Die Zahl der Infizierten in der Gemeinde Gnarrenburg ist deutlich gestiegen. Der Kreis Rotenburg zieht nun Konsequenzen. (Oliver Berg)

Zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ist im Landkreis Rotenburg ein Mensch an oder mit dem Coronavirus gestorben. Wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, starb ein 77-jähriger Mann aus Zeven am Mittwoch im Krankenhaus Diako in Rotenburg. Der Mann litt den Angaben zufolge an einer Vorerkrankung und lebte nicht in einem Alten- oder Pflegeheim. Damit hat sich die Zahl der Corona-Opfer im Landkreis Rotenburg auf drei erhöht. Zuletzt war im Mai eine junge Frau im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Auch sie war vorerkrankt.

Nach Auswertung der aktuellen Zahlen hat die Rotenburger Kreisverwaltung seit Mittwochmittag acht neue Corona-Fälle gezählt. Fünf davon stehen im Zusammenhang mit einem sogenannten Cluster in der Gemeinde Gnarrenburg, wo nach einer privaten Feier mehr als 20 Personen positiv getestet worden waren. Die Kreisverwaltung war davon ausgegangen, dass sich die Zahl noch weiter erhöhen würde. Die drei weiteren Personen sind Kontaktpersonen bereits bekannter Fälle. Damit gibt es im Raum Rotenburg aktuell 71 Infizierte, davon befinden sich drei Personen in stationärer Behandlung.

Kontaktbeschränkung in Gnarrenburg

Die Entwicklung in Gnarrenburg hat nun noch weitere Folgen. Der Landkreis hat am Donnerstag für das Gebiet der Einheitsgemeinde Gnarrenburg eine Allgemeinverfügung erlassen mit der Maßnahmen festgelegt werden, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Ziel ist es, so heißt es in einer Mitteilung, mit Einschränkungen für einen kurzen Zeitraum in einem bestimmten Gebiet eine weitere Ausbreitung auf das gesamte Kreisgebiet zu verhindern und damit auch stärkere Einschränkungen für alle Menschen im Landkreis zu umgehen.

Die Allgemeinverfügung gelte bis einschließlich 25. Oktober 2020. Für das gesamte Kreisgebiet liege die Sieben-Tages-Inzidenz zurzeit bei 26 Personen pro 100 000 Einwohner, also unter dem in der Pandemiebekämpfung definierten Schwellenwert. Allerdings sei es auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde Gnarrenburg in den letzten Tagen zu einem besonders intensiven Anstieg der Fallzahlen gekommen.

Mit der Allgemeinverfügung werden Zusammenkünfte und Ansammlungen in privaten Räumlichkeiten, auf privaten Grundstücken sowie im öffentlichen Raum auf höchstens zwei Personen begrenzt. Angehörige und Einzelpersonen aus zwei Hausständen sind davon ausgenommen. Feiern wie beispielsweise Hochzeiten, Taufen sowie Beerdigungen sind zulässig. Hier ist die Teilnehmerzahl aber auf 50 Personen begrenzt. Vereinstreffen, mit Ausnahme von kommunalen Vertretungen sind nicht möglich. Sport ist nur zulässig, wenn dieser kontaktlos mit einem Abstand von zwei Metern zu anderen Person durchgeführt werden kann. Mannschaftssport ist damit untersagt.

Der genaue Wortlaut der Allgemeinverfügung kann unter www.lk-row.de/corona abgerufen werden.