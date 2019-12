Der Chor "Taktvoll" singt nicht nur, er richtet vom Predigttext bis zur Kirchendekoration auch Gottesdienste aus. (FR)

Meyenburg. Draußen pladdert der Regen gegen die Fensterscheiben des Meyenburger Gemeindehauses. Spätherbst-Tristesse hat sich über das Land gelegt. Zudem ist es nasskalt. Keinen Hund jagt man bei diesem Wetter vor die Tür. Es ist Teezeit. Sofazeit.

Allerdings gibt es für einige Menschen auch noch andere Möglichkeiten. Denn Teezeit beziehungsweise Sofazeit ist nicht das, was die Frauen und Männer im Sinn haben, die zu diesem Zeitpunkt nacheinander den Konfirmandenraum betreten. Die Spätherbst-Tristesse haben sie mit dem Schmutz auf der Schuhmatte vor der Tür gelassen. Die meisten strahlen, lächeln und grüßen mit einem fröhlichen „Moin“ oder „Hallo“. Diese fröhlichen Frauen und Männer zwischen 25 und 75 Jahren sind die Mitglieder des Chores „Taktvoll“. An diesem tristen Tag freuen sich die Sänger und Sängerinnen auf eine ihrer wöchentlichen Proben.

„Taktvoll“ ist darüber hinaus ein besonderer Chor. Da ist zunächst einmal das musikalische Repertoire. „Wir singen moderne christliche Lieder“, sagt Chorleiterin Meike Meyerdierks. Ähnlich der Musik, die manche von evangelischen Kirchentagen kennen. „Ich nenne das christlichen Pop.“ So auf den Punkt bringt es Sabrina Brinkmann. Die 30-Jährige ist sozusagen die zweite Kraft hinter Meike Meyerdierks. Gemeinsam mit der 41-jährigen Chorleiterin sucht sie immer wieder nach neuen modernen Songs. „Mit unserem Repertoire haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Gegend“, erklärt Meike Meyerdierks nicht ohne Stolz.

„Taktvoll“ ist allerdings nicht nur wegen der Musikauswahl ein besonderer Chor. Denn er hat nicht nur ein, sondern zwei Zuhause. Zum einen gehört die muntere Singgemeinschaft zur evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Luciae in Meyenburg, zum anderen zur evangelisch-reformierten Gemeinde Rönnebeck-Farge. Jeden ersten, dritten – und manchmal auch fünften – Donnerstag im Monat treffen sich die Sängerinnen und Sänger im Gemeindehaus in Meyenburg. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat ist das Gemeindehaus der Nordbremer Gemeinde der Treffpunkt der Sänger und Sängerinnen. An diesem Abend ist Probe in Meyenburg.

Acht Jahre ist es nun schon her, dass sich Meyenburger und Bremer zusammenfanden. Schuld daran trägt Meike Meyerdierks, die selbst mit Mann und zwei Kindern in Rekum lebt. Sie leitete schon seit zwölf Jahren einen Kinder- und Jugendchor in Meyenburg, gab zudem Gitarrenunterricht in Farge. Die Lust an der Musik, die Lust am Chorsingen bewog Meike Meyerdierks damals, „Taktvoll“ aus der Taufe zu heben. Diese Lust, diese Leidenschaft hat sich Meike Meyerdierks bis heute bewahrt und gibt sie Probenabend für Probenabend an ihre Schützlinge weiter.

Einige der damaligen Gitarrenschülerinnen singen heute bei „Taktvoll“ mit. Nina Hoyer etwa, die Nordbremerin erinnert sich. Als Meike Meyerdierks den Unterricht aufgab und den neuen Chor gründete, habe sie ihre Lehrerin gefragt: „Und was soll ich jetzt machen?“ Meike Meyerdierks wusste es, Nina Hoyer singt heute noch im Chor. „Mir macht das Singen bei Meike einfach Spaß“, sagt sie. Und steht damit stellvertretend für den gesamten Chor. Egal, wen man fragt: zwei Worte werden immer wieder von den Sängerinnen und Sängern als Gründe für den Eintritt genannt – Spaß und Meike.

„Mein Leben ist die Chormusik.“ Das kann Meike Meyerdierks zurecht sagen. Seit über 25 Jahren leitet sie Chöre, obwohl sie keine Studierte ist. Learning by doing. So hat sie sich weitergebildet. In erster Linie sollen sich ihre Schützlinge wohlfühlen und Spaß an der Musik und am Singen haben.

Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung, bei „Taktvoll“ mitzusingen. „Es muss nicht immer alles perfekt sein“, betont Meike Meyerdierks. Dennoch hätten alle den Anspruch, gut zu sein. Den richtigen Ton, den wollen sehr wohl alle treffen. „Wir singen ein- und mehrstimmig. Das können hier alle im Chor. Und dann gibt es ja auch noch einige stützende Stimmen, wie zum Beispiel die von Stefan Storm, der zusammen mit seiner Frau Ruth und der Chorleiterin auch die kleine Band des Chores bildet – mit Ruth Storm am Klavier, Stefan Storm am Percussioninstrument Cajón und Meike Meyerdierks an der Gitarre.

Das Ehepaar Storm kommt übrigens aus Oberneuland und ist trotz des langen Weges seit Jahren regelmäßig dabei, egal ob bei den Proben oder bei Auftritten. „Wir sind ein verrückter und lustiger Chor“, sagt eine. Und ein Ensemble, das taktvoll miteinander umgeht. „Wir können auch mal vier Tage zusammen wegfahren, ohne dass es knallt“, sagt Meike Meyerdierks und lacht.

Die Auftritte des Chores sind breit gefächert: „Taktvoll“ gestaltet Gottesdienste mit, Konfirmationen und Trauungen, gibt aber auch eigene Konzerte. Besonderen Spaß aber haben Chorleiterin Meike Meyerdierks und ihre kleine Sängerschar, wenn sie eigene thematische Gottesdienste ausrichten dürfen. Von der Liedauswahl, dem Predigttext bis hin zur komplett dekorierten Kirche – alles machen die Mitglieder von „Taktvoll“ selbst. Das ist eine sehr schöne ganzheitliche Erfahrung, sagt Meike Meyerdierks. Eine Erfahrung, die die kleine Gemeinschaft noch enger zusammenwachsen lässt. „Wir können aber auch provozieren“, gesteht Meike Meyerdierks. Bei „Taktvoll“ werde beispielsweise das „Vater Unser“ gesungen. Nicht allen gefalle das. Ihre Lieder seien nicht festlich genug, seien sie auch schon einmal gerügt worden. Andere wiederum kommen extra dann zum Gottesdienst, wenn „Taktvoll“ den Ton angibt. Deren Liedauswahl sei eben nicht so altbacken wie die Lieder aus dem Gesangbuch, heißt es dann.

Obwohl das Repertoire schon mehrere Ordner umfasst, suchen Meike Meyerdierks und Sabrina Brinkmann immer wieder nach neuen Liedern. Die Chorleiterin achtet dabei mehr auf die Musik, ihre Freundin und Stellvertreterin auf den Text. Allerdings ist die Suche nicht einfach. „Das Internet ist auch keine sprudelnde Quelle“, sagt Sabrina Brinkmann und lacht. Vor allem die Suche nach Noten sei aufwendig.

Haben beide ein neues Lied gefunden, wird es den restlichen Chormitgliedern vorgespielt. „Bei der Auswahl der Lieder hat jedes Mitglied ein Mitbestimmungsrecht, das entscheide ich nicht allein“, sagt Meike Meyerdierks. Die erfahrene Chorleiterin weiß ganz genau: ein Lied einzuüben, das der Mehrheit des Chores nicht gefällt, das macht keinen Sinn, der Spaß wäre perdu.

Draußen pladdert immer noch der Regen gegen die Scheiben des Gemeindehauses. Die anwesenden Chormitglieder wollen endlich mit der Probe loslegen. Also eine letzte Frage an Meike Meyerdierks. „Haben Sie noch einen Wunsch als Chorleiterin?“ Die Antwort kommt prompt: „Noch mehr Sängerinnen und Sänger.“

Wer bei „Taktvoll“ einmal reinschnuppern möchte, hat dazu jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr die Gelegenheit, entweder im Gemeindehaus in Meyenburg, Meyenburger Damm 9. Oder an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Gemeindehaus der reformierten Gemeinde Rönnebeck-Farge, Farger Straße 19. Bis zum neuen Jahr macht der Chor eine Pause. Die nächste Probe ist am 9. Januar in Farge. Weitere Informationen gibt es bei Meike Meyerdierks, Telefon 04 21 / 9 88 70 97, oder bei Sabrina Brinkmann unter der Telefonnummer 0 42 09 / 98 74 44.