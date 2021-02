Richard Weize kennt in der Musikbranche Gott und die Welt - und die Musikwelt kennt ihn: Der 75-Jährige hat sich mit seinem Label Bear Family Records einen Namen gemacht. Für seine Lebensleistung wurde ihm soeben das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. (Christian Kosak)

Vollersode. Der Weg zum Frühstückstisch ist länger als gewöhnlich. Links durch die Haustür, dann zwei Mal rechts. Aber es ist nicht nur ein Gang an die Tafel. Nein, wer in dieses Haus kommt, dem springt die Sammelleidenschaft der beiden Bewohner förmlich ins Auge: Walt Disney-Figuren, Peanuts sowie vor allem Nilpferde und Bären. „Ich weiß gar nicht, wie viele Nilpferde es sind“, sagt Birgit Niels. Ihr Mann Richard weiß genauer, wie viele Bärenfiguren er in seinem Leben gesammelt: „Es sind in etwa 2000.“

Am Frühstückstisch rückt dann das eigentliche Thema an diesem verschneiten Vormittag in den Mittelpunkt: die Musik. Wobei: Ganz ohne Bären geht es nicht, denn Richard Weize ist ein Fan der Tiere. Und er ist Gründer sowie langjähriger Chef des Labels Bear Family Records. Für seine Lebensleistung wurde dem inzwischen 75-Jährige just das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. So heißt es offiziell.

Die Welt von Bear Family Records, gegründet 1975, spielte sich in den ersten Jahren in Bremen ab. Erst als es dort zu eng wurde, zog der Weize-Tross hinaus aufs Land nach Vollersode. Inzwischen werden CDs und LPs von Holste aus in alle Welt verschickt. Richard Weize hat sich 2016 aus dem Unternehmen zurückgezogen, aber der Geist weht heute noch durch das alte Bauernhaus gut einen Kilometer von der B 74 entfernt und betreibt von dort jetzt seine neue Firma „... and more bears“.

Hier haben sich Birgit Niels und Richard Weize rustikal eingerichtet. Ebenso rustikal ist das Frühstück an diesem Vormittag: Auf zwei Brettern gibt es lecker angerichtete verschiedene Käsesorten, Salami, Schinken, Marmelade. Auch Rührei steht auf dem Tisch. Ihr Gatte lässt ein bewegtes Leben Revue passieren, das ihm das Bundesverdienstkreuz eingebracht hat. Musik spielt schon für den kleinen, in Bad Gandersheim aufgewachsenen Richard eine Rolle. Dafür sorgen seine älteren Freunde und Bill Haley. Die jungen Bad Gandersheimer stehen auf die Single „Rock“. Die will der damals Zehnjährige auch haben. Der örtliche Händler hat sie aber nicht, nur „Rock around the Clock“. Also kauft sich der junge Richard eben diese Song, der zur Hymne einer ganzen Generation werden soll. In den folgenden Jahren sammelt und tauscht er was das Zeug hält. Er erinnert sich unter anderem an zwei Jungs aus den damaligen Ostgebieten mit ihren Platten von den Everly Brothers. Richard Weize entwickelt alsbald ein Gespür für das, was geht: Er besorgt Platten aus den USA für seine Freunde und sich. Damit sei er im Einzugsbereich des damals zuständigen Zollamtes Bad Gandersheim schon so etwas wie ein Paradiesvogel gewesen, meint Richard Weize heute schmunzelnd.

Aber die Musik zum Beruf machen? Auf den Dreh kam er erst Jahre später. Weizes Eltern meinten, er solle erst mal was Vernünftiges lernen. Doch die beschlossene Schlosserlehre war nicht der große Wurf. Nach zwei Jahren schmiss Richard Weize hin. „Dann habe ich Dekorateur gelernt, aber ich wollte die Freiheit des Vertreters und bewarb mich beim Weingut Pieroth. Besser klappte es nach holprigem Beginn mit dem Weinhandel. Für das damals größte Weingut ging Weize Mitte der 60er-Jahre nach Großbritannien.

Rückkehr nach Deutschland 1971, Hauskauf in Harmenhausen bei Berne, Umzug nach Bremen, Gründung von Bear Family Records 1975 – Richard Weize war beruflich angekommen. Aber dem Geschmack der Masse ist er nie hinterher gelaufen. „Am Anfang habe ich nur Country gemacht“, blickt er zurück. Zu den Alltime-Highlights gehört zum Beispiel eine Johnny Cash-LP-Box mit bis dato zwölf unveröffentlichten Songs. „Das war in der Zeit der Hammer“, meint Richard Weize. Produzieren, okay, das ist das eine. Aber die Stars, deren Werke er veröffentlichte, traf der Musikmann auch selbst. Dazu gehören Dolly Parton und natürlich Johnny Cash. Beides sind für ihn bleibende Erinnerungen. Parton etwa trafen er und Birgit Niels in Berlin. „Die wusste genau, wer ich war“, freut sich Richard Weize noch immer. Bear Family hatte zuvor eine Box mit Songs von Dolly Parton und Porter Wagoner auf den Markt gebracht. Für die Begegnung mit Johnny Cash musste Richard Weize bloß nach Bremen zu fahren. Die Country-Ikone traf er zusammen mit seiner Frau im Hotel. Weize erinnert sich an dessen hünenhafte Gestalt: „Dadurch, dass er immer schwarze Klamotten trug, wirkte er wie 3,80 Meter.“

Aber bei Country wollte es Weize nicht belassen. Bluegrass, Rock’n‘Roll und andere musikalische Nischen wurden von Bear Family bedient. Namen wie Janis Martin, aber auch Bill Haley, die Everly Brothers und Dolly Parton finden sich in den Katalogen, die mit den Jahren immer dicker wurden. Die Auswahl? „Das waren reine Bauchentscheidungen“, sagt Richard Weize, „Geld hat für mich nie eine Rolle gespielt.“ Er habe höchstens die Veröffentlichung einer Musikbox vorgezogen, um ein anderes Projekt damit zu finanzieren.

Zwischen zwei Bissen ins Brötchen spricht Weize über eine Geschichte, die ihm bis heute am Herzen liegt: eine Box mit zwölf CDs mit jüdischer Musik, die unter den Nazis veröffentlicht worden war. Ihr Titel: „Vorbei“. Was heute noch kaum jemand weiß: Die Juden waren zwar aus dem allgemeinen Kulturbetrieb verbannt. Doch die Produktion und der Vertrieb unter ihnen war erlaubt. Platten für das Box-Projekt habe er sich über seine Verbindungen in Großbritannien und den USA besorgt, berichtet Weize.

In den 80er-Jahren kam die musikalisch-technische Revolution auch bei Bear Family an: in Form der ersten CDs des kanadischen Country- und Folksängers Ian Tyson und des amerikanischen Countrymusikers John Russell. Richard Weize erinnert sich: „Die waren so saugut, das war kaum auszuhalten.“ Und: „Damals war CD Wunderwerk.“ Die Produktionskosten betrugen in den 80ern acht Mark oder vier Euro, heute sind es 15 Cents.

Ob LP oder CD, mit seinen Projekten hat sich Richard Weize international einen guten Namen gemacht. Er wurde gar mehrfach für den Grammy Award nominiert. Beim Gang durch die früheren Betriebsräume zeigt Weize eher nebenbei auf die entsprechende Urkundensammlung gleich am Eingang. „Es hat zwar nie mit dem Preis geklappt, aber die Urkunden machen sich gut“, meint er lächelnd. Immerhin gab es 2009 den deutschen Musikpreis „Echo“ in der Kategorie „Besondere Verdienste um die Musik“. Und wenn Weize ins Erzählen kommt, dann ist das so etwas wie eine lebendige (Musik-)Geschichtsstunde.