Der Bundespräsident nahm bei seinem Besuch auch Kontakt mit tierischen Angehörigen der Bundeswehr auf - das Foto zeigt ihn mit der Hündin Lotta und deren Führerin Sina Knisel. (Christian Kosak)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Arbeit der Streitkräftebasis der Bundeswehr gewürdigt. Vielen sei nicht bewusst, dass die Streitkräftebasis die zweitgrößte Organisationseinheit der Bundeswehr sei, sagte Steinmeier am Montag bei einem Besuch in der Logistikschule der Bundeswehr im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck.

Die Logistik sei das "unterschätzte Rückgrat" der Einsätze im In- und Ausland. Die Soldatinnen und Soldaten gingen mit hoher Professionalität und Ernsthaftigkeit ans Werk.

Steinmeier informierte sich bei seinem vierstündigen Besuch in Garlstedt unter anderem über die Möglichkeit zur mobilen Wasseraufbereitung, die Arbeit des Zentrums für Zivil-Militärische Zusammenarbeit und die Diensthunde-Schule. Bei einem Gespräch mit Teilnehmern eines Lehrgangs zur politischen Bildung ging Steinmeier auch auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein.

Es komme jetzt entscheidend darauf an, dass scharfe Grenzen gezogen würden, zu denen, die bereit seien, in der politischen Auseinandersetzung Gewalt anzuwenden. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ein gesellschaftliches Klima geraten, in dem sich der Täter, der für den Tod von Lübcke verantwortlich ist, noch legitimiert oder ermutigt fühlt", sagte Steinmeier. "Das scheint mir nicht bei allen Parteien genügend berücksichtigt zu sein."

Steinmeier informierte sich in Garlstedt unter anderem über die mobile Wasser-Aufbereitungsanlage der Bundeswehr. (Helmut Reuter/dpa)

Der Aufenthalt in der Logistikschule war Steinmeiers Antrittsbesuch bei der Streitkräftebasis. Er wurde mit militärischen Ehren empfangen und aß gemeinsam mit Soldaten zu Mittag. Die Logistikschule ist die zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätte, in der das logistische Fachpersonal aller Organisationsbereiche der Streitkräfte geschult wird. So werden hier etwa zu Übungszwecken Einsätze simuliert. Zur Streitkräftebasis gehören insgesamt rund 30.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter. (dpa)