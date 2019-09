Die Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck wurde zu einem Supermarkt an der Loger Straße gerufen, weil sich dort ein Teil der Decke gelöst hatte. (Carsten Rehder/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck wurde am Donnerstagsvormittag zum Netto-Markt an der Loger Straße gerufen. Dort hatten sich Teile der abgehängten Decke gelöst. Es geht um eine Fläche von knapp 20 Quadratmeter, wie Landkreis-Sprecher Malte Wintjen auf Nachfrage der Redaktion erläuterte. Vertreter der Baubehörde und der Brandschutzbeauftragte der Kreisverwaltung hatten sich daraufhin ein Bild von der Situation gemacht. Nach kurzer Beratung habe festgestanden, dass ein gefahrloser Betrieb des Marktes nicht gewährleistet werden könne. Der Einzelhändler habe in Abstimmung mit dem Landkreis den Markt gesperrt, teilt Wintjen dazu mit. Die Sperrung werde erst wieder aufgehoben, wenn der Schaden behoben sei. „Vor Freigabe des Marktes wird ein Sachverständiger die komplette abgehängte Decke prüfen“, betonte Wintjen. Die Kreisbehörde überwache diese Prüfung. Auf Anfrage der Redaktion bei Netto Marken-Discount teilt die Firma über einen Sprecher mit, dass sie Mieter der Immobilie sei und den Sachverhalt zurzeit prüfe.