Die "Kuz"-Vorsitzende Alexandra Preyßing blickt aus einem der Fenster, die zur Restaurierung anstehen. Je nach Zählweise gibt's über 100 davon. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Als Architekt des Osterholzer Kleinbahnhofs hat der Jugendstil-Allroundkünstler Heinrich Vogeler schlichte Zweckmäßigkeit mit Eleganz verbunden. Heute erfreut man sich am Charme der zierlichen Dachgauben, am schmucken Portal, um dessen Pergola sich Kletterrosen winden. Doch seit Monaten schon ist der ortsbildprägende Backsteinbau aus ganz anderen Gründen ein Hingucker. Mit hochgezogenen Augenbrauen nehmen Passanten Notiz davon, dass das Gebäude zwar eingerüstet worden ist und offenbar handwerkliche Zuwendung genießt, die Arbeiten aber eher unspektakuläre Fortschritte machen. „Es zieht sich zäh hin, es ist wie Kaugummi“, zeigt sich auch Alexandra Preyßing, die Vorsitzende des Vereins Kulturzentrum Kleinbahnhof, nicht sonderlich erfreut über den Dauerbaustellen-Status-Quo. Der Frust wird mit euphemistisch angehauchten Sätzen kaschiert. „Ich hätte es mir ein wenig zügiger gewünscht.“

Auftraggeberin für die verschiedenen Gewerke, den Tischler, den Zimmermann und die Maler, ist die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die das historische Gebäude mietkostenfrei in die Obhut des Vereins übergeben hat. Der Verein bekommt einen jährlichen Zuschuss von 10.000 Euro zu den Unterhaltungskosten. Die Vereinsmitglieder, handwerklich begabt nicht wenige, steuern Eigenleistungen bei.

Dauerbaustelle: Das Kulturzentrum ist schon seit Monaten eingerüstet. (Christian Kosak)

Vom Rathaus aus sieht man das mäßige Tempo beim Fortgang der ersten gründlichen Restaurierung seit den 1980er-Jahren nicht ganz so kritisch. Stefan Blanke, Architekt im städtischen Gebäudemanagement, räumt „Verzögerungen“ ein, für die aber aufgrund der Corona-Restriktionen Verständnis aufgebracht werden sollte. Die Terminabsprachen hätten sich deshalb komplizierter dargestellt als üblich. Mit dem Denkmalschutz mussten viele Details abgestimmt werden. Dann hätte die kalte und vor allem nasse Jahreszeit einen Strich durch viele Handwerker-Rechnungen gezogen. Blanke ist aber durchaus zuversichtlich, „dass die Arbeiten noch in diesem ersten Quartal komplett über die Bühne gehen“.

Schornstein abgedichtet

An den Türen hat Tischlermeister Jens Peters noch nicht Hand angelegt. „Aber mit den Fenstern ist er so gut wie durch“, versichert Blanke. Es sind – je nach Zählweise – immerhin mehr als 100. Blanke spricht von „historischer Doppelverglasung“ im gesamten Erdgeschoss. Peters, der sich schon bei der vorangegangenen Restaurierung, die zugleich die erste überhaupt war, bewährt hat, habe entgegen von Worst-Case-Szenarien keines der Fenster nachbauen müssen. „Maßgeschneiderte“ Lösungen, nicht aus Kunststoff, sondern aus Echtholz, Lärche oder Kiefer, wären nicht billig gewesen. „Retten kann man bei einer Restaurierung zum Glück aber fast alles“, sagt Blanke. Sogar ein Fenster, bei dem sich der Rahmen auf der Unterseite praktisch aufgelöst hatte. Peters nimmt immer einige Fenster mit in seine Werkstatt, um sie dort zu behandeln. In der Zwischenzeit werden sie durch Bretter ersetzt.

Aktiv geworden ist laut Blanke auch der Zimmermann. „Er ist dabei, die Gauben zu überarbeiten, vor allem Verbleiungen an den Fenstern.“ Der Schornstein sei bereits abgedichtet worden. Nach dem bisherigen Stand bleibe man bei sämtlichen Gewerken im Rahmen der veranschlagten Kosten. Insgesamt sind rund 90.000 Euro im Haushalt angesetzt.

Auch bei der Wahl der Farben ist ein „restauratorischer“ Ansatz selbstverständlich. Das Holz der Fenster wird in einem „gebrochenen“ Weiß gestrichen. Ebenso das Rankgerüst. Grün dominiert das großzügige Portal mit seinen Pfosten, den Erkern, Gesimsen und Stirnbrettern. Das neue Grün wird etwas dunkler erscheinen als das alte, das ziemlich ausgeblichen war.

Der Kleinbahnhof wurde vor über 100 Jahren von Heinrich Vogeler als Gesamtkunstwerk entworfen – mit kunsthandwerklichem Input sogar fürs Interieur. 1974 wurde das Gebäude als Bahnhof außer Dienst gestellt. Die Gründung des Kulturzentrums geht auf die frühen 1980er-Jahre zurück, bundesweit eine bewegte Zeit mit Anti-Atomkraft-Demonstrationen und Nato-Doppelbeschluss. Auch in Osterholz-Scharmbeck protestierten Jugendliche und reifere Achtundsechziger gegen die Stadtsanierung am Marktplatz, der damals noch von Bauernhäusern gesäumt wurde. Nach einer Hausbesetzung gaben die Stadtväter der Jugend den begehrten Raum – im Osterholzer Kleinbahnhof.

Das zwischenzeitlich schon sehr heruntergekommene Gebäude hatte zuvor als Warenlager, als Obdachlosenunterkunft, als alternativer Kinderladen und als Asylbewerberheim fungiert.