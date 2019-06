Trennung: Fünf der elf CDU-Fraktionsmitglieder im Osterholzer Stadtrat wollen künftig eigene Wege gehen. (Valek/Von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. Was sich seit Wochen angedeutet hat, ist nun Gewissheit: Die CDU-Fraktion im Stadtrat von Osterholz-Scharmbeck steht vor der Spaltung. Knapp die Hälfte der elf Mitglieder werden die CDU-FDP-Stadtratsgruppe, der Marie Jordan vorsteht, verlassen. Das hat der langjährige Fraktionsvorsitzende Michael Rolf-Pissarczyk am Mittwoch schriftlich mitgeteilt. Die fünf Mitglieder Axel Kook (FDP), Bettina und Michael Rolf-Pissarczyk sowie Hans-Hermann Tietjen und Thomas Wulff haben sich entschieden, der CDU-FDP-Gruppe den Rücken zu kehren und in einer neuen Gruppe anzutreten. Damit werden auch die Karten im Rat neu gemischt.

Das Thema dürfte in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause auf der Tagesordnung stehen. Diese findet am Donnerstag, 20. Juni, Fronleichnam, ab 15 Uhr im Ratssaal statt. In dieser konstituierenden Sitzung wird nach einem Verteilungsschlüssel geklärt, welche Ratsmitglieder die Sitze in den Ausschüssen bekleiden. Das wiederum führt zu einer Kräfteverschiebung im Rat.

Nach der Abwahl von Michael Rolf-Pissarczyk als Fraktionschef am 2. April ist es in der Fraktion zu Auseinandersetzungen gekommen. Der „Generationenwechsel“, wie die neue Fraktionsvorsitzende Marie Jordan die Umbesetzung an der Spitze bezeichnet, wurde knapp mit einer 6:5-Mehrheit beschlossen. Zu Stellvertretern von Marie Jordan wurden Marcus Oberstedt und Stefan Haake gewählt. Michael Rolf-Pissarczyk, der seit 1996 im Rat ist und seit November 2001 den Fraktionsvorsitz innehatte, war bei seiner Abwahl selbst nicht zugegen. Er hatte entschuldigt gefehlt.

Wie der Redaktion bekannt ist, soll es bei der darauf folgenden Fraktionssitzung Anfang Mai hoch hergegangen sein. Am 7. Mai wurde anlässlich der Sitzung entschieden, dass Rolf-Pissarczyk und CDU-Urgestein Hans-Hermann Tietjen ihre Plätze im Verwaltungsausschuss (VA) räumen sollen. Auch diese Entscheidung wurde mit knapper Mehrheit gefällt. Nachrücker sollten Haake und Oberstedt werden. Die Umbesetzung sollte bei der Ratssitzung am 20. Juni abgesegnet werden – nun kommt alles anders. Für weiteren Wirbel hat eine „Stellungnahme“ gesorgt, die von Marie Jordan, Stefan Haake und Marcus Oberstedt unterzeichnet ist. Im Schreiben, das das Siegel der CDU-FDP-Gruppe trägt, wird die Berichterstattung kritisiert. So sei es beim Wechsel an der Fraktionsspitze nicht darum gegangen, Michael Rolf-Pissarczyk zu demontieren. Axel Kook als Teil der Gruppe hatte aber nichts von der öffentlichen Mitteilung des Fraktionsvorstands gewusst, wie sich bei einer Nachfrage beim Kommunalpolitiker herausstellte. Kook, der etwa 30 Jahre Ratsmitglied ist, war verärgert.