Tatjana Koch und Volker Dinkuhn stehen im Reisebüro am Markt. Die Prospekte sind Makulatur. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Volker Dinkuhn muss nur einen kurzen Augenblick überlegen. Dann sagt er: „Es ist der Supergau.“ Mit diesen wenigen Worten bringt er die Situation der Tourismusbranche aus seiner Sicht auf den Punkt. Zusammen mit Tatjana Koch betreibt er das Reisestudio am Markt in Osterholz-Scharmbeck. „Keiner weiß, wie es weitergeht“, bemerkt Dinkuhn. Bis zum 14. Juni gehe nichts. In Deutschland wären Reisen schon machbar. Und Lockerungen soll es auch für das Ausland geben - zumindest wurde seitens der Regierung entsprechende Bestrebungen angedeutet. Für die Reisebüros hat das bislang aber keine Auswirkungen.

Derzeit hätten auch Hotels und Restaurants noch Auflagen, führt Volker Dinkuhn an. Das gelte für Deutschland wie für das Ausland. „Wer möchte schon im Urlaub eine Schlange vor dem Restaurant riskieren?“, fragt sich der Reiseexperte. Ferienhäuser müssen zwischendurch leerstehen. Das sind nur einige Unbekannte für Reisewillige. „Vieles ist einfach in der Schwebe und zu diffus“, findet Volker Dinkuhn. Das wollen sich offenbar nur wenige antun. Viele Deutsche mögen sich zwar nach einem Urlaub am Strand oder in den Bergen sehnen. Die meisten warten jedoch ab. „Wir wissen nicht, was wir den Kunden anbieten können.“ Die bunten Reiseprospekte im Regal mit Traumstränden, blauem Himmel, klarem Wasser und beeindruckenden Kreuzfahrtschiffen sind derzeit nur Makulatur.

Das Reisestudio hat inzwischen wieder jeden Tag geöffnet. Doch meist sitzen Tatjana Koch und Volker Dinkuhn alleine im Geschäft. Kunden verirren sich selten dort hin. Dafür klingelt das Telefon häufig, und die Mail-Ordner füllen sich: Alles Anfragen wegen Verschiebungen und Stornierungen. Über Arbeit können sie sich eigentlich nicht beklagen. Umsatz bringt es den Reisebüros aber keineswegs. Im Gegenteil: Bei all dem Aufwand müssen sie auch noch die vermeintlich gesicherten Provisionen zurückzahlen. „Wir sind gebeutelt“, fasst es Volker Dinkuhn zusammen.

Eine Flut an Stornierungen

Ähnlich läuft es bei Schmetterling Reisen in Ritterhude. Derzeit bearbeitet Geschäftsführerin Birgit Busch hauptsächlich eine Flut an Mails mit Stornierungen. „An einem Tag kamen sogar 600 Mails“, schildert Birgit Busch das derzeitige alltägliche Geschäft. „Es ist sehr beratungsintensiv“, meint sie.

Dafür bekommen die Reisekaufleute sogar noch den Ärger und Unmut der Kunden ab. Dinkuhn stößt beispielsweise das Verhalten der Airlines sauer auf. Die würden die Situation einfach aussitzen und das Geld für stornierte Tickets nicht zurückzahlen. Dazu wären sie eigentlich verpflichtet, erklärt er. Die Fluggesellschaft bieten meist nur Gutscheine für spätere Flüge an. Die Kunden machten zu Recht ihrem Frust Luft. „Das ist nicht in Ordnung“, erklärt Volker Dinkuhn, was er davon hält. Manche Kunden lassen sich auf Verschiebungen oder Gutscheine ein. Im Endeffekt wisse aber keiner, ob Fluggesellschaft, Reederei oder Reiseveranstalter im kommende Jahr noch existiere. Natürlich seien auch einige Kunden böse, wenn ihnen nur ein Gutschein angeboten werde, bestätigt Birgit Busch. Dabei wollten sie alle doch helfen, so gut es gehe.

Einen Run auf deutsche Angebote kann das Reisestudio auch nicht bemerken. Dieses Geschäft läuft häufig an den klassischen Reisebüros vorbei. Dabei könnten sie auch diese Wünsche erfüllen. Hotels, Ferienhäuser, Bus oder Bahn. Alles kann auch im Reisebüro um die Ecke geregelt werden. Viele Urlauber buchten Reisen in Deutschland wohl direkt oder im Internet.

Finanziell läuft derzeit wenig für die Reisebüros. Einnahmen gibt es so gut wie keine. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Volker Dinkuhn. Ihre zwei Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Natürlich hätten sie Fördermittel beantragt, aber noch nicht bekommen. Nur 3000 Euro Soforthilfe gab es von der NBank. Alles sei ziemlich kompliziert. Auch bei Schmetterling Reisen gilt für drei Mitarbeiter Kurzarbeit.

Alle Hoffnungen ruhen nun vor allem auf dem nächsten Jahr. Trotzdem sind beide Reisebüros optimistisch. „Wir wissen nicht, was kommt“, meint Birgit Busch. Dazu habe die Reisebranche erst die Pleite von Thomas Cook verkraften müssen, erinnert Birgit Busch. Die Corona-Krise ist nun der nächste Nackenschlag.

Aber Busch und Dinkuhn gehen davon aus, dass es ihre Reisebüros auch 2021 noch gibt. „Ein guter Kaufmann bildet Rücklagen“, erklärt Volker Dinkuhn. Das haben er und Tatjana Koch gemacht. Und auch Birgit Busch verfügt über ein solches finanzielles Polster. Gute Tendenzen gibt es allerdings auch. Ein Ehepaar habe seine Kreuzfahrt verschoben, erzählt Birgit Busch. Jetzt haben sie bereits zwei Kreuzfahrten für 2021 gebucht - als eine Art Belohnung für die entgangene Reise dieses Jahr.