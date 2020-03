Osterholz-Scharmbeck. Sicher ist sich Bürgermeister Torsten Rohde nicht, ob es ein Erfolg oder eine Schande ist, dass die Müllsammelaktion „OHZ – eine Stadt räumt auf“ mittlerweile zu einer Traditionsveranstaltung geworden ist. „Dass wir bei elf Jahren gelandet sind, ist einerseits gut und andererseits schade“, sagt der Schirmherr der Veranstaltung.

Einmal im Jahr kommen Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Ortschaften zusammen, um ihr Zuhause von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien; mehrere Tonnen werden jedes Mal vom Abfall-Service-Osterholz (Aso) abgeführt. Besonders entlang der Kohltour-Strecken findet sich viel Abfall. Ein Lerneffekt habe sich noch nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern eingestellt, sagt Rohde mit Blick auf eine Sensibilisierung in Richtung Umweltschutz. Darum kommen die Organisatoren auch in diesem Frühling wieder zusammen, um die Müllsammelaktion „OHZ – eine Stadt räumt auf“ aufleben zu lassen. Am Sonnabend, 28. März, 10 bis 12 Uhr, sind Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Osterholz-Scharmbeck und den Ortschaften dazu aufgerufen, Müll in ihrer Umgebung zu sammeln. Die Sammelgebiete werden bei der Anmeldung angegeben. Passend ausgestattet werden die Freiwilligen auch: Handschuhe, Zangen und Müllbeuteln können ab Freitag, 20. März, im Rathaus abgeholt werden. Spätentschlossene können sich auch unangemeldet an der Aktion beteiligen und das dafür benötigte Equipment an diesem Tag um 10 Uhr vom Medienhaus abholen.

Ursprünglich eine Idee von Schülerinnen und Schülern der IGS Osterholz-Scharmbeck, wird „OHZ – eine Stadt räumt auf“ mittlerweile vom Lions Club Osterholz organisiert.

Im Anschluss an die Sammelaktion sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Mensa im Medienhaus eingeladen – um deftige Erbsensuppe zu essen, sich auszutauschen und Bilanz zu ziehen, sagt Wilfried Kalski vom Lions Club.

Laut Christof von Schroetter, Geschäftsführer des ASO, ist die im Stadtgebiet gesammelte Menge an Müll von 2018 auf 2019 von 7,7 Tonnen auf 4,7 Tonnen gesunken. Die Menge im gesamten Kreis ist jedoch im gleichen Zeitraum von 64 Tonnen auf 100 Tonnen gestiegen. „Die Mengen schwanken über die Jahre. Das ist eine unbefriedigende Entwicklung“, fasst von Schroetter zusammen.

Dennoch findet Bürgermeister Torsten Rohde, dass es ein gutes Zeichen sei, wie viele Leute jedes Jahr an der Aktionen teilnehmen. „Es ist eine tolle Leistung der Osterholz-Scharmbecker, dass sie in jedem Jahr in so großer Zahl dabei sind. Wer Zuhause bleibt, sollte sich schämen.“

Zur Müllsammelaktion "OHZ – eine Stadt räumt auf" am 28. März kann man sich im Internet unter www.ohz-eine-stadt-raeumt-auf.de und per Telefon unter 04791-58338 bei Gabriele von Lessel-Drettmann anmelden.