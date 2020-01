Von Einbrüchen über Schmiergeldzahlungen bis hin zur Verbreitung von Kinderpornografie reichten die Fälle aus dem Landkreis Osterholz, die das Verdener Landgericht 2019 behandelte. (David-Wolfgang Ebener)

Landkreis Osterholz / Verden. Um Einbrüche in die Häuser Verstorbener, Schmiergeldzahlungen, kinderpornografisches Material und manches mehr ging es in den vergangenen Monaten am Landgericht Verden. Zum Jahresende musste noch ein neues Kapitel in einer grausamen, alten Akte aufgeschlagen werden.



Frau mit Elektrokabel gewürgt: Bis zuletzt bestreitet ein 42-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern vehement, seine Lebensgefährtin im Sommer 2018 in der neuerdings gemeinsamen Wohnung in Osterholz-Scharmbeck mit heftigen Faustschlägen traktiert und mit einem Elektrokabel gepeitscht und massiv gewürgt zu haben. Die Frau müsse ihn mit ihrem bekanntermaßen gewalttätigen früheren Ehemann verwechselt haben, behauptet er dreist. Und mitnichten habe er auch der 14-jährigen Tochter, die der Mutter zu Hilfe eilen wollte, einen Schlag ins Gesicht versetzt. Die Unschuldsbeteuerungen verhallen bei der großen Jugendkammer allerdings wirkungslos. Sie verurteilt den einschlägig vorbestraften Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und mehrfacher Beleidigung im März zu dreieinhalb Jahren Gefängnis.



Tatortauswahl nach Todesanzeigen: Seine Tatobjekte suchte er sich perfide gezielt durch das Studium von Todesanzeigen in Tageszeitungen aus, um möglichst ungestört in leer stehenden Häusern Bargeld und Wertgegenstände zu erbeuten. Wegen vierfachen Wohnungseinbruchsdiebstahls, unter anderem in Lilienthal, Grasberg und der Kreisstadt, und einem besonders schweren Fall von Diebstahl wird ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Hambergen im Mai zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Der Familienvater schwieg im Prozess. DNA-Spuren, Telefonüberwachung und die belastenden Aussagen seines Komplizen ließen aber keine Zweifel an seiner Täterschaft.



Nervtötender Nachbarschaftsterror: Wo auch immer er sich ansiedelt – seine Nachbarn, besonders Seniorinnen und Senioren, haben häufig unter den nervtötenden Ein- und Ausfällen des jungen Lilienthalers zu leiden. Er habe „die ganze Nachbarschaft terrorisiert“, klagen Betroffene. Mit seinen 24 Jahren hat der ehemalige Internatszögling schon eine ganze Latte an Verurteilungen vorzuweisen, die aber aus seiner verqueren Sicht allesamt zu Unrecht erfolgten. Sich auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen, lehnt der renitente Mann mit dem eigenwilligen Rechtsverständnis kategorisch ab. Das Landgericht sieht im Juni keine Veranlassung, an der vom Amtsgericht OHZ verhängten fünfmonatigen Bewährungsstrafe wegen Nötigung und Körperverletzung etwas zu ändern. Zumindest beruflich ist von dem Mann, der zu Prozessen stets von Mama begleitet wird, noch einiges zu erwarten: In Richtung Investmentfondskaufmann, Braumeister oder Hubschrauberpilot will er abheben.



Illegale Bargeldbeschaffung: Mit der EC-Karte ihres verstorbenen Vaters hat sich eine Frau aus Osterholz-Scharmbeck reichlich Bargeld besorgt und auch über 600 Euro für die Teilnahme an einem Musikfestival überwiesen. Nach dem Amtsgericht befindet im November auch das Landgericht, dass die in Erbschaftsstreitigkeiten verwickelte 47-Jährige sich auf illegale Weise einen Vermögensvorteil verschafft und gleichzeitig das Vermögen ihrer Mutter geschädigt hat. Die ebenfalls verwitwete Angeklagte wird zur Kasse gebeten und muss eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen á 25 Euro zahlen.



Kein Pardon bei Kinderpornografie: Eine Fülle von Fotografien, die den Straftatbestand der Kinder- und Jugendpornografie erfüllen, auf seinem Rechner gespeichert und zum Teil auch weiterverbreitet zu haben, räumt ein 35-jähriger Osterholz-Scharmbecker nur halbherzig ein. Er sei davon ausgegangen, dass alle abgebildeten Personen „über 16“ gewesen seien, so der Angeklagte. Auch habe er gar nicht genau hingeschaut und die Fotos in der – von ihm selbst gegründeten – Whatsapp-Gruppe Gleichgesinnter nur verschickt, „damit die ihren Spaß haben“, teilt der dem Gericht mit. Von einem „Verbotsirrtum“ könne keine Rede sein, widerspricht ihm das Landgericht in der Berufungsverhandlung. Es kennt kein Pardon und verhängt neun Monate auf Bewährung.



Schmiergeld und Schadensregulierung: Eine Hand wäscht die andere … Wegen vierfacher Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr wird ein 65-Jähriger aus Ritterhude im November zu einer Geldstrafe von rund 50 000 Euro verurteilt. Nach sechstägiger Hauptverhandlung sieht es die große Wirtschaftsstrafkammer als erwiesen an, dass der ehemalige Geschäftsführer und Gesellschafter einer lange florierenden GmbH 2009 und 2010 insgesamt 58 000 Euro Schmiergeld an den Großschadensregulierer eines renommierten Nürnberger Versicherungsunternehmens gezahlt hat – auf dessen Bitten, aber durchaus zum Wohle seiner Firma. Ein ehemaliger Angestellter und Niederlassungsleiter soll wegen Beihilfe 2400 Euro zahlen. Beide legen sofort Revision ein.



Ein unbefriedigendes Ende: Einstellung des Strafverfahrens und im Gegenzug die Verpflichtung der Angeklagten, einem weiteren Opfer 40 000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen: Der zweite Prozess gegen die beiden Männer, die 2006 in Garlstedt mehrere Frauen gefangen gehalten, vergewaltigt, gequält und erniedrigt haben, geht im Dezember schon nach zwei Tagen zu Ende. Dieses Ergebnis sei mit Sicherheit unbefriedigend, betont das Gericht, es habe sich aber „aufgedrängt“ und sei „letztlich alternativlos“. Vorrangiges Ziel war es, der heute 33-jährigen, immer noch schwer traumatisierten Frau, die als Nebenklägerin auftrat, eine erneute Vernehmung zu ersparen. Der inzwischen 53-jährige Hauptangeklagte hatte 2008 nach einem Mammutprozess 14 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung erhalten. Sein Komplize (66), zu zwölfeinhalb Jahren verurteilt, ist bereits wieder auf freiem Fuß.