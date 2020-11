Mit einem Willkommensgruß wird am Ortseingang von Rechtenfleth auf Hermann Allmers, den berühmten Sohn des Dorfes, hingewiesen. Entstanden ist das Schild auf Initiative des Heimatvereins Ketelhoken, vertreten durch Günter Heine (l.) und Hardy Köhler. (Andrea Grotheer)

Rechtenfleth. Vor fast 200 Jahren wurde Hermann Allmers geboren – am 11. Februar 2021 steht der runde Geburtstag an. Nicht nur mit seinem Wohnhaus, das im Original-Zustand erhalten ist, und dem Gartenfriedhof, auf dem er und einige seiner Familienmitglieder begraben sind, hat sich der Marschendichter in seinem Geburtsort Rechtenfleth ein Denkmal gesetzt. Zu Lebzeiten war Hermann Allmers ein sehr bekannter Schriftsteller und hat mit „Römische Schlendertage“ ein literarisches Skizzenbuch verfasst, das – nach Goethes italienischer Reise – das am meisten verbreitete Italienbuch in deutscher Sprache war. Seine Gedichte „Feldeinsamkeit“ und „Spätherbst“ wurden von Johannes Brahms vertont, sein Studentenlied „Dort Saaleck, hier die Rudelsburg“ ist bis heute bekannt.

In Rechtenfleth möchte man den berühmten Sohn zum 200. Jahrestags seines Geburtstags besonders würdigen: Für das nächste Jahr ist ein umfangreiches Programm geplant.

Ein erster Schritt war jetzt das neue Schild am Ortseingang aus Sandstedt kommend. Mit einem Willkommensgruß und einem Bildnis von Hermann Allmers wird auf den berühmten Rechtenflether hingewiesen. Entstanden ist das Schild auf Initiative des Rechtenflether Heimatvereins Ketelhoken: „Wir möchten damit die Hermann-Allmers-Gesellschaft anlässlich des 200. Geburtstags von Hermann Allmers unterstützen“, sagt Günter Heine, erster Vorsitzender des Vereins. Begleitet wird er dabei vom zweiten Vorsitzenden Hardy Köhler, der zugleich Ortsvorsteher in Rechtenfleth ist. Ebenfalls im Vorstand des Vereins wirken Carl Allmer Knoop als Kassenwart und Hans-Joachim Busch als Schriftführer, der gleichzeitig Vorstandsmitglied der Hermann-Allmers-Gesellschaft ist. Dieser Zusammenschluss kümmert sich um die museale Nutzung des Hermann-Allmers-Hauses, das dem Landkreis Cuxhaven gehört, sowie um die Erforschung des Nachlasses des Marschendichters. „Allmers ist der berühmteste Sohn des Dorfes, er hat eine Menge hinterlassen“, lädt Hans-Joachim Busch zu einem Besuch in dem beschaulichen Dorf am Deich ein. Zudem sei Rechtenfleth mit einer ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 860 der älteste Ort in der Marsch.

Mit der Aufstellung des Hinweisschildes wolle man als Heimatverein die Hermann-Allmers-Gesellschaft anlässlich des 200. Geburtstags von Hermann Allmers unterstützen, sagt Ortsvorsteher Hardy Köhler. Zudem ruft er in seiner Funktion – gemeinsam mit der Hermann-Allmers-Gesellschaft – zum Ablegen des Schülerdiploms rund um das Leben des Marschendichters auf: „Dabei sollen Fragen aus dem umfangreichen Schaffen des Rechtenflether Schriftstellers beantwortet werden“, so der Ortvorsteher. Die fünf besten Diplome werden mit Geld- und Sachpreisen belohnt. Die Teilnahmebedingungen lauten wie folgt: Jeder berechtigte Teilnehmer erhält nach seiner Anmeldung zunächst einen Fragebogen mit 20 Fragen per E-Mail übersandt. Dieser Fragebogen muss bis zum Jahresende per E-Mail zurückgeschickt werden. Wer alle Fragen richtig beantwortet hat, bekommt einen zweiten Fragebogen zugeschickt, der bis zum 31. Januar 2021 beantwortet und zurückgegeben werden muss. Die Fragen können durch Recherchen im Internet, in Schriftwerken oder gegebenenfalls nach einem persönlichen Besuch im Allmers-Haus beantwortet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Besuche im Hermann-Allmers-Haus vorab telefonisch unter 04702/810 abgeklärt werden. Alle Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Hagen im Bremischen haben oder eine Hagener Schule besuchen, können sich an dem Wettbewerb beteiligen. Anmeldungen nimmt Ortsvorsteher Hardy Köhler unter der E-Mail Adresse besuch@hermann-allmers.de entgegen. Für weitere Fragen und Informationen ist er unter der Durchwahl 04702/5101 zu erreichen.