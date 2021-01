Dienstagmorgen um kurz nach 10 Uhr brach ein Feuer in diesem Friesenhaus aus. Die Feuerwehr war mit rund 60 Helfern im Einsatz. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Hausbrand sind Dienstagmorgen die Ortsfeuerwehren von Osterholz-Scharmbeck, Pennigbüttel und Scharmbeckstotel ausgerückt. Die erste Alarmierung lautete noch auf „Zimmerbrand“, um kurz darauf zu einem „Hausbrand“ hochgestuft zu werden. Innerhalb weniger Minuten trafen 57 Brandschützer an der Brandstelle am Schubertring in Osterholz-Scharmbeck mit 15 Fahrzeugen ein. Von Weitem konnten sie bereits die Flammen sehen, die aus dem Dach des Gebäudes schlugen. Zum Glück, so berichtet der Pressesprecher der Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, Chris Hartmann, hätten sich alle Bewohner selbst aus dem Haus retten können. Niemand von ihnen sei verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr meldete die Feuerwehr schließlich „Feuer aus“. Kurz darauf wurden die Ortsfeuerwehren Scharmbeckstotel und Pennigbüttel aus dem Einsatz entlassen und die Osterholz-Scharmbecker waren auch kurz davor abzurücken. Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nichts sagen. Die Brandermittler sind aber bereits am Einsatzort. Laut Polizei ist das Haus nicht mehr bewohnbar.