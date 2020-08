Wegen der Tötung eines Zwergkaninchens und Sachbeschädigung musste sich ein junger Mann aus Bremerhaven vor dem Osterholzer Amtsgericht verantworten. (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Beredt zeigte sich ein 28-jähriger Bremerhavener im Prozess gegen ihn. Wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung musste er sich verantworten. Er hatte ein Zwergkaninchen seiner damaligen Lebensgefährtin getötet und einen Schaden in deren Wohnung von 10 000 Euro angerichtet. Das war Ende Januar in der Kreisstadt im vergangenen Jahr.

„Das tut mir tierisch leid. Das war ein harter Tag für mich“, räumte der Angeklagte gleich zu Beginn des Prozesses ein. Es sei ausgerechnet an seinem Geburtstag gewesen, an dem er einen depressiven Schub habe ertragen müssen, so der 28-Jährige. „Das hat einfach buff in mir gemacht.“

Man sei noch gemeinsam gut in den Tag gekommen, blickte er zurück. „Das war ein entspannter Vormittag. Ich habe auch ein paar Bierchen getrunken.“ Dann habe er mit seiner Großmutter und seiner Mutter telefoniert. „Da kam der depressive Schub.“ Es seien wohl auch noch ein paar weitere Bier dabei gewesen.

Allerdings setzte den Aussagen des Bremerhaveners zufolge dann sein Erinnerungsvermögen aus. Dass er das Kaninchen getötet habe, wolle er nicht ausschließen. Auch darüber äußerte er sein Bedauern. „Ich weiß nicht, wie ich einem Tier Schaden zufügen sollte?“, fragte der 28-Jährige sich laut. Er sei am folgenden Tag auf dem Sofa seiner Schwester aufgewacht. „Ich habe in ihr Gesicht geschaut.“ Ab da wisse er wieder Bescheid.

Verteidiger Thomas Becker bat seinen Mandanten zu schildern, wie es sich mit den Besitzverhältnissen des Mobiliars verhalten habe. Der 28-Jährige gab bei der Aufzählung der Wohnräume mit den einzelnen Möbeln an, dass er davon ausgehe, dass ihm zwischen 60 und 70 Prozent des Bestandes gehört hätten. „Er will den Sachverhalt auch nicht bestreiten“, so Becker. Das sei „ein schwarzer Tag“ gewesen, sagte der Angeklagte vor der Urteilsverkündung. „Ich möchte das wieder gut machen.“

Was allerdings nicht unbedingt für ihn sprach, waren fünf Eintragungen im Bundeszentralregister. Zu Buche schlugen bereits Beleidigung, Sachbeschädigung und fahrlässige Körperverletzung. „Sie sind einschlägig vorbestraft“, hielt ihm Strafrichterin Johanna Kopischke entgegen.

Einen Straftäter, der sich wegen desselben Deliktes mehrfach strafbar machte, bezeichnen Juristen als einschlägig vorbestraft. Eine einschlägige Vorstrafe kann zu einer Strafverschärfung führen.

Der Staatsanwalt beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu zehn Euro, 600 Euro. Dem folgte Richterin Kopischke. Dabei ging sie auch wegen der depressiven Schübe von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Die ist im Strafgesetzbuch verankert. Demnach kann eine Strafe gemildert werden, wenn der Täter „bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln".

Das Urteil ist rechtskräftig.