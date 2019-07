Thomas Rühl ist einer von insgesamt vier Organisatoren des Stadtfestes in Osterholz-Scharmbeck. Er setzt auf Qualität bei Künstlern und Bühnen-Technik. (Christian Valek)

Herr Rühl, ab Freitag findet wieder das Stadtfest Osterholz-Scharmbeck statt. Bis einschließlich Sonntag soll es in der Stadt und auf zwei Bühnen mit viel Musik rundgehen. Ist viel zu tun?

Thomas Rühl: Das kann man wohl sagen. Die letzten Tage vor dem Stadtfest haben es in sich. Wir kontrollieren unter anderem die Lageskizzen für die Verkaufsstände. Unsere Fahrzeuge müssen beladen werden, und auch die zwei Bühnen für die Musik- und Showbeiträge werden angeliefert. Ab Donnerstag wird das Bühnenlicht eingestellt und programmiert. Und die ersten Bands treffen dann am Freitagnachmittag ein. Das wird spannend.

Das ist schon massig viel Aufwand. Die Beschallungsanlage für das Publikum, die Monitorlautsprecher für die Musiker, die Mikrofone samt Kabellage sowie das Mischpult für den Tontechniker und die gesamte Beleuchtung müssen installiert werden – und hinterher funktionieren. Das alles ist auch wichtig, damit das Fest ein Erfolg wird. Ich sage immer: Stimmen Ton, Licht und Essen, dann hauen die Künstler rein. Und wenn die Künstler gut drauf sind, dann ist auch das Publikum zufrieden.

Sicherheit ist sehr wichtig geworden. Wir haben – wie immer – einen Security-Dienst engagiert, der eng mit der Polizei zusammenarbeitet. Zudem sind die Eingangsbereiche zum Festgelände durch schwere Fahrzeuge blockiert. Damit sind wir in der Lage, die Fahrzeuge zur Seite zu fahren, wenn Rettungsfahrzeuge auf das Gelände fahren müssten. Die Zeiten haben sich eben geändert. Wer hätte vor fünf Jahren gedacht, dass wir das eines Tages machen müssen?

Ja, genau. Es gibt deswegen am Sonntag extra einen Familientag in der Innenstadt. Nach dem Stadtfest-Gottesdienst haben wir weitere Angebote für jedes Alter. Für die ältere Generation tritt unter anderem der Shanty-Chor Beckedorfer Schifferknoten auf und für die Jüngeren sind zum Beispiel die Dance Kids und Teens vom Gym auf der Bühne. Es gibt Entenangeln, Dosenwerfen und auch Robby von der Kinderzeitung des WESER KURIER und des OSTERHOLZER KREISBLATT ist nachmittags live vor Ort, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Qualität ist Laufe der Jahre gestiegen. Die Menschen wollen vor allem eine vernünftige Bühnenshow mit top Technik, Licht und Ton sehen. Dabei helfen uns die Haupt- und Co-Sponsoren. Ohne sie wäre ein derartiges Fest nicht machbar. Es gäbe keine Bühne und ebenfalls kaum Budget, um die Künstler zu bezahlen. Wir wollen vernünftige Musik, und die soll auch entsprechend bezahlt werden. Das ist eine Grundvoraussetzung für uns.

Das Stadtfest hat einen guten Namen. Und der sorgt dafür, dass wir Bewerbungen aus dem Ausland bekommen. So haben wir mittlerweile auch Anfragen von Bands aus USA und aus Russland. Und wir haben letztlich auch einen Künstler aus Großbritannien nach Osterholz-Scharmbeck eingeladen. Der mehrfach ausgezeichnete Elvis-Tribute-Künstler Gordon Davis tritt am Sonntag ab 14 Uhr auf. Der europäische Zuspruch ist für uns ein Zeichen, dass das Stadtfest eine gewisse Strahlkraft entwickelt hat. Das zeigt im Übrigen auch ein Blick auf die Autokennzeichen auf den Parkplätzen. Die Besucher kommen ebenso aus dem Nachbarlandkreis Rotenburg wie auch aus dem Stader und Oldenburger Raum. Unter anderem auch Bremerhavener und Menschen aus Emden kommen zum Stadtfest in die Kreisstadt, wie mir aufgefallen ist.

Für mich persönlich geschieht alles aus Spaß an der Musik. Anfangs war ich Sponsor, dann bin da so reingerutscht. Ich bin ein Mensch, der gerne etwas in diesem Bereich voranbringen möchte. Geld bleibt da nicht übrig. Wir müssen Rücklagen bilden, damit wir auch nach einem Jahr mit schlechtem Wetter und wenigen Besuchern weiter in Lage sind, ein derartiges Fest auf die Beine zu stellen. Wir machen es ja schließlich als Privatpersonen.

Sicherlich. In zwei Jahren haben wir die 30. Ausgabe des Festes. Das wird etwas Besonderes. Wir reden jetzt schon darüber. Was genau besprochen wird, bleibt aber vorerst unser Geheimnis.

Zur Sache

Programm auf zwei Bühnen

Freitag, 19. Juli

Sparkassen-Bühne, 19 Uhr: Impulse live – Party-Coverband & DJ Uwe vom Ballermann

Marktkauf-Bühne, 20 Uhr: Buddy and Soul – live und authentisch

Sonnabend, 20. Juli

Sparkassen-Bühne, 16 Uhr: Dance Teens and Kids – Sportzentrum Gym

Marktkauf-Bühne, 16 Uhr: Rosa und die wilden Jungs – Pinkpostpunkpop

Sparkassen-Bühne, 16.45 Uhr: Muriel Colleen – Indie-Pop, Soul, Rock

Sparkassen-Bühne, 17.30 Uhr: Tactless – Rock & Pop

Sparkassen-Bühne, 19.30 Uhr: Komboo-Party–Power & Obex-DJ-Team

Marktkauf-Bühne, 20 Uhr: Dean Collins & DC7

Sonntag, 21. Juli

Marktkauf-Bühne, 10 Uhr: Gottesdienst – unter freiem Himmel

Sparkassen-Bühne, 14 Uhr: Shanty Chor Beckedorfer Schifferknoten – Seemannslieder

Marktkauf-Bühne, 14 Uhr: Gordon Davis – Elvis-Tribute-Artist

Sparkassen-Bühne, 15 Uhr: Dance Teens and Kids – Sportzentrum Gym

Marktkauf-Bühne, 16 Uhr: Dance Kids / Teens – SV Buschhausen

Sparkassen-Bühne, 16 Uhr: Linda Schinkel – Soul, Pop, Rock

Marktkauf-Bühne, 16.45 Uhr: Daoud Chaib – deutscher Pop

Info: www.stadtfest-ohz.de