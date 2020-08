Sicher ist sicher: Behörden und DLRG empfehlen den Strand in Neu Helgoland bei Worpswede. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Sommerzeit ist Badezeit. Naturfreunde im Landkreis Osterholz meiden die Freibäder, suchen sich ein ruhiges Plätzchen an Wümme oder Hamme und ziehen durch das weiche Wasser, vorbei an Schilf und Seerosen, ihre Bahnen. Doch die Idylle in der Niederung kann trügerisch sein. Nicht überall ist das Baden in den Nebenflüssen der Weser ungefährlich und nicht überall ist es erlaubt. Die Redaktion hat beim Landkreis Osterholz, bei der Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser und bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Osterholz-Scharmbeck nachgefragt. Sie alle empfehlen vor allem eine Badestelle: Neu Helgoland.

Neu Helgoland ist eine Welt für sich. Dort, am Ortsrand von Worpswede, verbringen Einheimische ihre Freizeit und Gäste ihren Urlaub. „Der Badestrand ist gerade für Familien zu empfehlen“, sagt der Geschäftsführer der Touristikagentur, Thorsten Milenz. Denn dort haben auch die Lebensretter von der DLRG ein Auge auf das Badevergnügen. Neu Helgoland ist damit ein Hotspot für das Schwimmen in der Natur. Weitere Einstiegsmöglichkeiten für Schwimmer sind am Campingplatz in Viehspecken und am Campingplatz in Teufelsmoor, weiß Milenz. Andere Badestellen an Wümme und Hamme kann er nicht empfehlen und verweist auf die Badeseen im Landkreis wie etwa den Stedener See und oder die Quellseen in Ohlenstedt. „Das ist sicherer“, betont der Touristiker.

Auch die Ohlenstedter Quellseen laden zu einem Bad ein. (Christian Valek)

Die Seen sind in der Tat auch ein beliebtes Ziel. Ob die Corona-Pandemie die Zahl der Badegäste derzeit beeinflusst, kann Ronald Knübel nicht so recht sagen. „Wir hatten bisher nur wenige gute Badetage“, erklärt der Geschäftsführer der E. Knübel Wochenendplätze GmbH, der die Seen in Ohlenstedt und Steden gehören. Die größte Badelust komme bei warmen Wetter und blauem Himmel auf. Es sei zwar spürbar, dass die Menschen raus wollten. Messbar sei das aber nicht so genau, sagt Knübel. Die Gästezahl sei derzeit vergleichbar mit anderen Sommern.

Spezielle Auflagen für Badeorte gebe es nicht, sagt Ronald Knübel. Die Zahl der Badegäste sei beispielsweise nicht begrenzt. Es gelten aber die Abstands- und Hygieneregeln, die auch sonst im Freien greifen. Gruppen dürften unter anderem nur aus zwei Haushalten gebildet werden. Auf dem Weg und am Eingang muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Sie hätten eigens das Personal aufgestockt; es beobachtet, ob die Auflagen eingehalten werden. Die Gastronomie ist laut Knübel geöffnet. Für die Einhaltung der Auflagen dort sei der Pächter zuständig.

„Das Baden in den Flüssen ist grundsätzlich erlaubt, aber die Strömung ist nicht zu unterschätzen“, warnt unterdessen Milenz. Der Sog reiche von der Weser über die Lesum bis in Wümme und Hamme hinein. „Das ist wirklich nur etwas für sehr gute Schwimmer“, betont der Touristiker, der auch gern selbst in seiner Freizeit schwimmt. Gerade weil aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr besonders viele Menschen zu Hause bleiben und die Natur vor der eigenen Haustür entdecken, rät er zur Vorsicht. Wichtig sei, dass niemand seine eigenen Kräfte überschätze. Wümme und Hamme seien nun einmal keine Freibäder. Alternativ kann er das Paddeln empfehlen; vor allem das Stand-Up-Paddling liege im Trend, genau das ist allerdings in Neu Helgoland aufgrund des Naturschutzes verboten.

Sieben überwachte Badestrände

Das Gesundheitsamt überwacht während der Badesaison von Mitte Mai bis Mitte September insgesamt sieben EU-Badegewässer im Landkreis Osterholz. Das sind neben Neu Helgoland und dem Stedener See die drei Ohlenstedter Quellseen (Goldbergsee, Maritim- und Quellsee) sowie der Silbersee in Brundorf und die Weserinsel Harriersand. Die Badestellen seien alle gleichermaßen zum Baden geeignet, teilweise würden diese auch von der DLRG zumindest bei Schönwetterperioden überwacht, erklärt Landkreissprecher Malte Wintjen auf Nachfrage. Während der Stedener See und Harriersand lediglich eine ausreichende Badewasserqualität attestiert bekommen, gelten die anderen fünf Gewässer als „ausgezeichnet“.

Die jeweiligen Einstufungen sind bei fortlaufender Aktualisierung auf der Homepage des Landkreises einsehbar. An dieser Stelle würden bei Bedarf auch Warnungen oder Badeverbote veröffentlicht werden, wie im vergangenen Jahr für den Stedener See. Dort war, wie berichtet, die Belastung mit Bakterien zu hoch angestiegen.

Zu anderen Gewässern im Landkreis kann das Osterholzer Gesundheitsamt keine Angaben zur Badewasserqualität machen, da diese nicht überwacht werden. „Da mögliche Gefahren wie Strömungen oder lokale Verunreinigungen nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sind und darüber hinaus das Baden in einigen Bereichen aus naturschutzrechtlichen Gründen untersagt sein kann, sollten für ein sicheres Badevergnügen die als EU-Badegewässer definierten Badestellen gewählt werden“, empfiehlt denn auch der Landkreis Osterholz.

„Gerade bei der Wümme gibt es Gezeitenströmungen. Diese können durch unerfahrene Schwimmer schnell unterschätzt werden“, warnt auch die DLRG in der Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck. Durch Flussbiegungen oder Verengungen könnten sich Strömungen schnell und unerwartet ändern, erklärt der Vorsitzende Christian Weiß. Sandbänke und Uferböschungen stellten eine weitere Gefahr dar. „Da auf Wümme und Hamme Bootsverkehr herrscht, können unter bestimmten Umständen die Schwimmer durch den Bootsführer nur sehr schlecht erkannt werden“, betont Christian Weiß. An Schiffsanlegern, Schleusen und Brückenpfeilern sei das Baden deshalb auch grundsätzlich verboten. Das Springen von Brücken sei ebenfalls sehr gefährlich, da es darunter vermehrt zu Unratansammlungen komme. Die Rettungsschwimmer raten deshalb dazu, nur an den ausgewiesenen Badestellen zu baden. Sollte es trotzdem zu einem Unfall kommen, sei schnell der Notruf über die 112 abzusetzen.



Eine Übersicht und Informationen zu den EU-Badegewässern ist auf der Internetseite des Landkreises Osterholz www.landkreis-osterholz.de unter dem Stichwort „Badegewässer-Hygiene“ zu finden.