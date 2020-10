Organisatorin Maren Dippe neben dem erstplatzierten Bild. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Maren Dippe freut sich: „Diesmal haben sich Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen beteiligt“, erzählt die Lehrerin, die im Lernhaus am Campus für Kulturkoordination und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. 2018 hatte die Schule den Wettbewerb zur Gestaltung des Schulkalenders ins Leben gerufen, um kreativen Talenten der Schülerschaft die verdiente Anerkennung und Aufmerksamkeit zu ermöglichen. Da das Lernhaus am niedersachsenweiten Förderprogramm „Schule:Kultur!“ teilnimmt, ist der Kalender ein Baustein der Kreativkultur, die sich das Lernhaus auf die Fahnen geschrieben hat, so Dippe.

In einer kleinen Feierstunde, die unter Beachtung strenger Hygiene- und Abstandregeln in der kleinen Turnhalle der August-Schlüter-Halle stattfand, konnte jetzt die feierliche Siegerehrung stattfinden. Eine Jury hatte zuvor die anspruchsvolle Aufgabe, unter den eingereichten Zeichnungen, Malereien, Fotos und sogar Plastik diejenigen Arbeiten auszuwählen, die es auf die begehrten Seiten des Schulkalenders schaffen sollten.

„Bedingung war lediglich, dass weder bekannte Figuren oder Personen – auch nicht verfremdet – dargestellt werden durften, oder bereits vorhandene Bilder anderer Personen oder Mitschüler abgemalt werden durften“, betont Maren Dippe. Dann konnte die Jury aus Schülersprechern, Elternvertretern und Lernbegleitern die Werke ausgiebig prüfen und bewerten. Jedes Jurymitglied hatte dabei zwölf Stimmen. Als sich abzeichnete, dass zu viele Fotografien in die Endauswahl kommen würden, wurden weiter hinten platzierte andere Techniken in den Kalender aufgenommen.

Den Gewinnerinnen und Gewinnern winkten wieder attraktive Preise wie Gutscheine, hochwertige Künstlerbücher oder feines Mal- und Zeichenmaterial, die ebenso von ortsansässigen Unternehmen wie auch von überregionalen Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. „Über die große Spendenbereitschaft haben wir uns – gerade jetzt zu Corona-Zeiten – sehr gefreut“, betont Maren Dippe. „Ganz besonders, weil auch kleinere Unternehmen darunter waren, denen es jetzt auch nicht so gut geht!“

Mit Spannung wurde die Siegerehrung erwartet. Streng nach Klassenstufen getrennt, wie es das Hygienekonzept vorschrieb, hofften die jungen Künstler, ihren Namen zu hören. Mit dem mystischen Bild einer jungen Frau auf einem Stein kam Erlind Lleshi auf Platz acht. Auf Platz sieben landete Lilith Ida Buer mit der Fotografie einer verwunschenen Haustür; Leon Dirks hatte ein junges Mädchen mit langen braunen Haaren und Basecap dargestellt. Den sechste Platz belegte Maxim Monsees mit einer sehenswerten Abendstimmung über norddeutschem Flachland. Den fünften Platz teilten sich Halana Mohamad mit einem blutroten Sonnenuntergang, Nadia Khalid mit dem Bild eines lesenden Jugendlichen; Tami Müller hatte eine japanisch anmutende Gebirgslandschaft gezaubert und Rapael Dankwart die Abendsonne über einem See durch Baumgeäst fotografiert.

Etliche Preisträger gleichauf

Den vierten Platz belegten Jana Weiß mit der zarten Zeichnung einer kleinen Tänzerin vor einem Aquarellhintergrund und Dilma Mahmud mit einer Abendstimmung über einer Küstenlandschaft. Platz drei teilten sich Maxi Sophie Fahrenholz mit der Fotografie einer gemütlich ruhenden Katze während Danielle Sophie Thölke einen dramatischen Sonnenuntergangs-Himmel auf Speicherkarte bannen konnte. Sedanur Özalp scheint das Universum durch die Stäbe eines Gefängnisses zu betrachten, während Isabella Kaiser blütenschäumende Zweige abgelichtet hat. Den zweiten Platz belegte Maria Thiedemann mit dem Stillleben eines farbenkräftigen Blumenstraußes, und Platz eins ging an Tamara Schmidtmann, deren wachsames Auge aus einem Ahornblatt späht.

Der Lernhaus-Kalender kann noch bis zu den Herbstferien vorbestellt und im Voraus bezahlt werden. Er ist in drei Größen erhältlich: als Din-A5-Tischkalender für 3,50 Euro, als Din-A4-Wandkalender für fünf Euro oder als Din-A3-Familienplaner für 6,50 Euro. Bei Kauf mit Vorkasse verringert sich der Preis um einen Euro. Der Kalender ist nicht nur im Lernhaus im Campus erhältlich, sondern kann wie immer auch über die Buchhandlung "Die Schatulle", die Stadtbibliothek sowie "Kunst & Kreativ Ziegeler" erworben werden.