Natalya Lebzak bei der Arbeit in ihrem Kleingarten auf dem Tinzenberg. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Ulrich „Uli“ Brahm spuckt kräftig in die Hände, bevor er zur Drei-Zinken-Forke greift und ein Stück Rasen aushebt. Auf diesem Plätzchen in seiner Parzelle am Dahlienweg des Osterholzer Kleingartengebiets will er eine schöne Blumenwiese anlegen. Für die Bienen, wie er sagt. Brahm wohnt in Bremen-Huchting, verbringt aber in der Saison fast ebenso viel Zeit in der Kreisstadt. „Das hier ist meine grüne Lunge. Hier schlaf' ich zehnmal besser als zu Hause!“

Brahm hat das Glück gepachtet. Auf dem Tinzenberg verfügt er über ein Fleckchen Erde als Refugium, um das ihn derzeit vor allem Großstädter beneiden würden. Nachdem Kleingärtnern lange Zeit das zweifelhafte Image des Gartenzwerg-Spießertums anhaftete und sich Brombeergestrüpp über vernachlässigte Ödnisse legte, verzeichnen die Vereine nun wieder regen Zulauf. Klaus-Rüdiger Schäffer, Vorsitzender der Gartenfreunde am Teufelsmoor, konnte schon im vergangenen Jahr 25 Parzellen neu vergeben, 18 davon in die Obhut junger Familien. „Gekündigt und sofort weitervermietet. Das hat's in dieser Häufigkeit lange nicht gegeben.“

Im Moment freilich geht da wenig. Wegen der Corona-Beschränkungen wurden die monatlichen Sprechtage, Gelegenheit für Neuanmeldungen, ausgesetzt. Nächster Termin ist der 7. Juni. Schäffer rechnet mit einigen Interessenten. Dabei ist das Angebot begrenzt. „Fraglich, ob wir die vorliegenden sechs Anfragen alle positiv beantworten können.“

Die Sehnsucht nach sattgrünen Apfelbäumen, bunt blühenden Blumenbeeten und Vogelgezwitscher ist sicher auch vor dem Hintergrund von Klimawandel und Artenschwund angefacht. Doch auch die Corona-Krise trägt zur Renaissance des Kleingärtnertums bei: Fernreisen scheinen zwar möglich, sind für viele Urlauber aber noch weit weg von der Realität. Also Schrebergarten-Idyll statt Bella Italia! Oder nach dem Homeoffice noch schnell in die Laubenkolonie, um Frischluft zu tanken. Vor allem in den Ballungsräumen, wo manche Familien in Zeiten behördlich oder ärztlich verordneter Isolation die Natur allenfalls auf dem Balkon genießen können, ist die Nachfrage nach dem gepachteten Gartenglück gewachsen.

150 Parzellen sind vergeben

Der Verein Gartenfreunde am Teufelsmoor hat auf städtischem Grund derzeit 150 Parzellen weiterverpachtet. Zum Bestand gehören, zum Leidwesen Schäffers, auch einige von wucherndem Wildwuchs beherrschte Parzellen, für die bislang kein Interessent begeistert werden konnte. Doch der ganz überwiegende Teil des Kleingartengebiets ist penibel gepflegt. So wie die Laube von Nelli Papyrin, eine von vielen Mietern mit Spätaussiedler-Hintergrund. Sie freut sich riesig, wieder an der frischen Luft zu sein: „Zwei Monate durften wir die Kinder nicht besuchen und haben nur aus dem Fenster geguckt.“

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit – vor allem aus Angst, Opfer der global grassierenden Seuche zu werden. Ihr Mann Valerius hat schwere Vorerkrankungen. Auch mit Unterstützung von Andreas, ihrem Sohn, hat Nelli Papyrin ihr Stückchen Land inzwischen so bestellt, dass kein Quadratmeter ungenutzt bleibt. Als Saat- beziehungsweise Pflanzgut sind eingebracht: Kartoffeln, Zucchini, Rote Bete, Möhren, Gurken, Tomaten, Kohlrabi, Blumenkohl. An den Bäumen reifen Kirschen, saure und süße, sowie Äpfel, Birnen und Pflaumen heran. „Es gibt nichts, was wir nicht haben.“ Am Zaun rankt eine Kletterrose. Zum Nachbarn bilden 28 dicht gepflanzte Pfingstrosen eine niedrige Hecke.

Die Papyrins leben seit fast 30 Jahren in Deutschland. Der Ehemann hat in Kasachstan in der Landwirtschaft gearbeitet, sie selbst in der Fabrik. „Valerius hat nur eine kleine Rente.“ Also steht preiswerte und gesunde Kost aus eigenem Anbau oben auf dem Speisezettel. Doch der Garten erfüllt nicht nur den Selbstversorgungszweck: „Er ist mein Urlaub. Wir sind in 30 Jahren nur einmal gereist.“

Jacqueline und Armin pflanzen gemeinsam Lauchzwiebeln ein. (CARMEN JASPERSEN)

Tanja Reiter liebt Rhabarber und Erdbeeren, doch sie ist nicht in erster Linie Kleingärtnerin, um Obst und Gemüse zu ernten, „sondern um die Ruhe und die Natur zu genießen“. Am Montag teilte sie „das Glück, einen solchen Garten zu haben“, mit ihrem Sohn und ihrer Mutter. Ihre Osterholz-Scharmbecker Wohnung verfügt nur über einen Balkon. Die 37-jährige Heilerziehungspflegerin kommt fünfmal in der Woche. Der Erholung wegen, aber auch, um den seit zwei Jahren gepachteten Garten nach eigenem Gusto umzugestalten. Gerade hat sie eine Wildblumenmischung ausgestreut. Insektenfreundlich und eine Augenweide ist auch der Garten nebenan, den sie zusammen mit einer Kleingärtnerin aus der Nachbarschaft bewirtschaftet.

Unterdessen legt Daniel Ryabko im Garten seines Großvaters Heinrich Pfeiff einen perfekten Handstand hin. Er will damit unterstreichen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, die Tage in so einem Rückzugsort zu gestalten. „Innerhalb des begrenzten Bereichs ist man völlig frei und kann tun und lassen, was man möchte.“ Der sportliche junge Mann trägt das Fußball-Nationaltrikot der Ukraine. „Da bin ich aufgewachsen. Geboren bin ich aber hier.“ Der gelernte Elektriker hilft dem Opa beim Schnitt der Obstbäume. Es mache ihm Spaß, ganz in Ruhe zu arbeiten. „Man ist der Natur nahe und lernt neue Menschen kennen.“ Zum Beispiel, indem man sein Werkzeug ausleiht. So erstrebenswert es zu sein scheint, sich auf die eigene Scholle zurückzuziehen, so sehr wird auch das Gespräch übern Gartenzaun hinweg gesucht, und so groß wird auch die Nachbarschaftshilfe geschrieben.

Klaus-Rüdiger Schäffer ist stolz auf das „gute Klima“ in seinem Verein, auch wenn es hin und wieder durch einige wenige Störenfriede eingetrübt wird. So gab es um Ostern herum einige ungeduldige Pächter, die darauf drängten, die gemeinschaftliche Wasserversorgung über die Stadtwerke – während der Wintermonate ausgesetzt – wieder in Gang zu setzen. „Das habe ich bis zum 10. Mai abgelehnt. Denn sonst hätte es einen regelrechten Ansturm auf die Gärten gegeben. Die Infektionsgefahr war mir einfach zu groß, vor allem mit Blick auf die älteren und vorerkrankten Mitglieder.“ Schäffer verweist auf die drei Regentonnen, in denen er 600 Leiter Wasser bevorratet. „Wir haben hier Lehmboden. Damit komme ich auch bei dieser Trockenheit lange aus.“

Müll ist auch immer ein großes Thema im Kleingartengebiet. Der Vorsitzende, der an diesem Tag mit seiner Golden-Retriever-Hündin Nora aus Oslebshausen gekommen ist, war „extrem verärgert“, dass sich kürzlich ein provisorisch angelegter Haufen von Gartenabfall im Handumdrehen in eine gewaltige Müllkippe mit abgewrackten Möbeln, Sofas und Rasenmähern verwandelt hatte, für deren Abtransport er beim Abfall-Service Osterholz 1100 Euro berappen musste.

Wer sich für einen Garten im Osterholzer Kleingartengebiet interessiert: Neuverpachtungen, Kündigungen und Einzahlungen sind Themen beim Sprechtag am Sonntag, 7. Juni, ab 10.15 Uhr am Sonnenblumenweg, Garten Nummer 108. Er findet wegen der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln unter besonderen Vorzeichen statt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei Klaus-Rüdiger Schäffer, Telefon 04 21 / 6 44 14 64.