Valérie Wagner hält das Bild von einem Steinkauz in der Hand, im Hintergrund ist ein Rotmilan zu sehen. Am 18. September wird die Ausstellung offiziell eröffnet, zu sehen ist sie aber schon jetzt. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Im Februar 2020 wurden neue Studien zum Vogelsterben in Europa veröffentlicht. Der Publikation „Vögel in Deutschland – Übersicht zur Bestandssituation“ der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zufolge hält der deutliche Rückgang heimischer Vögel auf Wiesen, Weiden und Äckern weiter an. Seit 1992 haben danach beispielsweise die Bestände von Rebhuhn und Kiebitz um fast 90 Prozent abgenommen.

Die drastischen Zahlen zum Vogelschwund und der sichtbare Rückgang der Vogelarten waren für die Fotografin Valérie Wagner Anlass, diesem Thema ein eigenes Projekt zu widmen und Bilder für den Verlust und seine Folgen für Mensch, Natur und Umwelt zu finden. Das Projekt besteht aus vier voneinander unabhängigen Serien, die jeweils einen anderen Aspekt des Themas beleuchten. Im Norddeutschen Vogelmuseum in der Bördestraße stellt Valérie Wagner nun den zweiten Teil ihres Projektes „Der leere Himmel“ – Bilder zum Thema „Gefallen“ – der Öffentlichkeit vor.

Wie sehen sie aus, die Folgen des Vogelschwundes? Wenn der Himmel leer ist, der Frühling stumm, und das Lied von Hoffmann von Fallersleben, „Alle Vögel sind schon da“, ein für alle Mal zu Geschichte geworden ist? Die Bilder, die Valérie Wagner mit ihrer Kamera gemalt hat, sind bedrückend. Vorwurfsvoll blickt ein Trauerschnepper den Betrachter aus toten Augen an. Der Vogel liegt auf dem Rücken, mit seinen kleinen Beinen scheint er sich noch im Tod am Himmel, aus dem er gefallen ist, festkrallen zu wollen. Mit seinem Vorwurf ist der Trauerschnepper nicht allein. Neben ihm recken Rebhuhn, Braunkehlchen, Kuckuck, Kiebitz und Rotmilan ebenfalls ihre Beine in den Himmel.

Der weiße, leere Hintergrund, vor dem die toten Vögel präsentiert werden, verleiht den Aufnahmen eine besondere Eindringlichkeit. Eine bedrückende Vision, ein dunkler Blick in eine immer wahrscheinlicher werdende Zukunft, wenn dringende Reformen in der Landwirtschaftspolitik nicht durchgeführt würden, mahnt Wagner.

„Die Vögel sollten würdevoll dargestellt werden. Daher habe ich Bilder von präparierten Vögeln gemacht, deren Federkleid sie in ihrer ganzen, bunten Vielfalt zeigt“, erläutert Valérie Wagner. Eine erste Schwierigkeit bestand für die Fotografin darin, die richtigen Vögel für ihre Arbeit zu finden. Dazu habe sie sich deutschlandweit an renommierte ornithologische Sammlungen gewendet, unter anderem an das Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg. „Doch in den Sammlungen bestand das Problem darin, dass die Vögel, um in die Schubladen zu passen, alle ihre Beinchen strecken mussten“, erläutert Valérie Wagner. Außerdem schien kein Institut über eine Goldammer zu verfügen.

„Die Goldammer hat mir wirklich Probleme bereitet. Irgendjemand hat mich dann auf das Norddeutsche Vogelmuseum in Osterholz-Scharmbeck aufmerksam gemacht. Und hier gab es nicht nur die sorgsam präparierte Goldammer. Auch die anderen Vögel für mein Projekt waren in einer lebensnahen Art dargestellt. Das erst hat mir diese Bilder ermöglicht“, sagt die Fotografin. Ihr besonderer Dank gilt dabei auch Präparator Andreas Vollbrecht, der seine Vögel behutsam von ihren Standplätzen abnahm und für die Bilder vorbereitete.

Am Freitag, 18. September, soll die Ausstellung der zwölf Bilder nun im Norddeutschen Vogelmuseum offiziell eröffnet werden. Professor Matthias Glaubrecht vom Centrum für Naturkunde in Hamburg wird zum Thema Vogelsterben einen Vortrag halten.

Die Ausstellung ist aber bereits jetzt für Besucher des Vogelmuseums während der Öffnungszeiten, sonnabends und sonntags von 10 bis 17 Uhr, geöffnet und wird noch bis Dezember zu sehen sein.