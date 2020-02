Axstedt muss einen Kredit in Höhe von 920 000 Euro aufnehmen, um damit vor allem seinen Anteil am geplanten Kita-Neubau zu stemmen. (Uwe Anspach/dpa)

Axstedt. Udo Mester fährt regelmäßig mit der Bahn. Während der Fahrten hat der Axstedter Bürgermeister Zeit, die er auch dafür nutzt, sich im Internet umzusehen. Am Montag, direkt vor einer Ausschusssitzung, war ihm ein Posting in den sozialen Medien aufgefallen. Es ging dort um den Haushalt in Axstedt und die geplante Kindertagesstätte in Steden, an der sich Axstedt beteiligt. Der Inhalt gefiel Mester nicht. In der Sitzung musste er sich Luft machen. „Solche Sprüche gehen nicht. Die verunsichern nur die Bürger“, befand Mester. Unter anderem wurde in dem Artikel auf einem bekannten Facebook-Auftritt gefordert, den Kindergartenneubau zu verschieben, bis klar ist, ob und in welcher Form die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.

„Wir können den Bau nicht verschieben. Es gilt, einen Rechtsanspruch zu erfüllen“, machte Mester klar. 25 Kinder würden derzeit in einer zeitlich begrenzten Übergangslösung betreut. Und nicht nur die müssten in der neuen Kita untergebracht werden. Der Bedarf steige. „Ich bin stolz, wenn wir das bis zum 1. Januar 2021 hinbekommen“, erklärte Mester und stellte sich vor die Kommunalpolitiker. An die 30 Ratsmitglieder der drei beteiligten Gemeinden hätten einmütig diese Entscheidung getroffen. Und sie hätten es sich nicht leicht gemacht. Mester wehrt sich deshalb gegen Herabwürdigungen und Verunglimpfungen der ehrenamtlichen Bürgervertreter.

Auf der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend stand indes vornehmlich der Haushaltsplan 2020. Er ist auch für die Kindertagesbetreuung zuständig. Dennis Pleuß aus der Finanzabteilung und Verwaltungsvertreter des Bürgermeisters hatte die Eckdaten des Plans umrissen. Der Ergebnishaushalt ist danach mit einem knappen Plus von 100 Euro ausgeglichen. Im Finanzhaushalt sieht es etwas besser aus. Aus den laufenden Verwaltungstätigkeiten verbleiben 12 900 Euro. Allerdings muss Axstedt nach dem Entwurf einen Kredit in Höhe von 920 000 Euro aufnehmen. Das entspricht etwa dem Anteil an dem Kita-Neubau, den die Gemeinde übernehmen muss. Es sind aber nicht nur die Investitionen für den Neubau zu stemmen. Die laufenden Kosten für die Kindergärten belasten den Haushalt ebenso. Insgesamt 116 100 Euro stehen dafür im Haushaltsplan. „Das sind 45 000 Euro mehr als im Vorjahr“, bemerkte Dennis Pleuß.

Aus dem Härtefallfond, den die Landesregierung als Ausgleich für die Belastung wegen der Beitragsfreiheit für Eltern eingerichtet hat, wird Axstedt wie auch Holste nichts bekommen. Hauptgrund ist laut Pleuß, dass in Axstedt viele Elternbeiträge der Landkreis übernommen hatte, wenn die Eltern beispielsweise nicht in der Lage waren, sie aufzubringen. Diese Gelder dürfen nicht beim Antrag berücksichtigt werden. In den kommenden Jahren könnten die Ergebnishaushalte nach derzeitigem Stand nicht ausgeglichen werden, wie Dennis Pleuß mitteilte.

In weiteren Tagesordnungspunkten beschlossen die Ausschussmitglieder 500 Euro für eine Neubürger- und eine Seniorenveranstaltung. In Kooperation mit den Vereinen sollen Neubürger Informationen über die Gemeinde und die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu knüpfen. Zudem soll die Soldatenkameradschaft Axstedt-Lohe-Harrendorf einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro für die Sanierung des Kriegerdenkmals bekommen. Die Arbeiten will die Kameradschaft hauptsächlich in Eigenleistung verrichten. Am 27. Juni ist eine Feierstunde zum 100-jährigen Bestehen des Denkmals geplant. Bis dahin soll die Sanierung beendet sein.