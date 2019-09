Friederike Sophia von Hohenstein (Suntje Freier) muss sich bei "Wilhelm Busch – Alles Theater?!" nicht nur mit ihren Gefühlen, sondern auch mit Mitspieler Horst Meier (Henry Maxa) auseinander setzen. (Tom Wald)

Osterholz-Scharmbeck. Wer kennt nicht Wilhelm Busch, einen der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutschlands, den Vorreiter des Comics und „Vater“ von Max und Moritz, der frommen Helene und des Unglücksraben Hans Huckebein? Busch, dessen Zitate bis heute Kalenderblätter und Poesiealben, oder neuerdings „Freundschaftsbücher“ zieren, ist eine noch immer sprudelnde Quelle der Inspiration.

Auf dieser Erkenntnis basiert das Stück des Elbensembles Hamburg. Das Elbensemble setzt sich aus den Schauspielern Suntje Freier, Stefan Weißenburger und Henry Maxa zusammen. Sie fühlen sich Werten wie Spielfreude, Ehrlichkeit des Ausdrucks, Emotion, Intimität und der Dualität von Tragik und Komik verpflichtet – also allem, was sich auch in den Werken Wilhelm Buschs finden lässt. „Das hat uns zu „Wilhelm Busch – Alles Theater?!“ inspiriert“, verrät Stefan Weißenburger beim Pressegespräch.

Ein Stück im Stück

Die Geschichte ist schnell erzählt. Drei Schauspieler treffen sich auf der Probebühne. Ein Stück mit Werken Buschs soll entstehen. Da der Regisseur verhindert ist, beginnen die drei, Ideen zu entwickeln und mit den Werken zu improvisieren. Dabei entstehen zwischen den unterschiedlichen Charakteren der Schauspieler Spannungen und Reibereien, die über die Kunst Wilhelm Buschs ihren Ausdruck finden und somit zu einem „Stück innerhalb des Stücks“ werden. „Das Publikum trifft auf bekannte Lieblingsstücke, wie etwa 'Max und Moritz', 'Die fromme Helene', und natürlich 'Hans Huckebein'“, kündigt Stefan Weißenburger an. „Es ist für uns immer wieder ein Gänsehaut-Moment, wenn im Publikum die Leute Passagen aus den Stücken so frei mitsprechen können“, ergänzt Henry Maxa. Laut Suntje Freier stellen viele junge Leute nach dem Stück erstaunt fest, wie viele heute noch bekannte Zitate tatsächlich ursprünglich von Wilhelm Busch stammen.

„Wir bringen so eine schöne Mischung aus bekannten und weniger geläufigen Werken Buschs über verschiedene Darstellungsformen sehr lebendig auf die Bühne. Spielerisch zeigen sich im Stück die Tiefsinnigkeit und die zeitlose, gesellschaftskritische Beobachtungsgabe Buschs“, erklärt Stefan Weißenburger. Gut 90 Minuten lang, mit einer Pause, in der Erfrischungen angeboten werden, kann das Publikum in Kindheitserinnerungen schwelgen oder einen ganz neuen Teil Buschs für sich entdecken. Und obwohl Busch für seine humoristischen Werke bekannt ist, so ist „Wilhelm Busch – Alles Theater?!“ kein Stück für Kinder. „Junges Publikum ist uns auch willkommen, aber hier steht bei allem Vergnügen nicht Klamauk im Vordergrund“, betont Henry Maxa.

Astrid Gries vom TIO Theater in OHZ freut sich besonders, mal ein auswärtiges Ensemble auf der Bühne in der Großen Scheune Gut Sandbecks präsentieren zu können. „Regisseur Björn Kruse hat im Herbst 2017 das Stück 'Runter zum Fluss' inszeniert, das im Januar und Februar 2018 hier aufgeführt wurde. Daraus hat sich eine nette Verbindung ergeben", so Gries.

Am Sonnabend, 21. September, hebt sich um 20 Uhr der Vorhang auf Gut Sandbeck für die einzige Vorstellung des Elbensembles mit dem Stück „Wilhelm Busch – Alles Theater?!“. Das Bistro im Eingangsbereich ist ab 19 Uhr geöffnet. Der Kartenvorverkauf in der „schatulle“, Bahnhofstraße 98., hat bereits begonnen. Karten kosten im Vorverkauf 18, ermäßigt 16 Euro, an der Abendkasse 20, ermäßigt 18 Euro.