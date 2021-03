Auch im Jahr 2021 ist somit unklar, ob, in welcher Variante und wann die B74-neu gebaut wird. (Jens Büttner)

Landkreis Osterholz. In Sachen Ortsumgehung Ritterhude (B74-neu) gibt es Neuigkeiten: Seit Anfang 2021 sind für das Projekt nicht mehr die Planer der Stader Geschäftsstelle der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) zuständig, sondern ihre Kollegen in Lüneburg. Auf Nachfrage, ob dies zu Verzögerungen führen könne, erklärt deren Geschäftsbereichsleiter Dirk Möller, dass alle Informationen, „die wir benötigen, um die Ortsumfahrung Ritterhude ohne zeitliche Verzögerung weiterzuplanen“, vorlägen.

Derzeit tausche sich das neue Team mit den Kommunen und den Trägern öffentlicher Belange aus, um eine „möglichst gute Planungsgrundlage zu erhalten“. Zudem sollen in absehbarer Zeit erste Feldarbeiten wie Geländevermessungen stattfinden. Auch soll „auf Grundlage aktueller Daten sowie einer Verkehrsuntersuchung die Entscheidung zu ernsthaft in Betracht zu ziehenden Alternativen überprüft“ werden. Gemeint sind Varianten zu der bevorzugten Ostvariante, die von der K 43 bei Ritterhude kommend über die Dammstraße und die Hamme hinweg, durch die Hammeniederung und unter der Bahn hindurch bis hin zur B 74 bei Settenbeck verlaufen und ein Natura-2000-Schutzgebiet durchschneiden würde.

Nach dem jahrzehntelang über den Bau diskutiert worden war, hatte sich das Bundesverkehrsministerium 2015 mit einer Linienbestimmung auf diese Strecke festgelegt. Da die Planung in den 2016 aktualisierten Bundesverkehrswegeplan mit dem Vermerk „vordringlicher Bedarf“ aufgenommen wurde, ist der Weg für die konkrete Planung seitdem frei. 2019 wurde sie von Stade angeschoben. Schon damals war das Problem, das viele Daten durch die Dauer des Vorhabens veraltet waren.

Beschluss nicht vor 2030

Auch erklärten die Stader bereits 2019, dass die 4,6 Kilometer lange Strecke hoch komplex sei und viele Herausforderungen bereit halte. Als Beispiele wurden der Naturschutz, die Landwirtschaft, der moorig-feuchte Untergrund, der Hochwasserschutz genannt. Um einen ersten Überblick zu bekommen, wer alles von den Planungen betroffen sein wird, hatte die Behörde 2019 eine Projektkonferenz mit Kommunen, Landkreis sowie Energieversorger, Landvolk, Wasser- und Bodenverbänden organisiert. Auch wurde mit der Naturschutzbehörde und Naturschutzverbänden der Umfang der Umweltverträglichkeitsprüfung ausgearbeitet. Bis zum Frühjahr 2020, so hieß es, würden zwei Planungsbüros damit beauftragt, die ökologischen Vorgaben sowie die technische Ausführung abzuhandeln. Nun berichtet Dirk Möller von einem Ingenieurbüro, das Ende 2020 mit der Entwurfsplanung der Ostvariante beauftragt worden sei.

Zudem lässt die 2019 für den „kommenden Winter“ angekündigte Bürger-Informationsveranstaltung auf sich warten. Darauf angesprochen, erklärt Möller: „Wir stehen zu unserer Aussage, die Menschen vor Ort mitzunehmen. Unterschiedliche Gründe – nicht zuletzt der Ausbruch der Pandemie – haben dazu geführt, dass die geplante Information und Beteiligung erst in diesem Jahr beginnen wird.“ Zurzeit erarbeiteten sie Konzepte für virtuelle Formate. Möller: „Wir sind der Meinung, dass ein Projekt wie die Planung und der Bau der Ortsumgehung Ritterhude nur im Austausch mit den Beteiligten vor Ort gelingen kann. Das ist unser erklärtes Ziel für die kommenden Jahre auf dem Weg zur Planfeststellung.“ Mit deren Beschluss rechnet er nicht vor 2030.

„Befragung bei Bedarf“

Die von der Behörde aktuell für spätestens Juni 2021 avisierte Verkehrszählung war 2019 auch schon in Planung. Damals hieß es, dass sie eine Befragung der Autofahrer in Ritterhude und Scharmbeckstotel nach ihrem Fahrtziel und ihrer Herkunft beinhalten werde. Bei den Lüneburgern klingt das nun vager. Sie sprechen davon, dass eine Befragung bei Bedarf notwendig werden könne. Die Zählung selbst aber hat, laut Möller, einen hohen Stellenwert für die weitere Gesamtplanung. Mit ihrer Hilfe soll prognostiziert werden, wie sich die Verkehrsströme nach dem Bau der Straße verlagern.

Ob es bei der Ostvariante bleibt, müssen die Lüneburger ebenfalls prüfen. Diese Auflage hatten Bund und EU 2015 bei der Linienbestimmung den damaligen Planern ins Buch geschrieben. Darauf angesprochen, versichert Möller, dass diese noch ausstehende Prüfung „ernsthaft in Betracht zu ziehender Alternativen“ ergebnisoffen sein und schrittweise erfolgen werde. Es könnten aber nur solche Alternativen berücksichtigt werden, „die auch tatsächlich die Ortsdurchfahrten Ritterhude und Scharmbeckstotel wirksam entlasten“. Nach „Erfordernis“ würden in einem weiteren Schritt „mögliche Varianten auch vor dem Hintergrund der Umweltverträglichkeit geprüft und bewertet“.

Außerdem würden sie alle von der Maßnahme betroffenen Schutzgüter wie Vogelschutzgebiete, Hochwasserschutz und Artenvielfalt „entsprechend der Regularien berücksichtigen und mögliche Eingriffe untersuchen“. Das Bundesverkehrsministerium vertrete zudem die Ansicht, dass die Bewertung des Vogelschutzgebietes einer „weiteren Konkretisierung in Bezug auf den Natura-2000-Gebietsschutz“ bedürfe.

Auch im Jahr 2021 ist somit unklar, ob, in welcher Variante und wann die B74-neu gebaut wird. Erst „wenn die Gesamtheit der Ergebnisse aus den Gutachten und Untersuchungen vorliegen, die im Rahmen der weiteren Planung vorzunehmen sind“, könne es darauf eine Antwort geben, sagt Dirk Möller.

Zur Sache

Bündelung von Kompetenzen

Auslöser für die Umverteilung und Neuorganisation der Zuständigkeiten bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) ist die Gründung der Autobahngesellschaft des Bundes. „Damit einhergehend wurde die Zuständigkeit für die Planung und den Bau von Bedarfsplan-Maßnahmen, also allen Maßnahmen die im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt sind, neu geregelt“, berichtet Dirk Möller, NLStBV-Geschäftsbereich Lüneburg. In Lüneburg sei nun eine Organisationseinheit geplant, die sich ausschließlich mit Bedarfsplan-Maßnahmen wie der Ortsumgehung Ritterhude befasse. Die Mitarbeiter dieser Einheit würden sich regelmäßig und intensiv mit den Kollegen in Stade austauschen. Auf diese Weise sollen Kompetenzen für Bedarfsprojekte gebündelt werden.