Wenn im Herbst zu Jagden geblasen wird, hoffen die Jäger, dass die Gastronomie ihnen wieder das Wildbret abnimmt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Über Wochen hatten Restaurants und Gaststätten coronabedingt geschlossen. Und auch jetzt können sie längst nicht so viele Gäste bewirten, wie noch vor Beginn der Pandemie. Nicht nur für die Wirte, auch für ihre Zulieferer wie Jäger und Wildhändler kann das zum Problem werden. So wird aus Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern berichtet, dass die Jäger ihr Wildbret nicht mehr verkauft bekämen. Ihre Kühltruhen seien gefüllt und sie wüssten nicht, wie sie unter diesen Umständen weiter ihrer Aufgabe, den Wildbestand zu regulieren, nachkommen sollen.

„Meine Truhe ist ebenfalls bis oben hin voll“, bestätigt Heiko Ehing. Aber zum Glück sei nun gerade die Zeit, wo nicht so viel gejagt werde, sagt der Osterholzer Kreisjägermeister. Im Augenblick dürften sie nur auf Rehböcke und auf Wildschweine schießen. „Und bei den Wildschweinen müssen wir aufpassen, dass wir keine Bache mit Frischlingen erwischen.“ Vorsicht sei also angesagt. Hinzu komme, dass sie noch die Brut- und Setzzeit hätten. Kurzum: Im Augenblick werde insgesamt weniger gejagt, sodass sich die Frage, wohin mit dem Wildbret, weniger stelle.

Private Abnehmer die Lösung

Anders als seine Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern sieht Heiko Ehing die Lage im Kreis Osterholz daher eher entspannt: „Bei uns ist das nicht so dramatisch.“ Sollte das Virus Deutschland allerdings zum Herbst noch fest im Griff haben, sei das etwas ganz anderes. Denn ab 1. September fänden größere Jagden statt. Dann sei die Schonzeit für Schmalrehe, Kitze und Ricken sowie für Damwild zu Ende. Bei solch einer Jagd würden durchaus 20 Tiere zur Strecke gebracht, berichtet Ehing. Um deren Fleisch verwertet und verkauft zu bekommen, gäben sie vorab einem Wildhändler Bescheid. Der hole die geschossenen Tiere noch am Jagdtag mit dem Kühlwagen ab.

„Ich hoffe, dass es bis Herbst wieder Abnehmer geben wird“, sagt Heiko Ehing mit Blick auf die Gastronomie. Denn ohne Abnehmer werde der Wildhändler das Wildbret auch nicht weiterverkaufen können. Und das könne wiederum dazu führen, dass er den Jägern ihre geschossenen Tiere nicht mehr oder nur zu sehr niedrigen Preisen abnehmen würde. Was die eigene Truhe betrifft, so ist Heiko Ehing jedoch zuversichtlich, sie bis zum Beginn der großen Jagden geleert zu haben. Ehing berichtet von privaten Abnehmern, die sogar Bestellungen aufgäben.

An solche Privatleute gibt Kurt Felder gar den Großteil seines Wildbrets ab. In den 17 Jahren, die er sein Jagdrevier zwischen Bargten und der Langen Heide in Scharmbeck hat, habe er sich ein Netzwerk aus Kunden aufgebaut – mit vielen privaten Abnehmern. Sie wüssten, dass sie bei ihm gute Qualität bekämen. Heißt: Das Fleisch eines einjährigen Bocks sei einfach zarter als das eines siebenjährigen Tieres. Und noch etwas helfe ihm beim Vermarkten: „Ich bin bei uns der Koch; ich kann immer Tipps geben, wie das Fleisch am besten zubereitet wird.“ Seine eigenen Truhen seien derzeit allerdings leer. Denn, so Felder: „Wir sind komplette Selbstversorger.“

Einen anderen Weg hat Martin Marwede eingeschlagen. Denn die Auflagen des Gesundheitsamts an die Jäger, die selbst vermarkten, seien hoch. „Ich verkaufe deshalb direkt an Fleischereibetriebe“, sagt der Jäger, dessen Revier in Garlstedt liegt. Für ihn sei das einfacher. Der Fleischereibetrieb und er seien durch einen Vertrag aneinander gebunden. „In guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zueinander“, so Marwede. Probleme, sein Fleisch in diesen Tagen los zu werden, kenne er deshalb nicht. Allerdings glaubt er auch nicht, dass aktuelle Absatzschwierigkeiten allein auf die Corona-Krise zurückzuführen seien. „Es wird allgemein immer weniger Wild gegessen – das ist der Trend“, meint Martin Marwede.

„Dieses hochwertige Nahrungsmittel wird wieder nachgefragt werden“, widerspricht ihm Fritz Bokelmann. Der Jäger mit Revier in Hellingst ist – genau wie sein Jagd-Kollege Kurt Felder – überzeugt davon, dass ein Wandel bevorsteht. Er ist sich sicher, dass die Qualität, für die das Wildbret stehe, wieder gewünscht werde. Auf die Vermarktung in Corona-Zeiten angesprochen, räumt Bokelmann ein, davon gehört zu haben, dass es Anfang des Jahres schwierig gewesen sei. „Aber ich selbst hatte keine Probleme.“

Sorgen bereite ihm nur die Möglichkeit einer zweiten Corona-Welle samt erneutem Shutdown im Herbst. „Dann würden wir in die Bredouille geraten“, befürchtet Bokelmann. Schließlich müssten sie die Abschusszahlen erfüllen, um den Zuwachs beim Schalenwild abzuschöpfen. Aber gebe es keine Käufer, bekämen sie auch nichts mehr für das Fleisch. Für die Niedrigpreise, die dann vielleicht noch gezahlt würden, könnten sie das Fleisch gleich zum Abdecker geben. Und dafür sei er nicht bereit, auf die Jagd zu gehen. „Das würde ich nicht machen“, sagt Bokelmann. Das sei für ihn ethisch nicht vertretbar.

Zur Sache

Die Lage des Wildhändlers:

Claas Bautsch, Wildhändler aus Welle (Kreis Harburg) kaufte hiesigen Jägern ihr Wildbret ab. Bis Corona kam: "Ich habe das ganze Jahr noch kein Stück Wild aus dem Landkreis bekommen.“ Er sei in den Preisen runter gegangen, bestätigt er. Das sei im Augenblick aber auch die einzige Stellschraube, an der er drehen könne: „Die Corona-Krise hat richtig durchgeschlagen.“ Ein Drittel seiner Abnehmer seien Gastronomen. Die seien wochenlang weggefallen. Metzgereien und die Schweiz machten ein weiteres Drittel seiner Kunden aus. „Seit gut drei Jahrzehnten geht fast alles Rehwild im Sommer in die Schweiz“, so Bautsch. Die greife alles ab, auch aus Österreich. Corona habe aber auch das geändert. Was ihm bleibt, ist das letzte Kunden-Drittel: Dazu gehören die Lebensmitteleinzelhändler vor seiner Haustür, die er als Regional-Anbieter direkt beliefern darf. Außerdem holt er Wild bei den Jägern ab, verarbeite es und bringe es küchen- und verkaufsfertig zu den Jägern zurück - sodass sie ihr Wildbret selbst verbrauchen oder verkaufen können.

Und auch die Abnehmer aus dem privaten Bereich gehörten zu diesem Kunden-Drittel: „Vor Corona haben sie etwa ein Prozent ausgemacht“, berichtet Bautsch. Während alle anderen Bereiche mehr oder weniger stark weggebrochen seien, habe dieser seit Beginn der Pandemie dazugewonnen. Der Anteil der privaten Abnehmer sei um drei bis vier Prozent gestiegen. „Das reicht aber auch nicht, um meine 13 Mitarbeiter, die 14 Fahrzeuge und die laufenden Kosten zu begleichen.“ Claas Bautschs Hoffnung ruht daher darauf, dass die Gesellschaft das Nahrungsmittel Wild wieder schätzen lernt. Dazu müsse es besser beworben werden - vor allem über die neuen Medien. Denn in denen tummelten sich die Kunden von morgen: die jüngere Generation.