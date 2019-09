Die Jugendgruppe des Theaters in OHZ, die Plattmüüs, präsentierte ihr neues Stück "NIX! Wat wichtig is in't Leven" in der Großen Scheune, in dem es um die Sinnlosigkeit des Lebens und um Ausgrenzung geht. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Eigentlich ist es nicht gerade ein Geheimnis, dass Osterholz-Scharmbeck und umzu kulturell bunt aufgestellt ist. Das liegt nicht allein an den farbigen Gemälden, die regelmäßig durch Künstler des Kunstvereins in den Räumen auf Gut Sandbeck ausgestellt werden. Auch die farbenfrohen Kostüme, mit denen die Darsteller des TIO, des Theaters in OHZ, so oft die Bühne in der Großen Scheune auf Gut Sandbeck betreten und ihr Publikum begeistern sind es nicht allein, die die kulturelle Landschaft im Landkreis Osterholz gestalten. Bunt ist auch die musikalische Vielfalt, mit der die Kreismusikschule ihre Schülerinnen und Schüler ausstattet. Viele haben bei „Jugend musiziert“-Wettbewerben schon Lorbeeren für ihre Musikschule und die Region eingeheimst. Ein guter Grund für die Stadt Osterholz-Scharmbeck, diese bunte Vielfalt einmal in konzentrierter Form der Öffentlichkeit vorzustellen.

So hatten die Osterholz-Scharmbecker am Sonntag nun also die Chance, über knapp vier Stunden lang eine ausgesprochen bunte Kulturmischung hautnah zu erleben. Ab 14 Uhr gab es Bastelaktionen für Kinder im Herrenhaus, jeweils zur vollen Stunde hatten die Besucher die Möglichkeit, sich vom Kunstverein Osterholz über die Werke des promovierten Ingenieurwissenschaftlers und Künstlers Hans J. Rath zu informieren. Die Bilder des 2012 verstorbenen Professors, der das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen gründete und dessen Name untrennbar mit dem Fallturm verknüpft ist, sind unter dem Titel „Zwischen den Welten“ noch bis zum 22. September jeweils zu den Öffnungszeiten der Galerie, sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr, zu sehen.

Geschichte hautnah

In zwei Runden führten Horst Böttjer und Isabell Bullwinkel von der Stadt Osterholz-Scharmbeck Besucher durch das ehemalige Rittergut und erzählten von der Geschichte des Hauses. „Es ist immer spannend, wenn die Besucher dann eigenes Wissen über das alte Rittergut beisteuern“, erzählte Horst Böttjer. „So lerne ich selbst noch eine Menge, das ich dann bei der nächsten Führung wieder weitergeben kann.“

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Squeezerboxdevils, ein Akkordeonorchester der Kreismusikschule unter der Leitung von Mariska Nijhof. Ihr Repertoire reicht von Filmmelodien bis zu Songs von Elton John, mit denen sie im Publikum für die großartige Stimmung sorgten, die allenthalben auf Gut Sandbeck festzustellen war.

Die „Plattmüüs“, die Jugendgruppe des Theaters in OHZ, brachte ihr neues Stück „NIX! Wat wichtig is in’t Leven“ von der dänischen Autorin Janne Teller und sehr frei nach der Bearbeitung von Damien und Sandra Revol auf die Bühne. Unter der Regie von Kian Purian haben sich die Akteure der vermeintlichen Sinnlosigkeit des Lebens und der Ausgrenzung genähert. Die vielen Vorhänge und der anhaltende Applaus der Zuschauer zeigten, wie gelungen die Darbietung war.

Zum guten Schluss baten die Fiddle-Kids der Kreismusikschule unter Leitung von Henrieke Gosch noch einmal zum Konzert. Derart musikalisch „gestreichelt“ schmeckte es am großen Kuchenbüffet, mit denen die vielen Freiwilligen des Kulturkreisfestes die Gäste bewirteten, noch einmal so gut. Bratwurst, Torten und Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke fanden regen Absatz.

Bei einem kleinen Kaffee saßen Christa Piater von der Kreismusikschule, Astrid Grieß vom TIO und Brigitte Neuner-Krämer zusammen, als fast alle Gäste das Gelände schon verlassen hatten. Neuner-Krämer war als wissenshungrige Privatperson gekommen, freute sich aber gemeinsam mit Piater und Grieß über das Interesse der Osterholz-Scharmbecker an ihrer Kulturstätte Gut Sandbeck. „Ein großartiger Nachmittag heute hier in unserer 'Guten Stube'", resümierte die stellvertretende Bürgermeisterin, und alle rundum konnten nur zustimmen.