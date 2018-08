In der Hammenacht fahren Torfkähne bis in die Nacht hinein über die Hamme. Überall am Ufer ist etwas los. (Peter von Döllen)

Still gleiten die Torfkähne über das Hamme­wasser. Die Menschen am Ufer stoßen mit einem Glas Wein oder einem Bier an und genießen ­Natur und den stimmungsvollen Sonnenuntergang, der sich auch an Bord der Dielenboote erleben lässt. Das alles ist bei der beliebten Hammenacht am Sonnabend, 25. August, wieder möglich. Dann pendeln geschmückte Torfkähne zwischen Ritter­hude und der Kreuzkuhle, bringen ihre Fahrgäste zu verschiedenen Punkten an der Hamme. Überall ist etwas los: Es wird gegrillt, gefeiert, gegessen und Musik gehört.

Die Fahrten sind fast ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Resttickets für den nördlichen Bereich der Hamme zwischen Teufelsmoorschleuse, Viehspecken und dem Gasthof zur Kreuzkuhle. Die Tickets sind unter Telefon 0 47 91 / 9 30 34 34 erhältlich. Ein Besuch der Ausflugslokale entlang der Hamme lohnt allerdings auch ohne Ticket, denn es gibt viel zu sehen. Viele Menschen verfolgen das bunte Spektakel gerne vom Ufer aus. Und auch kulinarisch wird eine Menge geboten.

Damit sowohl Torfkahngäste als auch Ausflügler eine möglichst entspannte Anreise zu ihrem „Heimathafen“ haben, weisen die Veranstalter auf einige Besonderheiten hin: Sie empfehlen die Anreise mit dem Fahrrad. Autofahrer sollten die Rettungswege am Anleger unbedingt freilassen. Wer die temporär eingerichteten Parkverbote ignoriert, muss damit rechnen, dass sein Fahrzeug abgeschleppt wird.

Bei Melchers Hütte bietet Wolfgang Teichmeier Fischbrötchen, Bratwurst und Nackensteaks vom Grill sowie Bier vom Fass an. Musikalisch wird der Abend dort von Lokalmatador Detlef Gödicke begleitet. Die Traditionsgaststätte ist mit dem Wagen ausschließlich über den Ahrensfelder Damm erreichbar. Ein Shuttle-Service vom und zum Ge­werbegebiet Am Binnenfeld wird eingerichtet. Einige ältere Navigationsgeräte haben offenbar Probleme mit der korrekten Melchers-Adresse: An der Hamme 3, Osterholz-Scharmbeck.

Mit musikalischer Begleitung

Auch vom Gelände des Rudervereins Osterholz-Scharmbeck bei Tietjens Hütte oder von der dortigen Hamme-Brücke aus kann man gut die dekorierten Kähne beobachten. Beim Ruderverein serviert das Team von Tietjens Hütte frisch gezapftes Bier, Wein und Bowle sowie Steaks und Bratwürste vom Grill. Piet Gorecki, Keyboarder und Pianist aus Bremen, spielt zwischen 17 und 23 Uhr feine Swing-, Pop- und Jazz-Melodien sowie Film- und Musical-Klassiker. Beim Skippertreff im Osterholzer Hafen erwartet die Gäste unterdessen ein Auftritt des Shanty-Chors Hamme. Dazu bietet das Team um Olaf Menzel ein Fischbüfett an. Nach den Seemannsliedern gibt es einen maritimen Abend im großen Zelt.

In Worpswede, am Hammehafen bei Neu Helgoland, legen die meisten Torfkähne an und ab. Die Restaurants Hammehütte und das Bistro am Hafen haben wie gewohnt geöffnet. Das Bistro präsentiert Live-Musik mit dem Trio Slow Motion, dem Akustikduo Hardt 'n' Brook und einem Trio um Musiker Wolf Soujon. Direkt im Hafen wird es einen Getränkestand und Gegrilltes geben. Dafür zeichnen die Adolphsdorfer Torfschiffer verantwortlich. Wer mit dem Auto kommt, sollte auf die Hinweise der Verkehrswacht-Mitarbeiter achten. Der Parkraum ist begrenzt.

Auch die Wassersportler der TuSG-Ritterhude, Niederender Straße 1, sorgen für eine gemütliche Atmosphäre mit Köstlichkeiten vom Grill und Musik. Beim Restaurant „Zur Teufelsmoorschleuse“ in Teufelsmoor wird ebenfalls gegrillt. Zudem stehen frische Fischbrötchen und Backfisch auf der Speisekarte. DJ Stefan sorgt für die passende Atmosphäre beim Blick auf das Lichtermeer mit Cocktails, Bier und Co.. Bereits am Nachmittag gibt es ein buntes Programm mit Aktionen für Kinder sowie Kaffee und Kuchen für Erwachsene.

In Vollersode-Viehspecken beim Landgasthaus Dierks wird traditionell viel Wert auf die Dekoration gelegt. Terrasse und Anleger sind geschmückt und bunt beleuchtet. Ab 18 Uhr bieten Erika Dierks und ihr Team ein kalt-warmes Büfett, zu dem man sich unter der Telefonnummer 0 47 94 / 2 75 anmelden sollte.

Die nördlichste Station der Hamme-Nacht ist wie immer der Gasthof zur Kreuzkuhle. Dort bieten Heino Lütjen und sein Team von 17 bis 22 Uhr ein Grillbüfett - auch für Vegetarier - an. Im festlich beleuchteten Hafen können die Gäste Live-Musik genießen.

Die DLRG und die Wasserschutzpolizei werden die Veranstaltung sichern. Ruderer und Kanuten, die sich am Treiben auf der Hamme beteiligen möchten, sind willkommen. Allerdings müssen alle Teilnehmer bei Fahrten in der Dämmerung und der Dunkelheit für ausreichende Beleuchtung sorgen. Ein Scheinwerferlicht, beispielsweise eine helle Taschenlampe, sollte mitgeführt werden, aber nicht dauerhaft zum Einsatz kommen, um die Torfkahnskipper nicht zu blenden. Torfkähnen sollte Vorfahrt gewährt werden, damit sie den Fahrplan einhalten und die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten können.

Informationen zur Hammenacht gibt es im Internet unter www.teufelsmoor.de.