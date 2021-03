Helmut Riggers ist seit 30 Jahren Vereinsvorsitzender des TSV Gnarrenburg. Unter seiner Regie gab es einen deutlichen Anstieg der Mitgliederzahlen. (Reiner Tienken)

Gnarrenburg. Eine gefühlte Ewigkeit lang füllt Helmut Riggers den höchsten Vorstandsposten beim TSV Gnarrenburg aus. Der gelernte Industriekaufmann ist seit 30 Jahren Vorsitzender seines Stammvereins. Unter der Ägide von Helmut Riggers durfte der Klub aus der Teufelsmoor-Region sein 1000. Mitglied begrüßen.

Im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens übernahm der gebürtige Augustendorfer 1991 den Vorsitz, mit dem Versprechen, den Verein voranzubringen. Dies ist dem großen Fan des Hamburger SV gelungen. Auch durch die Wiedergeburt der Leichtathletik. Nach 780 Mitgliedern in elf Abteilungen beim Amtsantritt zählt der TSV Gnarrenburg aktuell 1222 Vereinsangehörige in 16 Sparten. „Die Aufgabe war es in den ersten Jahren, den Vorstand zu verjüngen. Ich hatte sehr gute Ratgeber“, warf der Vereinschef, der im Januar 1991 in die Rolle des Vorsitzenden schlüpfte, einen Blick zurück in seine Anfänge an der Klubspitze. Der ehemalige Fußball-Torwart trat seinen Posten mit dem Ziel an, den Verein breiter aufzustellen und ein offenes Ohr für neue Sportangebote zu haben. Der Förderer von Freizeitaktivitäten ist etwas stolz darauf, bei der Rückenschule, Wirbelsäulen- und Funktionsgymnastik und beim Gesundheitssport eine Vorreiterrolle ausgeübt zu haben. Die Ernennung zum Vereinsoberhaupt nahm der Gnarrenburger vor drei Jahrzehnten noch mit leichter Skepsis auf. „Wenn einiges geklärt ist, kann ich es mir vorstellen“, sagte Helmut Riggers während der Jahreshauptversammlung 1991, der 135 Mitglieder beiwohnten. Die leichten Bedenken sind längst einer vollen Überzeugung gewichen. Der Klub zählte in Spitzenzeiten 1500 Vereinsangehörige (2010). Erst Auflösung der Handballsparte kostete dem Klub vor Jahren etliche Mitglieder. „Das hat uns wehgetan“, denkt Helmut Riggers ungerne an die Austrittswelle der Hallensportler zurück. Aber auch in der Fußballsparte vollzog sich ein Abwärtstrend. Eine echte Bereicherung ist für den Klub aus dem Kreis Rotenburg die Gründung einer Dartsabteilung. Kevin Wrieden machte das Wurfspiel mit den drei Pfeilen beim TSV Gnarrenburg salonfähig. „Der Sport ist positiv angenommen worden. Beim Darts haben wir schon große Erfolge erzielt“, freut es Helmut Riggers, mit der Angebotserweiterung den Nerv vieler Mitglieder getroffen zu haben.

In der Karate-Bundesliga

Die 30 Jahre als Vereinsvorsitzender sind für den Mann aus der Hindenburgstraße verbunden mit vielen Höhepunkten. Bundesligist Hamburger SV lockte 1992 zu einem Freundschaftsspiel über 2000 Zuschauer auf das Sportgelände an der Dahldorfer Straße. Die Sporthalle Brilliter Weg war im gleichen Jahr Schauplatz eines Juniorinnen-Länderspiels zwischen Deutschland und Rumänien. Unter Trainer Werner Buddrus aus Scharmbeckstotel mischte der Verein vor etlichen Jahren in der Karate-Bundesliga mit. Zu den Höhepunkten zählten, so Helmut Riggers, zudem die Vereinsjubiläen 1991 und 2016 sowie der Besuch der Uwe-Seeler-Traditionself.

Seit 2016 ist der 67-jährige Rentner zusätzlich auch Platzwart bei seinem Heimatverein. „Das ist ein täglicher Aufwand“, weiß Helmut Riggers ein Lied davon zu singen, die drei Großfelder und ein Kleinfeld zu unterhalten. Die Tätigkeit macht der Gnarrenburger trotzdem gerne. „Ich bin an der frischen Luft und habe eine Aufgabe“, verbindet das Vereinsoberhaupt einen angenehmen Nebeneffekt mit dem Part des Greenkeepers.

Die Corona-Pandemie hinterließ auch beim TSV Gnarrenburg Spuren. Die Mitgliederzahl ging zurück. „Über das Jahr 2020 hatten wir um die 50 Austritte. Es gab für uns wenig Neuzugänge, weil du im Sommer nicht viel anbieten konntest“, stellt Helmut Riggers fest. Für die Zukunft will der Klub die Umstellung auf LED-Licht und eine Gebäudesanierung auf dem Sportareal an der Dahldorfer Straße in Angriff nehmen.

Die 30-jährige Tätigkeit als Vorsitzender hat den einstigen Jugendwart auch nachdenklich gestimmt. „Du wirst für alles verantwortlich gemacht, was läuft und nicht läuft im Verein. Ich muss den Kopf dafür hinhalten. Das macht mich ein bisschen traurig. Das ist der Nachteil des Ehrenamtes.“