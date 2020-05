Besuche in Senioren- und Pflegeheimen finden derzeit nur unter strengten Auflagen statt – bisweilen erinnern sie an Szenen aus dem Gefängnis. (Güttler/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Senioren und Pflegebedürftige müssen vor dem Coronavirus in besonderer Weise geschützt werden, wie nicht zuletzt etliche verheerende Ausbrüche in Heimen beweisen. Doch damit gesellt sich zu Furcht und Verunsicherung auch noch die Vereinsamung, die mit der Isolierung verbundene „soziale Distanzierung“ von Freunden und Familie. Umso wichtiger ist es dann, dass die wenigen Besuchskontakte in einem Rahmen verlaufen, der neben einem angepassten Hygienekonzept auch die Würde des Menschen umfasst, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kürzlich in einem Aufsehen erregenden Interview betonte. Aus verschiedenen Gründen ein oft nur schwer aufzulösender Zielkonflikt. Der Bericht einer Tochter, die ihre Mutter im Osterholz-Scharmbecker Haus am Barkhof besuchte, unterstreicht das, mag er auch keinen exemplarischen Charakter haben.

„Es war wie im Gefängnis“, fasst Cornelia Plötz die 30 Minuten dauernde Stippvisite bei ihrer 90 Jahre alten Mutter Adelheid im Senioren- und Pflegeheim in der Kreisstadt auf drastische Weise zusammen. Dass es vielen Einrichtungen mit auf Kante genähten Ressourcen schwer fällt, den Bedürfnissen von Besuchern und Besuchten unter Corona-Bedingungen gerecht zu werden, ist der Osterholz-Scharmbeckerin von Berufs wegen nicht fremd. Sie arbeitet beim Bremer Rot-Kreuz-Krankenhaus in der Qualitätskontrolle. Doch sie fühlte sich empfindlich gestört „durch den sehr jungen Mann, der uns die ganze Zeit belauert hat, um zu verhindern, dass meine Mutter und ich uns zu nahe kommen“. Der trennende Tisch sei etwa dreieinhalb Meter lang gewesen. „Dazwischen war noch eine Plexiglasscheibe. Trotzdem musste meine Mutter einen Mund-Nasen-Schutz tragen.“ Die alte Dame leidet an Vorerkrankungen und atmete schwer. „Ich dachte, die kippt mir gleich vom Stuhl.“ So habe der Mitarbeiter schließlich ein Einsehen gehabt, als sie ihn darauf hingewiesen habe, dass die Maske ja vor allem die anderen schützt und weniger den, der sie trägt. Sie ihrerseits würde gern auf einen solchen Schutz verzichten. Nicht entsprochen wurde hingegen dem Wunsch nach ein wenig „Intimsphäre“. Die Tochter: „Eine furchtbare Atmosphäre. Der Angehörige ist da aber völlig machtlos.“

Aus Sicht von Cornelia Plötz ist es ein „schizophrener Widerspruch“, dass bei den Besuchen „Raumanzüge“ getragen werden müssten und Fiebermessungen vorgenommen wurden, aber sie beim Verlassen des Hauses auf dem Flur einige aus zurückliegenden Besuchen ihr vertraute Bewohner antraf, ohne dass Mund-Nasen-Schutz getragen worden wäre. „Ich musste da schon selber dafür sorgen, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wurde.“

Die Tochter kritisiert ferner die für Berufstätige „problematischen Besuchszeiten“. Für Sonn- und Feiertage seien ihr keine Termine angeboten worden, auch an den Werktagen ausschließlich zwischen 11 bis 15 Uhr. Ferner fragt sich Cornelia Plötz, warum der Besuch in einem „kleinen, dunklen und stickigen Raum“ stattfand und nicht im Freien, zum Beispiel im Garten, wie von Virologen empfohlen. „Das Außengelände mit Terrasse und Innenhof gibt das doch her. Im Park hinterm Haus könnte man prima Tische aufstellen.“

Suche nach der Balance

Christa Wöhler, die Leiterin des Hauses am Barkhof, kann diesem Vorschlag insofern wenig abgewinnen, als es draußen schwerer sei, Übersicht und „Kontrolle“ zu behalten. „Wir haben Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Leider haben manche Angehörige dafür null Verständnis.“ Was den „Aufpasser“ anginge, so sei der dafür da, beispielsweise Umarmungen zu unterbinden. Und die Besuchszeiten? „Wir stehen erst am Anfang und weiten sie aus. Wir sind da vorsichtig, doch es läuft prima an.“

Für Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann besteht die Herausforderung darin, „die richtige Balance zwischen notwendigen Maßnahmen zur Risikominimierung in Bezug auf die Virus-Weiterverbreitung auf der einen Seite und der Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an sozialem Miteinander und gegenseitiger Fürsorge auf der anderen Seite zu finden“.

Als die zunächst rigorosen Kontaktbeschränkungen vom Gesetzgeber gelockert wurden, habe die Einrichtungsleitung des Hauses am Barkhof ihr Hygienekonzept dem Gesundheitsamt des Landkreises zur fachlichen Einschätzung vorgelegt, „von wo es als grundsätzlich gangbares Verfahren beurteilt wurde“. Lindemann: „Die konkrete Ausgestaltung der Hygieneempfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten obliegt alleinig dem Verantwortungsbereich der Einrichtung.“

So muss letztlich also dort entschieden werden, „was man zulassen kann, damit alle zufrieden sind“, wie Katharina Rußmeier, Ergotherapeutin im Haus am Hang, es ausdrückt. Mit Stolz verweist sie darauf, dass ihre Einrichtung bereits am 23. April – nur wenige Tage nachdem Niedersachsen die Hygiene- und Besuchsregeln geändert hatte – mit einem neuen Konzept aufzuwarten vermochte, einen Monat vor dem ersten Treffen, das Cornelia Plötz mit der Mutter im Haus am Barkhof ermöglicht wurde. Katharina Rußmeier: „Wir bieten 51 Termine in der Sechs-Tage-Woche an, von 9.30 Uhr bis 17.15 Uhr.“ Eine Ausweitung unter Einbeziehung von Begegnungen an der frischen Luft ist in Arbeit.

Das Outdoor-Konzept – Cornelia Plötz hat es für sich schon realisiert: Die Mutter kommt mit dem Rollator zur verabredeten Zeit auf den Balkon. Die Tochter bleibt draußen, ist aber in Ruf- und Hörweite. „Wir schreien uns halt was zu!“