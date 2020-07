Mit Corona-Abstand und Vorfreude auf den Bonus-Stadtgutschein (von links): Stefan Tietjen, Jörn Mangels und Hund George Clooney, Anja Kalski, Susanne Stelljes, Ute Gartmann, Carolin Novak, Bastian Grimm, Walter Fluder und Torsten Rohde. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Gut ein Jahr nach seiner Premiere erfährt der Stadtgutschein eine Aufwertung: In einer Bonus-Aktion legt die Stadt ab Montag, 20. Juli, bei jedem Gutscheinkauf 20 Prozent obendrauf. Maximal gibt es 20 Euro dazu. Für das städtische Konjunkturprogramm stehen 5000 Euro zur Verfügung. Mithilfe der limitierten Aktion sollen 30 000 Euro Umsatz in die Kassen der Innenstadt-Händler fließen.

Bürgermeister Torsten Rohde will nicht nur „gute Worte“ sprechen, sondern diesen auch „gute Taten“ folgen zu lassen. „Die Händler leiden in der Pandemie“, stellt Rohde bei einem Pressetermin klar. Deswegen sei es gerade jetzt wichtig, ein Zeichen zu setzen. Ähnliche Aktionen hätten sich in anderen Städten wie Wolfenbüttel, Gronau oder Dülmen bewährt. Das wisse er aus Gesprächen mit Berufskollegen, betont Rohde. Die 5000 Euro aus dem Etat der Wirtschaftsförderung seien deshalb „gut angelegtes Geld“. „Das ist mal aktive Wirtschaftsförderung.“

Anja Kalski vom Vorstand des Wirtschaftstreff Osterholz-Scharmbeck hofft auf den Erfolg der Aktion. „Die Gutscheine dürften in kurzer Zeit weg sein“, ist sie überzeugt. Die Innenstadt und ihre Händler hätten viel zu bieten. Der jeweilige Gutschein müsse deswegen auch nicht auf einmal eingelöst werden. Jeder Käufer könne auf Wunsch auch nur einen Teilbetrag in einem Laden lassen, um dann im nächsten Geschäft mit dem Restbetrag weiter einzukaufen. Somit stehe einem Shopping-Erlebnis mit anschließendem Bäckerei- oder Cafébesuch nichts im Wege. Voraussetzung ist, dass sich das jeweilige Geschäft auch an der Aktion beteiligt.

Dass die Gutscheine nur online erworben werden könnten, habe organisatorische Gründe. So werde das Geld auf ein Treuhandkonto eingezahlt, um den Bonusbetrag erhöht und dann wieder zum Einkauf freigegeben. Jeder Händler kann nach dem Einscannen des jeweiligen Codes den Stand des Gutscheinkontos abfragen und diesen dem Kunden mitteilen, erläutert Anja Kalski. Jeder Kunde könne nur ein Mal den Gutschein erwerben.

Um einen Bonus-Stadtgutschein zu kaufen, den jeder Käufer auch leicht personalisieren kann, ist ein Internetzugang nötig. „Die Gutscheine gibt es nicht an der Ladentheke“, stellen die Macher klar. Der Online-Kauf sei simpel und auch per Smartphone schnell möglich, merkt Ladenbesitzer Jörn Mangels an. Sofort zückt er sein Handy, ruft die Internetseite auf und macht es vor. „So schnell kannst Du nicht 20 Euro machen.“

Die Mitglieder des Wirtschaftstreff hoffen vor allem darauf, dass die Aktion jungen Leuten den Weg in die Innenstadt weist. Das Angebot jedenfalls sei abwechslungsreich, betont Kalski. Schließlich würden sich bereits 22 Läden an der Aktion beteiligen. „Und wer will, kann auch noch bei uns mitmachen“, sagt sie. Gutschein und Informationen gibt es unter www.stadtgutschein-ohz.de.