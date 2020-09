Der Landkreis Kreis will die zuletzt mehrfach angehobene Kitaplatz-Pauschale in diesem Jahr weiter erhöhen. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Die finanziellen Folgen der Corona-Krise werden den Kreishaushalt mit Verspätung treffen und ab 2021 zu dickeren roten Zahlen als erwartet führen. Zunächst aber sollen die Kommunen bei den Kita-Plätzen weiter entlastet werden. Kämmerer Florian Hinzelmann legte dem Finanzausschuss jetzt die aktualisierte Prognose vor. Statt eines – vor der Pandemie kalkulierten – Defizits von fast 9,2 Millionen Euro bis Ende 2023 rechnet der Kämmerer nun mit einem Minus von insgesamt 16,12 Millionen Euro.

Die gute Nachricht: Die Rücklage des Landkreises ist aus den Überschüssen der Vorjahre mit 25,5 Millionen Euro gut gefüllt; allein 2019 wurde ein Plus von rund 7,2 Millionen Euro erwirtschaftet. „Wir sind mit einem Polster in die Pandemie gegangen“, sagte Hinzelmann. Das sei bei der Finanzkrise vor gut elf Jahren anders gewesen. Insgesamt habe sich das Bild gegenüber den Schätzungen vom Mai zwar etwas aufgehellt, doch dafür werde die Konjunkturkurve wohl kein symmetrisches „V“ zeigen, sondern langsamer aufwärts weisen, so die Hochrechnungen der Verwaltung.

Da die Schlüsselzuweisungen des Landes im kommenden Jahr noch zur Hälfte anhand der Zahlen „vor Corona“ bemessen sein werden, bleibt es laut Hinzelmann für den Kreis bei einem Einnahme-Rückgang von 169 000 Euro. Finanzdezernent Werner Schauer schlägt daher nun zunächst eine weitere Entlastung der Mitgliedskommunen noch im laufenden Jahr vor. Die Rathäuser seien von wegbrechenden Steuereinnahmen nämlich viel direkter betroffen als der Landkreis, bei dem sich auch die nachlassende Steuerkraft der Gemeinden erst im nächsten Jahr bei der Kreisumlage zeigen werde.

Besser als erwartet

Einstweilen laufe 2020 besser als erwartet, was nicht zuletzt mit besagtem Verzögerungseffekt beim Finanzausgleich zu tun habe. Der brummende Wirtschaftsmotor, eine Entlastung bei den Sozialausgaben und steigende Einwohnerzahlen bescheren dem Landkreis in diesem Jahr statt des zu Jahresbeginn erwarteten Defizits von 730 000 Euro voraussichtlich ein Plus von mindestens 420 000 Euro. Dieser Betrag wird nach den Plänen der Verwaltung nun voll an die Mitgliedsgemeinden weitergereicht – und zwar in Form einer abermaligen Erhöhung der Kitaplatz-Pauschale. „Wir möchten, dass die Mittel in den Kommunen noch in diesem Jahr kassenwirksam werden“, kündigte Schauer an.

Details sollen bei der nächsten Sitzung am 28. Oktober festgezurrt werden. Der Finanzausschuss signalisierte jetzt bereits uneingeschränkte Zustimmung. Für die CDU erklärte Rainer Sekunde: „Wir unterstützen das ausdrücklich; es hat Signalwirkung.“ Allerdings seien die Prognosen zu den wachsenden Defiziten der Folgejahre beunruhigend. Sozialdemokrat Björn Herrmann erwiderte, damit befinde man sich „heute im Bereich der Glaskugel“. Entscheidend sei der Zusammenhalt zwischen Kreis und Gemeinden „in guten wie in schlechten Tagen“.

Bernd Rugen (Linke) erinnerte daran, dass seine Fraktion bei den Haushaltsberatungen Ende 2019 vergeblich eine um 500 000 Euro höhere Entlastung bei den Kitaplatz-Pauschalen gefordert habe. Er sei überrascht und erfreut, dass es nun doch dazu kommen solle. „Wir sind in der Lage, die Folgen zu schultern, die uns voraussichtlich treffen werden“, bekräftigte Rugen. Harm Bruns (Grüne) und Jürgen Ahlers (Bürgerfraktion) pflichteten ihm bei. Bruns schlug vor, der Kreis solle über die 420 000 Euro hinaus auch die nicht erhobenen Kita-Gebühren übernehmen, die den Eltern von den Trägern wegen der Schließungsmonate erlassen worden waren. Die Verwaltung will das bis Ende Oktober einmal durchrechnen.

Freilich verzeichnet auch der Landkreis im laufenden Jahr die eine oder andere Mindereinnahme durch Corona. Hinzelmann zufolge sind unter anderem Zulassungs- und Führerscheinstelle in einer Größenordnung von 290 000 Euro von dem Rückgang betroffen. Außerplanmäßige Mehrausgaben gibt es ebenfalls. Der Kreistag hatte zu Pandemie-Beginn 2,32 Millionen Euro aus den Rücklagen freigegeben. Darin enthalten: 189 000 Euro für die bisher nicht benötigte Bedarfsklinik in Ritterhude (Miete, Anschaffungen), 27 000 Euro für Hygiene- und Schutzausrüstung der Schulen und Kreishäuser sowie 150 000 Euro sonstige Kosten, um beispielsweise das BBS-Gebäude besser lüften zu können.

Noch nicht zu beziffern sind laut Verwaltung die wohl nötigen Beihilfen für die Worpsweder Museen sowie für die Eigenbetriebe wie die Bildungsstätte Bredbeck. Bei den Zuschüssen zum Nahverkehr hingegen komme der Landkreis dank des ÖPNV-Rettungsschirms von Bund und Land noch recht gut weg, so Hinzelmann weiter: Von den rund 600 000 Euro, die bei den Fahrschein-Einnahmen in diesem Jahr fehlen werden, habe der Landkreis nur ein Zehntel zu tragen. Ab dem kommenden Jahr jedoch werde der Aufwand um etwa 400 000 Euro steigen, und dafür sei noch keine Kompensation in Sicht.

Keine großen Änderungen zeigen sich dieses Jahr auf dem Feld Jugend und Soziales, dem traditionell dicksten Brocken im Kreishaushalt. Und da der Bund seine Beteiligung an den Kosten für die Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern nächstes Jahr von 25 auf 75 Prozent erhöhen will, kann der Landkreis auf fast 2,5 Millionen Mehreinnahme hoffen. Unabhängig von Corona rechnet Hinzelmann schon in diesem Jahr mit sechsstelligen Mehrkosten bei den Beamten durch Altersversorgungs- und Beihilferegeln, auf die der Landkreis keinen Einfluss hat. Weitere Unbekannte auf der Habenseite seien zudem die Pläne von Bund und Ländern zur Stärkung der Gesundheitsämter und Krankenhäuser. Bei den Pro-Kopf-Hilfen des Landes wiederum gehen die Landkreise leer aus. Die Mitgliedskommunen im Kreis Osterholz sollen einmalig 1,27 Millionen Euro erhalten, um Mehrkosten etwa bei den Kitas abzufedern und um Investitionen nicht stornieren zu müssen. „Das wird bei Weitem nicht reichen“, glaubt Hinzelmann. Doch nachverhandelt werde nicht; ein Grund mehr für den Kreis, die Kommunen bei den Kitas nun selbst ein wenig mehr zu entlasten.