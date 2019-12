Eigentlich dürfen nur Radfahrer und Fußgänger den Feldweg zwischen der Straße Auf den Rathen und Ruschkamp passieren. Seitdem auf der B 74 gebaut wird, ist er jedoch zum Schleichweg für Autofahrer geworden. Die Gemeinde Ritterhude will das nun ändern; die Kreisstadt begrüßt den Schritt. (Christian Kosak)

Ritterhude. Auf Schleichwegen haben viele Autofahrer in den vergangenen Monaten die Baustelle an der Bundesstraße 74 in Ritterhude umfahren. Zu lang waren die Staus auf den offiziellen Umleitungsstrecken, zu ungeduldig die Verkehrsteilnehmer. Dieses Verhalten hat nun Konsequenzen, wie die Mitglieder des Ritterhuder Bauausschusses erfuhren.

„Die Anwohner der Straße Auf den Rathen haben sich bei uns beschwert“, berichtete die für Ordnung und Sicherheit zuständige Abteilungsleiterin Gudrun Wulfhorst dem Gremium. Die Straße, die an ihrem Ende über einen Feldweg mit der Straße Ruschkamp verbunden ist, sei für den Durchgangsverkehr gesperrt. Doch seit Beginn der Bauarbeiten habe sich dort ein „massiver Schleichverkehr“ entwickelt. „Der Feldweg ist inzwischen total kaputt gefahren; die Autos weichen deshalb schon zum Teil aufs Feld aus“, schilderte Wulfhorst die Situation. Dabei sei die Straße entsprechend ausgeschildert, ein Durchgangsverkehr verboten. „Jeder der dort lang fährt, verhält sich rechtswidrig“, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin. Und das sei den Fahrern offensichtlich bewusst, denn sie würden die Schleichstrecke sehr schnell befahren.

Überfahrsperre geplant

Die Gemeinde Ritterhude wird daher nun die Durchfahrt mithilfe einer Überfahrsperre für Fahrzeuge mit niedriger Höhe dichtmachen. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck, zu der der Feldweg führt, habe diesen Schritt bereits begrüßt. Das sei neu, wies Wulfhorst hin. Als sie vor einem Jahr schon einmal bei der Stadt wegen der Sperrung des Feldwegs angefragt hatte, „bekam ich keine Antwort“. Die Ausschussmitglieder wollten daraufhin nur wissen, ob diese Überfahrsperre denn verhindern könne, dass die Autofahrer nicht wieder aufs Feld ausweichen würden. „Es gibt dort eine Engstelle, an der die Autos weder rechts noch links am Weg vorbei können“, sagte Wulfhorst. Dort solle die Sperre hin.

Es ist nicht die einzige Straßensperrung, die die Verwaltung dem Ausschuss vorstellte. Im Bereich des Bebauungsplanes Dicker Orth I geht es um die Straße „Freier Damm“. Diese sei für den Verkehr von der Straße Lehmbarg aus kommend, gesperrt. „Vom Lehmbarg aus besteht ein Verbot der Einfahrt, weil die Straße zwischen den Häusern sehr schmal und unübersichtlich ist“, so die Verwaltung. Eine entsprechende Beschilderung sei vorhanden. „Doch die Autofahrer ignorieren diese Beschilderung“, sagte Wulfhorst. Vor allem Paketdienste und Zusteller nutzten die Strecke als Abkürzung und dies mit hoher Geschwindigkeit. „Man sieht dort nichts“, betonte Wulfhorst. Das sei auch deshalb gefährlich, weil viele Kinder über die Straße zum Grüngürtel kämen. Sie habe daher mit Rettungsdiensten und dem Bauhof gesprochen. Alle seien mit einer Sperrung der Straße „Freier Damm“ einverstanden. Auch, weil der vorgesehene Metallpfosten im Notfall von der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst entfernt werden könne. Ob Anwohner durch diese Maßnahme behindert würden, wollte Jürgen Kuck (SPD) wissen. Die Fachfrau verneinte, die Anwohner seien mit diesem Wunsch an sie herangetreten. Andere Ausschussmitglieder befürchteten, dass die Autofahrer die Straße trotz Sperrung nutzen wollten und dann quasi in der Sackgasse stecken blieben. Die Straße sei schließlich sehr schmal. Die Verwaltung erklärte daraufhin, dass der Freie Damm als Sackgasse ausgeschildert werde. „Nach zwei bis drei Tagen hat sich das erledigt“, prognostizierte Wulfhorst.

Der SPD war das nicht genug. Sie regte an, nicht einen einzelnen Metallpfosten aufzustellen, sondern auf der anderen Seite der Grünanlage einen zweiten Metallpfosten zu installieren. Denn Schilder, so die Politiker, würden anscheinend ja von den Autofahrern nicht beachtet. Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen der Verwaltung, beide Maßnahmen umzusetzen, sodass keine Schleichfahrten mehr möglich sind.