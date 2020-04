Im Landkreis Osterholz sind am Donnerstag 32 Menschen registriert gewesen, die am Coronavirus erkrankt sind. (dpa)

Landkreis Osterholz/Landkreis Cuxhaven. Dem Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz ist am Donnerstag ein weiterer positiver Corona-Fall aus der Gemeinde Lilienthal gemeldet worden. Wie Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann am Nachmittag mitteilte, liegen damit kreisweit 56 bestätigte Fälle vor. Davon seien 24 Infizierte bereits wieder gesund. Laut Landkreis-Statistik ist genau die Hälfte der 56 Covid-19-Patienten männlich, die andere Hälfte weiblich. Die Altersspanne der Betroffenen reicht von 18 bis zu 74 Jahren; einer der 32 Erkrankten wird weiterhin stationär behandelt. Aktuell gebe es neben den 32 Erkrankten noch 76 Kontaktpersonen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden.

Für eine allgemeine Beratung ist beim Gesundheitsamt ein Bürgertelefon geschaltet. Es ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0 47 91 / 9 30 29 01 erreichbar. Wegen des erhöhten Anrufaufkommens in den Morgenstunden solle verstärkt auf die Zeiten zwischen 10 und 16 Uhr beziehungsweise am Freitag zwischen 10 und 14 Uhr ausgewichen werden. Unter www.landkreis-osterholz.de/corona stellt der Landkreis zudem alle aktuellen Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen bereit. Außerdem können sich ehrenamtliche Helfer dort in eine Liste eintragen.

Auch der Landkreis Cuxhaven hat ein Bürgertelefon. Es ist nicht nur werktags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr erreichbar, sondern auch wochenends zwischen 10 und 13 Uhr erreichbar. Die Rufnummer lautet 0 47 21 / 66 20 06. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen stieg im Cuxland seit Mittwoch von 56 auf 59 an; trotzdem sank die Zahl der aktuell Erkrankten von 33 auf 30, weil sich die Gruppe der Geheilten von 23 auf 29 vergrößerte. Die neuen Infektionen wurden im nördlichen Kreisgebiet registriert.