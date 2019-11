Die Kitas in Steden und Vollersode werden wie geplant gebaut. (Sebastian Kahnert/dpa)

Hambergen. Die Einheitsgemeinde. Da ist sie wieder. Für viele ein rotes Tuch. Für andere der Heilsbringer bei knappen Finanzen. Nach der Entscheidung, die Zuständigkeit für die Kindertagespflege in einer Hand zu bündeln, wieder sie wieder heiß diskutiert. Dabei ist die Einheitsgemeinde in der Politik absolut kein Thema. „Es bleibt in den Mitgliedsgemeinden noch viel zu entscheiden“, erklärte der Erste Samtgemeinderat Friedhelm Lütjen. Er wandte sich damit an die Bürgermeister – es soll kein Verdacht aufkommen, die Übertragung der Zuständigkeiten für die Kitas an die Samtgemeinde könne der erste Schritt in Richtung Einheitsgemeinde sein. Dieter Langmaack, Bürgermeister in Lübberstedt, und Udo Mester, Bürgermeister von Axstedt, wollen davon auch nichts hören.

Die beiden wollen, auch im Namen ihres Holster Kollegen, Eckehard Schütt, weitere Dinge im Zusammenhang mit den Kindergärten klarstellen und Gerüchte sowie Aussagen geradebiegen, die derzeit in den Mitgliedsgemeinden die Runde machen und in Sozialen Medien kursieren. „Der Kindergarten in Holste-Steden wird gebaut. Punkt.“, sagt Udo Mester. Daran gebe es nichts zu rütteln. Die Gemeinde Holste hat dieses Jahr alle Voraussetzungen für den Bau geschaffen. Etwas anderes habe nie zur Debatte gestanden.

Bebauungsplan beschlossen

Unabhängig von der grundsätzlichen Entscheidung, die Kita-Zuständigkeit an die Samtgemeinde abzugeben, bleibt es zunächst bei der Zusammenarbeit von Holste, Lübberstedt und Axstedt in diesem Bereich. Lütjen lobt das. Zwar habe es immer mal unterschiedliche Meinungen gegeben. Am Ende hätten aber immer alle an einem Strang gezogen. Und das ist auch jetzt bei der Kehrtwende der Fall. Nun wollen sie gemeinsam die Abgabe der Zuständigkeit forcieren.

Am Dienstag beschloss nun auch Vollersode diesen Schritt. Die Gemeinde war als einziger Verfechter der Eigenverantwortung übrig geblieben. Wirklich einig waren sich die Vollersoder Ratsmitglieder aber nicht. Der Vorsitzende der Vollersoder CDU-Fraktion, Arne Schnackenberg, hatte verkündet, die CDU-Abgeordneten könnten frei abstimmen. So votierte einer dafür, drei dagegen und einer enthielt sich der Stimme. Die SPD stimmte geschlossen für eine Abgabe. Alle wollten das Beste für Eltern und Kinder, betonten die Politiker. „Im Kindergarten wird ein guter Job gemacht“, attestierte etwa Schnackenberg.

Torsten Wischhusen (CDU) erklärte, er sei nicht glücklich damit, wie die Sache gelaufen sei. Die CDU habe eine andere Lösung favorisiert. Ein ortsansässiger Bauunternehmer hatte angeboten, auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Postels, einen Kindergarten zu bauen und an die Gemeinde Vollersode zu vermieten. „Dann hätten wir 20 Jahre eine Miete bezahlt und wären liquide geblieben“, sagte Wischhusen dazu. Man wäre von einer Summe von 1,2 Millionen Euro ausgegangen. Jetzt stünden 2,4 Millionen Euro im Raum. Das wäre jetzt bereits eine Millionen Euro mehr. Wischhusen unterstellte der SPD deshalb die Veruntreuung von Steuergeldern und bekräftigte seine Aussage auf Nachfrage. Gemeint ist wohl Verschwendung von Geldern. Der SPD-Fraktionschef Falko Ostwald verbat sich die in den Raum geworfenen Vorwürfe. Und Friedhelm Lütjen merkte an, dass es sich ursprünglich um ein Gebäude für zwei Gruppen gehandelt habe, während es jetzt um eine Drei-Gruppen-Kindertagesstätte gehe. Dazu gekommen sei außerdem ein Bewegungsraum.

Einstimmig beschlossen die Vollersoder den nötigen Bebauungsplan. Der Bau in Vollersode werde nicht durch die Zuständigkeitsfrage behindert. Er soll, ebenso genau wie der Bau in Holste-Steden, im kommenden Jahr fertig werden. Mit diesen beiden Einrichtungen sei die Samtgemeinde gut aufgestellt. Im Regelbereich, für den die Mitgliedsgemeinden noch zuständig sind, gibt es derzeit insgesamt 19 freie Plätze, informierte Kämmerer Marco Ehrichs. In den neuen Einrichtungen werden aber auch weitere Krippenplätze geschaffen.

Dieter Langmaack und Udo Mester bringen deshalb für falsche Aussagen zur Situation kein Verständnis auf. Sie verunsicherten nur. Die Entscheidung zur Abgabe der Kindergärten ändere zu diesem Zeitpunkt nichts. Denn: Ob und wie die Übergabe an die Samtgemeinde stattfindet müsse zuerst besprochen und verhandelt werden. In die Gespräche werden laut Lütjen alle Gebäude, Trägerschaften, Pläne und vieles mehr eingebracht werden. Ob die Gebäude von der Samtgemeinde beispielsweise übernommen, gekauft oder gemietet werden, ist somit noch völlig offen. Die Pläne für einen neuen Kindergarten in der Gemeinde Hambergen sind noch in einem sehr frühen Stadium und könnten somit in diesem Abwägungsprozess einbezogen werden. Eins ist klar: Die Mitgliedsgemeinden werden auch künftig das Geld aufbringen müssen.

Udo Mester sagt: „Die Finanzen waren nicht der Hauptgrund für die Meinungsänderung.“ Die ganze Thematik sei einfach viel zu komplex geworden, als das eine Gemeinde es allein regeln könne. Erschrocken waren die Beteiligten, dass die Leiterin des Axstedter Kindergartens angefeindet wird. „Sie hat mit den Entscheidungen nichts zu tun“, macht Axstedts Bürgermeister Udo Mester deutlich und stellt sich hinter sie. Unter anderem sei sie fälschlich der Lüge bezichtigt worden. Offenbar müsse die Leiterin der Kindertagesstätte als Blitzableiter herhalten. Das sei in keiner Weise gerechtfertigt.