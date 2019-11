Landkreis Osterholz. „Die Kehrtwende zum deutlichen Bevölkerungsrückgang scheint im Landkreis Osterholz vorerst weiter abgewendet, sei es durch den Zuzug neuer Menschen, als auch durch eine Bindung der bestehenden Einwohnerinnen und Einwohner.“ So steht es im aktuellen Demografiebericht, der jetzt dem Ausschuss für Kreisentwicklung vorgelegt wurde. Demnach sagt das statistische Landesamt bis zum Jahr 2027 einen Anstieg der Einwohnerzahlen auf 117 639 voraus - das wären vier Prozent mehr als im Jahr 2017. Der Kommunalverbund sieht unterdessen für den Landkreis eine weitgehende Stagnation von 114 235 - aktuell leben 113 826 Menschen im Kreisgebiet. Weiter heißt es in der Landkreis-Studie: „Langfristig wird sich diese Entwicklung voraussichtlich nicht beibehalten lassen; daher sind bereits heute Ideen für eine schrumpfende Bevölkerung zu entwickeln.“

Dabei entwickeln sich die Mitgliedskommunen höchst uneinheitlich. Während vor allem Lilienthal und Schwanewede auf absehbare Zeit auf Wachstumskurs bleiben, scheint beispielsweise die Lage in der Samtgemeinde Hambergen von Stagnation oder Rückgang gekennzeichnet. Ganz so einig sind sich die Forscher von Kommunalverbund und statistischem Landesamt da eben nicht. Die Kreisstadt verliert laut Hochrechnung des Kommunalverbunds bis zum Jahr 2027 voraussichtlich 345 Einwohner, laut Landesamt hingegen legt die Zahl der Kreisstädter um 520 zu. Für die Grasberger Hochrechnungen gibt es von den Relationen her ähnliche Unterschiede.

Planungsdezernent Dominik Vinbruck betonte, der Kommunalverbund habe momentan die etwas aktuelleren Zahlen. Unstrittig und für den Landkreis entscheidender scheint der steigende Altersdurchschnitt der Kreiseinwohner zu sein, der in allen Kommunen außer in Lilienthal zu beobachten sein wird. Während die Altersgruppe der 15 bis 24-Jährigen Kreis-Bewohner in den nächsten acht Jahren um gut ein Fünftel schrumpft, nimmt die Zahl der Über-65-Jährigen im selben Zeitraum um ein Viertel zu.

Dazu heißt es im Demografiebericht: „Insbesondere mit einem Augenmerk auf die Themen barrierefreies Wohnen und Mobilität im Alter lässt sich dem demografischen Wandel in Zukunft begegnen.“ Es gebe im Kreisgebiet immer mehr ältere Menschen, die künftig mehr denn je von der Daseinsvorsorge der Kommunen umfasst werden müssten. „Da insbesondere die ländlichen Kommunen von dieser Entwicklung stark beeinflusst werden, stellt sich die Frage, wie es gelingen kann, Infrastruktur, medizinische Versorgung, das Wohnumfeld und Gemeinschaftsleben für diese Menschen bestmöglich aufzustellen.“ Politik und Verwaltung konferieren 2020 zum Thema Mobilität durch Bürgerbusse.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) sieht die Kommunen bei der Demografie in der Zwickmühle zwischen Landflucht und Siedlungsdruck - mit offenem Ausgang. Es sei wichtig, dass die Politik die Voraussetzungen und Entwicklungen im Blick habe, die sich von Kommune zu Kommune stark unterscheiden. „Nur zu sagen, dass Deutschland bald weniger Einwohner hat, das reicht mir nicht“, so Pallasch. Der Demografiebericht enthält etliche dieser Zahlen, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen und Kommunen. Er wird alljährlich fortgeschrieben und kann auf den Internetseiten des Landkreises (www.landkreis-osterholz.de) eingesehen und heruntergeladen werden.