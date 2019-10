Der Kampf gegen Lärm geht weiter

Vor allem der dicht getaktet durch die Stadt ziehende Güterverkehr zwischen Bremen und Bremerhaven stellt für die an der Schienentrasse lebenden Osterholz-Scharmbecker eine Belästigung und gesundheitliche Belastung dar. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. In Scharmbeckstotel geht’s schon los mit den ersten Vorarbeiten. Entlang der Bahntrasse Bremen – Bremerhaven werden dort jetzt Büsche gerodet, Absperrgitter aufgestellt und massive Träger metertief in den Boden gerammt. Die Bahn lässt in Scharmbeckstotel, in Lintel, in Osterholz und in Sandhausen weitere Lärmschutzwände errichten. „Es sind enorme Flächen, die zu den bestehenden hinzukommen. Damit sind etwa 90 Prozent aller Stadtbewohner erfasst, die im Nahbereich der Strecke leben“, schätzt Stefan Kamischow, Stadtplaner im Rathaus. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG wird das Projekt am Mittwoch, 23. Oktober (ab 16 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus), in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung im Detail vorstellen. Im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Im November 2016 wurde in der Winkelstraße die erste der drei Meter hohen Stellwände errichtet, die die Menschen in der Stadt vor dem Lärm und damit vor gesundheitlichen Schäden schützen sollen. Dass der Konzern jetzt in einem zweiten Bauabschnitt die wesentlichen noch vorhandenen Lücken schließt, hat mit neuen Grenzwerten zu tun, die in die Richtlinien des Bundes-Immissionsschutzgesetzes eingegangen sind. Die Bahn versucht parallel in einem weiteren Ansatz, die Emissionen zu verringern: durch zeitgemäße Bremsen und Fahrgestelle, die in den Güterwaggons weniger Geräusche verursachen.

Kamischow findet, dass die Stadt mit der jetzt in Osterholz-Scharmbeck gestarteten Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms, wie es offiziell heißt, „sehr gut bedient“ ist. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung der Bahn, denn anders als bei neuen Projekten steht das Unternehmen bei bereits bestehenden Strecken nicht in der Pflicht, Lärmschutzwände zu bauen. Für das Lärmsanierungsprogramm hatte der Bund schon 2017 mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben. Es umfasste bis dahin 1500 Kilometer Schienenstrecken. In Osterholz-Scharmbeck wurden die schallschluckende Elemente 2016/2017 auf einer Länge von 2,4 Kilometern verbaut. 3,7 Millionen Euro investierte das Verkehrsunternehmen dafür.

Besonders in Lintel dürfte die Nachricht vom aktuellen Vorhaben der Bahn mit Erleichterung aufgenommen werden. Dort hatte es damals heftige Proteste gegeben, als bekannt wurde, dass dieser Bereich im ersten Bauabschnitt „ausgespart wurde“. Jetzt wird der Ortsteil im Süden der Stadt endlich „beruhigt“ – mit Lärmschutzwänden in einem Bereich von etwa 400 Metern.

Mit fast zwei Kilometern wird der Abschnitt in Scharmbeckstotel der mit Abstand längste sein. „Das hat topografische Gründe. Die Wohngebiete dort liegen deutlich höher als die Schienenstraße, und der Schall sucht sich seinen Weg ja nach oben, um sich dort auszubreiten“, erklärt Kamischow. Der Stadtplaner räumt ein, dass es oft nicht so ohne Weiteres verständlich sei, warum an der einen Stelle gebaut werde und an der anderen nicht. Das von 2010 an entstandene Grünnenfeld-Neubaugebiet – zwischen Stader Landstraße, Am Osterholze, Am Tinzenberg und Auf dem Knorren – profitiert beispielsweise nicht von der aktuellen Maßnahme, obwohl es ebenfalls hoch über den Gleisen liegt. Kamischow: „Es spielen eine ganze Reihe von Parametern eine Rolle. Ob ein Wald in der Nähe ist oder nicht, wird auch berücksichtigt.“ Er mag indes nicht auszuschließen, dass die Bahn noch einen dritten Abschnitt startet. Er verweist darauf, dass die Bahn für ein solches Projekt erst die erforderlichen Sperrzeiten generieren und vom Eisenbahn-Bundesamt genehmigt bekommen muss. „Es wird bei laufendem Betrieb, auch nachts, gearbeitet.“

Die Arbeiten beginnen in Scharmbeckstotel. Dann geht es in nördlicher Richtung voran Richtung Lintel. An die bis zum Bahnhof bereits stehenden Wände schließen sich die neuen auf rund einen halben Kilometer Länge an. In Sandhausen kommen zwei neue Abschnitte, einer südlich und einer nördlich der bereits errichteten Wand.

Von den neuen Stellwänden dürften einige auch wieder transparent sein. Wegen der höheren Kosten für diese „Sichtfenster“, die „Blickbeziehungen“ ermöglichen sollen, wie es zwischen dem Kulturzentrum Kleinbahnhof im Osten und dem westlich von ihm gelegenen Rewe-Supermarkt geschehen ist, hat die Bahn ihre Zahl allerdings gedeckelt.