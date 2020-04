Ute Mahler-Leddin hat ihr Lachen wiedergefunden. In den schweren Stunden der Krebserkrankung hat ihr der Laptop geholfen, die Geschehnisse erträglich zu machen. Jetzt hat sie aus ihren Tagebucheintragungen ein Buch gemacht. (Neckermann)

Landkreis Cuxhaven. In Deutschland erkrankt etwa jede zehnte Frau an Brustkrebs, jährlich kommen 46 000 Neuerkrankungen hinzu – Tendenz steigend. Betroffen sind vor allem Frauen über dem 40. Lebensjahr, zwei Drittel aller Brustkrebspatientinnen sind bei Beginn der Erkrankung über 60 Jahre alt. Doch von ihnen setzt sich nur selten eine an den Schreibtisch, um ihre Geschichte aufzuschreiben. Ute Mahler-Leddin hat das getan. Die 46-jährige verheiratete, berufstätige Mutter zweier Töchter, ehrenamtlich in ihrer Gemeinde in Hollenseth im Landkreis Cuxhaven engagiert, musste von einem Tag auf den anderen zu ihren vielen Verpflichtungen nun auch noch die Diagnose Brustkrebs mit all ihren Folgen in ihren und den Tagesplan ihrer Familie integrieren.

Eine Entlastung

„Das Aufschreiben war entlastend für mich. Es hat mir geholfen, im Kopf klar zu werden. Ich habe zwar nicht direkt Tagebuch geschrieben, aber immer dann, wenn entweder etwas besonderes vorgefallen ist oder mich etwas beschäftigt hat, zum Notizbuch gegriffen und mir Einzelheiten dazu aufgeschrieben“, sagt Ute Mahler-Leddin. Und so ist ein Buch entstanden, das es in sich hat. „Lächeln ist die beste Art, dem Leben die Zähne zu zeigen – Ein Tagebuch über die wohl schwerste Zeit im Leben einer Frau“ erzählt pragmatisch, schonungslos und offen von Mahler-Leddins Umgang mit der Krankheit und den Reaktionen ihrer Umwelt auf ihre Diagnose.

„Irgendwann hat sich im Freundeskreis Spreu von Weizen geschieden“, sagt Mahler-Leddin nicht ohne eine gewisse Enttäuschung in der Stimme. Menschen, die sie aufgrund ihrer vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten und tiefen Verbundenheit mit ihrem Heimatort jahrzehntelang kannte, wussten nicht, wie sie mit der Erkrankten umgehen sollen und zogen sich zurück. Andere dagegen, die sogar zum Teil weiter weg wohnten, eilten mit emotionaler Hilfe an ihre Seite. „Ein kleiner Brief, eine E-Mail oder ein Telefonat kann viel bedeuten“, hat Ute Mahler-Leddin erfahren.

Ihrem Buch merkt man die handfeste Abstammung der Autorin aus dem norddeutschen Flachland an. Nach den wenig beschönigenden Beschreibungen der Krankheit und ihren medizinischen Folgen übernimmt es Mahler-Leddin, ihren Leidensgenossinnen und anderen Interessierten mit selbst getesteten Überlebenstipps ihr unfreiwillig erarbeitetes Praxiswissen weiterzugeben. Hier hat Mahler-Leddin unter anderem Tipps für die Chemotherapie, Anschlussheilbehandlung und das Sensibilisierungstraining für Hände und Füße zusammengetragen. Auch Hinweise zum Schlafverhalten, Ernährungsempfehlungen und zu Beschwerden in den Wechseljahren hat die Autorin nicht vergessen. Das macht das Buch zu weit mehr als einem Erlebnisbericht. Es dient außerdem als selbsterprobtes Handbuch im Umgang mit der Krankheit.

Bisher ist Ute Mahler-Leddin, seit der Feststellung ihrer Krankheit im Jahr 2018, der Operation, Chemotherapie und Bestrahlung krebsfrei. Statt ihrer langen, dunklen Haare schmückt sie jetzt eine freche, mit grauen Strähnen durchzogene Kurzhaarfrisur. Und auch das alte verschmitzte Lächeln hat sich wieder eingefunden. Das Buch „Lächeln ist die beste Art, dem Leben die Zähne zu zeigen – Ein Tagebuch über die wohl schwerste Zeit im Leben einer Frau“ ist in der Edition Falkenberg (ISBN 978-3-95494-205-3) erschienen und kostet 14,90 Euro.