

Zur Person

Norbert Mathy (65) ist seit 27 Jahren Geschäftsführer des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Scharmbeck. Der Bremer Sozialpädagoge ist verheiratet Vater dreier Kinder.

Weitere Informationen

Seit 2003 gibt es die Woche der Diakonie, die wir in dieser Woche mit mehreren Beiträgen begleiten. Sie endet stets mit dem zweiten Sonntag im September, der in Niedersachsen als Diakoniesonntag gilt. Näheres im Internet unter www.woche-der-diakonie.de und unter www.diakonisches-werk-ohz.de.