Das neue Scharmbecker Königshaus: Jugendkönig Paul Steeneck, Hauptkönig Carsten Koglin, Damenkönigin Anna-Katharina Stelljes und Vizekönig Martin Schnibbe (von links). (Friedrich-Wilhelm Armbrust)

Osterholz-Scharmbeck. „Alle Schützen an die Theke“, hieß es am Sonntag um 17.27 Uhr aus dem Munde von Ansager Klaus Grotheer. Da fiel noch nicht der Rumpf des Holzadlers, aber Harm Schnibbe hatte schon mal den Goldenen Flügel abgeschossen. Acht Minuten später fiel der Schweif. Nun konnte das Königsschießen beim 179. Schützenfest des Scharmbecker Schützenvereins von 1840 beginnen.

Traditionsgemäß wird zunächst der Vizekönig bei den Männern, dann die Königin bei den Damen und als drittes der Hauptkönig ausgeschossen. Beim Haupt- und Vizekönig kommt in der ersten Runde ein Kleinkaliber-Gewehr, dann ein historisches Groß-Kaliber-Gewehr zum Einsatz. Es wurde laut Arnold Murken um 1900 gebaut, hat das Kaliber 8,15 und wird von einem Privatbesitzer für das Königsschießen zur Verfügung gestellt.

„Schützenliesl“ schallte es um 19.15 Uhr durch die Schießhalle. Davor fiel der finale Schuss. Den setzte Carsten Koglin. Er ist jetzt für ein Jahr Hauptmajestät. Sein Kosename ist Carsten von den Dokumenten. Anfeuern ließen sich die vier Königsanwärter beim Schießen auf den Rumpf mit Sprüchen wie „Jetzt aber“ und „Nimm noch einen Königsschluck“. Die abgegebenen Schüsse quittierten Zuschauer mit „Ohs“ und „Heys“, , wenn die Holzsplitter flogen. Das Schießen auf die Adler wurde auch auf eine Video-Leinwand übertragen.

Koglin zur Seite stehen nun als Damenkönigin Anna-Katharina Stelljes sowie als Vizekönig Martin Schnibbe mit dem Beinamen Martin der Dritte. Jugendkönig wurde Paul Steeneck. Der Adjudant des Königs ist Olaf Dostalek, die Adjudantin der Königin Nicole Thoden.

Rathaus umgetauft

Der Sonntagabend schloss mit der Königstafel mit den neuen Majestäten ab. Geehrt wurden dabei auch die besten Schützen des Vereins. Dafür gibt es die sogenannte Salzsiedermedaille. Die Medaille in Gold ging an Nils Patz, die in Silber an Reinhard Fechtmann. Bei den Frauen war die beste Schützin Brigitte Patz. Die Salzsiedermedaille in Silber ging dieses Jahr an Bettina Witschen.

Ein Bild aus ungewohnter Umzugsperspektive: Johannes Witschen, zwölf Jahre alt, drückte auf den Auslöser, als der Schützentross beim Umzug durch die Gartenstraße marschierte und kurz für eine flüssige Stärkung zwischendurch stoppte. (Johannes Witschen)

Schon am Freitagabend war das Rathaus in „Moorburg“ umgetauft worden. Dieses Wort prangte am alten Rathaus über dem Haupteingang. Am Sonnabendmorgen stand die traditionelle Schlüsselübergabe vor dem Rathaus auf dem Programm. Gegenseitig beschenkten sich Bürgermeister Torsten Rohde und Schützenhauptmann Stephan Hecht. Für die Stadt gab es einen geschmückten Weihnachtsbaum in Anspielung auf die nicht geschmückten Straßen in der Vorweihnachtszeit 2018. Die Schützen erhielten von der Stadt mit Blick auf das neue Verkehrskonzept symbolisch einen Roller. Der war schützengemäß mit einer Wasserpistole versehen.

Immerhin hatten die Schützen mehrere Märsche durch die Stadt zu absolvieren. Der Roller soll dabei aber noch nicht zum Einsatz gekommen sein. Vom Rathaus ging es zur Volksbank am Marktplatz zu einem Umtrunk, von dort aus zum Schützenplatz. Hinzu kam am Sonnabendnachmittag der große Festumzug vom Marktplatz durch die Bahnhofstraße über Schiller- und Gartenstraße und An der Handloge zum Schützenhof. Daran beteiligten sich neun Vereine unter anderem auch aus Hambergen, Schwanewede, Ritterhude und Teufelsmoor sowie das Erntefestkomitee Osterholz. Musikalisch brachten das Blasorchester Wulsdorf Bremerhaven und der Spielmannszug TSV Osterholz-Scharmbeck die Marschteilnehmer auf Trapp.

Der Königsempfang am Sonntagmittag stand im Zeichen der Ehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft zum Verein ehrte Vorsitzender Stephan Hecht Uwe und Bettina Witschen, für 40 Jahre Gretel und Brigitte Patz. Immerhin 50 Jahre gehören Jürgen Wittmer und Klaus Helck den Schützen an. „Ich freue mich und bin gerührt“, reagierte Helck auf die Ehrung.