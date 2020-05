Ute Wilm hat mit ihrer Familie die Initiative ergriffen und ist auch ohne Gemeinschaftsaktion zum Müllsammeln aufgebrochen. Daheim gab es anschließend das obligatorische Grillwürstchen. (Ute Wilm)

Landkreis Osterholz. Die gemeinschaftlichen Müllsammel-Aktionen sind in diesem Jahr ausgefallen. Städtische Großveranstaltungen wie „OHZ – eine Stadt räumt auf“ oder kleine Aktionen wie die Dorfputze in den umliegenden Gemeinden sind abgesagt worden. Das hat einige Bürger angestachelt, allein oder im kleinen Familienkreis nach Unrat zu suchen. Besonders in Corona-Zeiten bleibe vieles auf der Strecke, ist privaten Müllsammlern aufgefallen.

In Gebüschen und Gräben, an Straßen- und Wegesrändern liegt zu viel herum, hat Müllsammelerin Anke Schalow festgestellt. Allein das mache unmöglich, eine Pause einzulegen, sagt sie. Die Buschhausenerin hat das Müllsammeln zu ihrem Steckenpferd gemacht. Beinahe täglich ist sie mit Fahrrad, Korb oder Tasche in der Landschaft unterwegs und nimmt liegengelassenen Unrat mit.

Sie hat das Müllsammeln bewusst in ihren Tagesablauf eingebaut, wie sie im Gespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT erläutert. „Wenn jeder ein bis zwei Teile bei einem Spaziergang aufheben würde, wäre allen geholfen“, ist Schalow überzeugt. Und sie schimpft über die Nachlässigkeit der Mitmenschen: Im Umkreis der Integrierten Gesamtschule, entlang des Garteler Wegs, fänden sich allerlei Verpackungsmaterial, Pappbecher, Glasflaschen und -scherben, wie ihr immer wieder auffalle.

Ergebnis hält nicht lange vor

Anhand von Fotos kann sie belegen, dass ihr Aufräumen nicht lange vorhält: Schon am nächsten Tag liegt dort wieder Müll. Es sind Papiertücher, zig Plastikbecher und Zigarettenkippen, die dort hinterlassen wurden. „Das ist irgendwie schon traurig“, findet Anke Schalow. Sie mache trotzdem weiter, sagt sie. Und sie freue sich über einen Dank. Denn hin und wieder würden Menschen sie beim Müllsammeln ansprechen und sie dafür loben. „Am besten ist, jeder packt mit an“, sagt sie.

Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde findet das Engagement klasse. „Das ist wirklich ehrenwert“, sagt Rohde. Gleichwohl sei es schade, dass überhaupt Müll gesammelt werden müsse. „Wir haben es doch selbst in der Hand: Der Müll gehört in den Mülleimer und nicht auf die Straße.“ Für ihn handelt es sich um ein gesellschaftliches Problem, das von der Gesellschaft auch gelöst werden muss. Der Grundstein dazu werde in den Familien gelegt, ist Rohde überzeugt. „Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun.“

In Werschenrege denkt man offenbar ebenso. Dort hat Familie Wilm zu Zange und Eimer gegriffen. Eigentlich wollten sie die Ärmel beim Dorfputz hochkrempeln und gemeinsam dem Müll, der sich im Laufe des Jahres in den Gräben und auf den Seitenrändern der Straßen und Wege verfangen hatte, einsammeln, erläutert Ute Wilm gegenüber der Redaktion. Doch bevor die Bewohner von Ritterhudes Ortsteilen aktiv werden konnten, hatte das Coronavirus Deutschland erreicht. Seitdem sei nichts mehr wie zuvor. „Wir haben uns gesagt, wir machen das trotzdem“, erzählt die Werschenregerin. Virus hin oder her, der Müll liege ja weiter in der Landschaft. Und sie hätten von anderen Familien gehört, die ebenfalls allein losmarschiert seien, und den Abfall eingesammelt hätten. Die dienten ihnen als Vorbild. Als „Großfamilie“, die die Corona-Zeit nicht nur Tür an Tür, sondern gemeinsam durchlebt, brachen Ute Wilm mit ihrem Mann und ihrem Bruder samt Ehefrau und drei kleinen Kindern auf, um einige Müllbeute zu füllen. „Hier liegt immer viel rum“, sagt Wilm. Vielleicht, so vermutet sie, weil die Krähen gern die gelben Säcke aufrissen und so der Müll vom Wind erfasst werden könne.

Trotz guten Wetters und guter Laue fehlte etwas. „Das ist eigentlich eine Aktion der gesamten Dorfgemeinschaft“, so Wilm. Jedes Jahr seien immer viele fleißige Helfer dabei. Die Mitglieder des Treckerclubs würden nicht nur die Müllsäcke abtransportieren, die Feuerwehr würde den eifrigen Müllsammlern am Ende auch immer ein heißes Würstchen vom Grill spendieren. All das – inklusive Gemeinschaftsgefühl – habe gefehlt, bedauert Ute Wilm: „Die Kinder haben vor allem die Treckerfahrt mit Horst Schumacher vermisst.“

Auf das Bratwürstchen mussten Groß und Klein am Ende aber nicht verzichten. Dafür sorgten die Erwachsenen schon. Nach getaner Arbeit zündeten sie im eigenen Garten die Holzkohle im Grill an und legten ein paar Würstchen auf den Rost. So zufrieden die Sieben mit sich waren: „Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr, wenn wir diese Aktion wieder alle gemeinsam durchführen können“, sagt Ute Wilm. „Gemeinsam mit dem Treckerclub Lesumstotel, den Feuerwehrleuten und vielen Familien.“