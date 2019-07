Die Kinder in Nepal begrüßen Norbert Romahn wie einen nahen Verwandten. (FR)

Scharmbeckstotel. „Bildung ist der Schlüssel für alles.“ Norbert Romahn kann diesen Satz nicht oft genug betonen. Seit 14 Jahren engagiert sich der Familienvater aus Scharmbeckstotel dafür, dass Kinder in Nepal diesen Schlüssel in die Hand bekommen. Er hat dafür den Verein „Lachende Kinder in Nepal“ ins Leben gerufen. Direkt in Nepal fasste Norbert Romahn vor 17 Jahren den Plan dazu.

„Damals bin ich durch die Welt gereist“, blickt er zurück. „Zwei Jahre lang war ich mit dem Rucksack unterwegs.“ In Nepal wurde Norbert Romahn krank, Dorfbewohner kümmerten sich rührend um ihn. Das hatte ihn nachhaltig beeindruckt. Und gleichzeitig ging dem Weltreisenden die Armut der Kinder nicht aus dem Kopf. „Sie waren zu arm, um eine Schule zu besuchen, was sie aber gern wollten.“ Das Thema ließ Norbert Romahn nicht mehr los. Er habe seine Dankbarkeit ausdrücken wollen und sich überlegt, womit er den Kindern eine Freude machen könnte. Ihnen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, hielt er nicht nur für sinnvoll, sondern auch für nachhaltig. „Bildung ist der Schlüssel für alles.“

Heute sieht der engagierte Mann, der für ein amerikanisches Verpackungsunternehmen im Außendienst arbeitet, die Früchte dieser damaligen Gedanken. Zwei Schüler, die von Romahns Verein zwölf Jahre lang schulisch unterstützt wurden, haben jetzt ihren Schulabschluss erworben. „Sie sind in das Berufsleben eingetreten und leben selbstständig in Kathmandu. Beide können ihre erworbenen Englischkenntnisse sehr gut einsetzen“, sagt Norbert Romahn voller Freude. „Ohne den Schulabschluss hätten die beiden wahrscheinlich für die Hälfte des Geldes auf dem Feld arbeiten müssen.“ In diesem Frühjahr hatte er wieder eine seiner regelmäßigen Reisen nach Nepal unternommen und vor Ort die verschiedenen Projekte besucht, die der Verein „Lachende Kinder in Nepal“ unterstützt.

Mit dem Gedanken, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, setzte Norbert Romahn seine Weltreise damals fort. Im Juni 2005 kam es zur Vereinsgründung. Ein Jahr lang arbeiteten die acht Gründungsmitglieder daran, einen Sponsorenkreis aufzubauen, erinnert sich der Scharmbeckstoteler. Mit den ersten Spenden reiste er dann im Februar 2006 wieder nach Nepal, um in Budhanilkantha das erste Kinderhaus einzurichten. Neben der Bildung hatte sich der Verein auch die Verbesserung der Lebensverhältnisse auf seine Fahne geschrieben.

In Zusammenarbeit mit der Mandala Welfare Society vor Ort fanden dort „acht Kinder, die kein Dach über dem Kopf hatten“, ein Zuhause. „Die Wohnung war schon vorhanden“, berichtet Norbert Romahn, „wir haben sie vom Teelöffel bis zur Matratze eingerichtet.“ Das jüngste Kind war vier Jahre alt. Den Eltern sei es nicht möglich gewesen, ihre Söhne und Töchter zu ernähren. Im Kinderhaus haben Gitta und Mim Lal Shresta die Rolle der Ersatzeltern übernommen.

Inzwischen hat der Verein „Lachende Kinder in Nepal“ über 80 Schulpatenschaften übernommen, erzählt Norbert Romahn. Der Verein übernimmt für die Schülerinnen und Schüler das Schulgeld. Insgesamt drei Projekte werden derzeit unterstützt. Norbert Romahn zeigt auf dem Computerbildschirm etliche Bilder, die er im Frühjahr gemacht hat: von fröhlichen Kindern in Schuluniform, von einer tanzenden Mädchengruppe oder vom sonnengelben Schulbus, den der Verein finanziert hat. „Der Bus fährt morgens und abends drei Routen und befördert jeweils täglich zwischen 80 bis 100 Kinder. Dadurch ist die Zahl der Schüler in der Schule auf über 500 Schüler gestiegen“, berichtet der Vereinsvorsitzende im aktuellen Newsletter.

Neben dem Kinderhaus in Budhanilkantha kümmert sich der Verein seit zwei Jahren um das Mädchenhaus Chhahari in New Baneshwor. „18 Mädchen leben dort in einem Haus.“ Sie haben schon zwei Umzüge hinter sich. „Bei meinem letzten Besuch im April 2017 haben wir einen entsprechenden Umzug in ein anderes Haus vereinbart“, berichtet Norbert Romahn. „Die neue Wohnung erwies sich allerdings nur als kurzfristiges neues Zuhause, da es dort immer wieder zu Problemen mit den Abflüssen kam. Das führte zu Überschwemmungen.“ So ging die Suche nach einem neuen Zuhause weiter. Mit glücklichem Ausgang: „Nur wenige hundert Meter entfernt wurde der optimale Wohnraum mit einem tollen Außengelände gefunden.“ Eine Wohnung im Untergeschoss ist mit drei Schlafzimmern, Gemeinschaftsraum, Bad und Küche ausgestattet. „Das Außengelände ist zum Teil überdacht und wird für die Hausaufgaben genutzt. Zusätzlich gibt es dort zwei Duschen und einen großen Freizeitraum“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Für die Kinder sei das ein Gewinn an Lebensqualität und Freiheit.

Das Mädchenhaus finanziert der Verein zu 100 Prozent. Er übernimmt die Miete, bezahlt die Lebensmittel, Wasser, Strom und Gas zum Kochen sowie Schulgebühren, Schuluniformen und Schuhe, Schulbücher sowie das Honorar für die Haushaltshilfen. Pro Kind rechnet der Verein dafür mit rund 60 Euro Ausgaben im Monat. Jedes Kind hatte vor Norbert Romahns Besuch einen Wunschzettel geschrieben. Die meisten Wünsche lauteten: Kleiderschränke für die Zimmer, Füller, Regenschirme, Badmintonspiele und Bälle. „Wir haben dann für jedes Schlafzimmer vom örtlichen Tischler Kleiderschränke bauen lassen, sodass nun jedes Kind seinen eigenen Platz für seine Sachen hat.“

Das dritte Projekt ist die Schule Gaurishankar in Charikot/Dolakha, die English Medium School. „Genau dort war vor vier Jahren das Epizentrum des großen Erdbebens“, erzählt Norbert Romahn. Die Schule war so beschädigt, dass sie „von der Statik her nicht mehr freigegeben war“. Also bemühte sich der Verein um eine Lösung. „Damit der Schulbetrieb weitergehen kann, haben wir zwölf Schulgebäude in Leichtbauweise errichtet“, schildert der Osterholzer. Norbert Romahn zeigt Fotos dazu und auch Fotos von den 25 Wellblechhütten, die der Verein für die Familien bauen ließ. „Die meisten haben ihre Häuser mit staatlicher Unterstützung nach vier Jahren wiederbekommen“, fügt er hinzu. „Die Hütten nutzen sie jetzt als Ställe.“

50 Schulpatenschaften hat der Verein „Lachende Kinder in Nepal“ in Dolakha. Zusätzlich hat er einen großen Schulbus angeschafft, um noch mehr Kindern den Besuch der Schule zu ermöglichen. „Der Bus sieht erstaunlich gut aus, ich hatte ihn noch in schlechterem Zustand in Erinnerung“, berichtet Norbert Romahn von seiner jüngsten Reise. „Selbst eine vordere Stoßstange ist wieder montiert worden.“ Während seines Aufenthalts werden für die Schule noch Dinge gekauft, die „dringend benötigt werden“: fünf große Whiteboards und ein Geometriekasten, jeweils zwei Volleybälle und Fußbälle, Lernkarten, Badmintonspiele und Federbälle. Auch an der English Medium School haben die Kinder für den Gast aus Deutschland eine Tanzaufführung einstudiert. Der Osterholzer wird von den Kindern begrüßt wie ein naher Verwandter.

Weitere Informationen über den Verein „Lachende Kinder in Nepal“ gibt es auf der Internetseite www.kinder-nepal.org. Derzeit unterstützen bundesweit knapp 40 Sponsoren den Verein, berichtet Vorsitzender Norbert Romahn. „Die meisten sind Privatleute, aber es sind auch Firmen darunter.“