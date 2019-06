Der Bundespräsident nahm bei seinem Besuch auch Kontakt mit tierischen Angehörigen der Bundeswehr auf - das Foto zeigt ihn mit der Hündin Lotta und deren Führerin Sina Knisel. (Christian Kosak)

Es gab Spiegeleier, Leberkäse und Bratkartoffeln, dazu einen Nachtisch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier musste sich zwar nicht in eine Wartereihe stellen, er holte sich das Essen aber wie jeder andere Soldat oder Mitarbeiter selber vom Tresen und trug es zu einem freien Sitzplatz in der Essenshalle der Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck.

Die Soldaten am Tisch begrüßten ihn artig. Am Tischende klickten indes die Fotokameras unaufhörlich, die Objektive der Filmkameras zoomten auf die Teller. Dann wurden die Medienvertreter freundlich hinaus komplimentiert. Schließlich wollte sich das Staatsoberhaupt in Ruhe und ungezwungen unterhalten, die Stimmung aufnehmen.

Steinmeier nahm sich vier Stunden Zeit

Rund vier Stunden nahm sich der Bundespräsident Zeit, um bei seinem Antrittsbesuch in der Lucius-D.-Clay-Kaserne in Garlstedt Eindrücke zu sammeln. Am Morgen war das Staatsoberhaupt mit militärischen Ehren begrüßt worden. Dazu waren auch Landrat Bernd Lütjen, Bürgermeister Torsten Rohde und Ortsvorsteherin Marie Jordan gekommen. Nach einem Gespräch mit dem Inspekteur der Streitkräftebasis, Martin Schelleis, und dem Schulkommandeur André Erich Denk schaute sich der Gast in der Kaserne um. Die Sicherheitsvorkehrungen waren durchaus hoch. Frank-Walter Steinmeier gab sich dennoch locker, schüttelte den Soldaten die Hand, bevor diese ihm ihre Aufgaben erklärten. Es wurden auch ein paar persönlichere Worte gewechselt. Dabei stand zunächst die Streitkräftebasis (SKB) im Vordergrund, zu der auch die Logistikschule gehört.

„Die Streitkräftebasis ist die zweitgrößte Organisationseinheit der Bundeswehr. Das wissen viele Bürger nicht“, sagte Frank-Walter Steinmeier vor laufender Kamera. Die SKB ist eine Art Dienstleister für die kämpfende Truppe und ermöglicht viele Abläufe der Bundeswehr erst. Sie ist aber auch Partner für ausländische Verbündete, beispielsweise, wenn Truppen durch Deutschland geleitet werden. Und die Zivil-Militärische Zusammenarbeit im Ausland (CIMIC) schafft Kontakte zur zivilen Welt. Ihre Mitarbeiter klären ab, wo die Bevölkerung im Einsatzgebiet Probleme sieht oder Angst hat. Die Lagebilder, die sie erstellen, sind wichtige Grundlagen für Entscheidungen der Einheiten. Zudem versorgt die SKB alle Einheiten mit Material und Verpflegung.

Begegnung mit Kamerad Hund

All das ließ sich der Bundespräsident ausführlich schildern und erklären. Dafür waren Vertreter der unterschiedlichen Dienststellen extra zur Logistikschule gekommen. Sie zeigten, wie vom ABC-Team (Abwehr von nuklearen, biologischen und chemischen Gefahren) in Einsatzgebieten sicheres Trinkwasser aus Brunnen und anderen Wasserquellen erzeugt wird. Die Feldjäger erläuterten ihm, wie sie einen Sprengstoffanschlag auf ein Bundeswehrfahrzeug analysieren und dokumentieren. Sie nehmen wie Polizisten auch Fingerabdrücke ab, sichern Fußspuren mittels Gipsabdruck und fotografieren alle verwertbaren Spuren.

Ganz intensiv war aber die Begegnung mit der Schule für Diensthundewesen. Dort werden Hundeteams für unterschiedlichste Einsätze in der Bundeswehr ausgebildet. Zusammen mit ihren Hunden Lotta, Amadeus und Erec Junior zeigten die Hundeführer einige Szenarien. Lotta suchte ein Fahrzeug nach Sprengstoff ab und Erec stellte eine verdächtige Person. Erstaunlicher ist aber, dass die Bundeswehr auch Therapiehunde in ihren Reihen einsetzt. Sie habe damit gute Erfahrungen gemacht, bekam Steinmeier zu hören.

Das erste Mal an diesem Tag trug ein Fotograf eine Bitte an den Bundespräsidenten heran. Er wollte ein Foto mit Hunden – und Steinmeier sagte spontan zu. Als er die Eindrücke seines Besuchs zusammenfasste, nahm die Hundebegegnung einen ungewöhnlich großen Teil ein. Steinmeier zeigte sich überrascht über das breite Spektrum der Hundeeinsätze. Die Logistikschule gehört auch zur Streitkräftebasis. „Die Logistik ist das oft unterschätzte Rückgrat der Bundeswehr“, weiß Steinmeier. Sie bringt vom Bleistift bis zum Panzer alles an den Ort, wo es gebraucht wird. „Die Logistikschule in Garlstedt ist eine vermeintlich kleine Einheit“, bemerkte der Bundespräsident. Doch alles, was in der Logistik gebraucht wird, werde hier geschult.

Steinmeier zeigte sich zufrieden. Die Logistikschule lebe die Kriterien der inneren Führung, die an eine Bundeswehr eines demokratischen Landes gestellt werden. Die Soldatinnen und Soldaten, so sein Eindruck, gingen mit hoher Professionalität und Ernsthaftigkeit ans Werk.

Steinmeier informierte sich in Garlstedt unter anderem über die mobile Wasser-Aufbereitungsanlage der Bundeswehr. (Helmut Reuter/dpa)

Hintergrund: Die Logistikschule ist die zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätte, in der das logistische Fachpersonal aller Organisationsbereiche der Streitkräfte geschult wird. So werden hier etwa zu Übungszwecken Einsätze simuliert. Zur Streitkräftebasis gehören insgesamt rund 30.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter.