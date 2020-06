Die Arbeiten Heinrich Vogelers, die Beate Arnold (links) von der Osterholzer Fielmann-Niederlassungsleiterin Corinna Facktor überreicht bekam, entstanden im Jahr 1932. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Der deutsche Kunstmarkt ist überschaubar, besonders was Werke Heinrich Vogelers angeht. Und so stellt sich auch gar nicht so sehr die Frage, ob die Worpsweder Museen und dort besonders Beate Arnold, künstlerische Leiterin des Barkenhoffs, oder die Fielmann-Stiftung in Person von Jürgen Ostwald zuerst auf spannende Exponate aufmerksam werden. Beide Akteure sind Kunsthistoriker und beide haben gleichzeitig entdeckt, was nun bei einem der Presse vorbehaltenen Termin in Worpswede vorgestellt wurde: drei späte Arbeiten Heinrich Vogelers, die als Vorstudien zu einem vermutlich nicht mehr existierenden Gemälde dienten.

Die Zusammenarbeit zwischen der Stiftung des Optiker-Unternehmens und dem Museum hat eine Vorgeschichte: Bereits vor einigen Jahren kamen so frühe Skizzenbücher aus Vogelers Düsseldorfer Akademiezeit in den Besitz des Barkenhoffs. Firmengründer Günther Fielmann, der mit einem Vermögen von 5,3 Milliarden US-Dollar auf Rang 437 der Forbes-Liste der reichsten Menschen weltweit steht, unterstützt mit seiner Stiftung zahlreiche soziale und ökologische Projekte; vor allem aber gilt er als kunstaffin. Jürgen Ostwald ist sowohl für die persönliche Sammlung des Unternehmers verantwortlich, als auch für Schenkungen der Stiftung, die bundesweit Museen mit kleinem bis gar keinem Anschaffungsetat fördert. Auch hier gilt, was die Firmenpolitik prägte: Das Museum hat keinen Pfennig dazu bezahlt.

Die Arbeiten, die Beate Arnold nun von der Osterholzer Fielmann-Niederlassungsleiterin Corinna Facktor überreicht bekam, sind in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sie stammen aus dem Jahr 1932, also kurz nachdem Heinrich Vogeler in die Sowjetunion übergesiedelt war. Er wollte beim Aufbau der sozialistischen Wirtschaft und dem Umbau des Landes von einer Agrar- zu einer Industrienation helfen. Die Skizzen, mit Blei- und Buntstift, Tinte sowie Wasserfarben (Gouache) ausgearbeitet, sind sozusagen eine kunstvolle Gebrauchsanleitung zu einem neuen Pflanzenschutzmittel für Baumwolle in Zentralasien. Dem als Biontisierung bezeichneten Projekt war allerdings kein nachhaltiger Erfolg vergönnt. Der sozialistische Vorgänger des Glyphosat verfehlte seine Wirkung – und das Totenkopf-Emblem auf der Verpackung lässt erahnen, dass es eher nicht ökologisch wertvoll war.

Die Bildentwürfe gruppierte der Künstler später in eines seiner Komplexbilder, den für das Spätwerk typischen, prismenförmigen Collagen von Motiven, zu einem Thema des jungen, sozialistischen Staats. Dieses Werk gilt als verschollen wie drei weitere der nur insgesamt 14 Arbeiten dieser Art. Einige zerstörte Vogeler zudem selbst, von ihnen sind nur Fragmente übrig geblieben. In Gänze sind lediglich sechs Komplexbilder erhalten, je eines davon ist im Barkenhoff und im Haus im Schluh zu sehen, die restlichen hängen in Berlin, Moskau und St. Petersburg.

Beate Arnold vermutet in den russischen Archiven weitere spannende Arbeiten aus den letzten Jahren des Universalkünstlers, der 1942 in Kasachstan starb. Und sie hofft, dass sie einige dieser Exponate noch bergen und zeigen kann. Im kommenden Frühjahr soll eine Ausstellung unter dem Titel „Wir. Bilder für eine Kunst des Zusammenlebens“ den lange in Worpswede vernachlässigten „politischen Vogeler“ in den Mittelpunkt rücken. Bis dahin muss sich das Ausstellungspublikum gedulden; dann aber sollen die drei Entwürfe eine wichtige Rolle spiele. Und noch einiges mehr bislang Unbekanntes, wie Arnold und Ostwald jetzt andeuteten.