Auf der Bahnhofstraße sind viele Radler ungern unterwegs. Nicht nur dort gibt es Handlungsbedarf für die Zukunft. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Beim Radverkehr in Osterholz-Scharmbeck und umzu gibt es viel zu verbessern. Das zeigte sich im Ausschuss für Planung- und Stadtentwicklung, in dem das regionale Mobilitätskonzept des Kommunalverbundes vorgestellt wurde. Um das Rad für Pendler als echte Alternative zum Auto zu erheben, muss unter anderem die Verkehrsverbindung nach Bremen erheblich verbessert werden. Die Geschäftsführerin des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen fand klare Worte, um den Stand der Dinge zu benennen: „Der Nachholbedarf ist riesig“, sagt Susanne Krebser, die das Konzept im Schnelldurchlauf vorstellte.

Ebenso riesig dürfte Radfahr-Freunden der „mittel- bis langfristige“ Zeitrahmen vorkommen, den der Kommunalverbund zur Verbesserung ansetzt: Krebser nannte 15 Jahre, in denen verschiedene Punkte beim Radverkehr verbessert werden sollen. Eine dreiteilige Prioritätenliste soll helfen, System in die Sache zu bringen. Gemeinsames Ziel ist es, eine „Region der guten Wege“ zu erschaffen. „Es sind dicke Bretter zu bohren.“ Das Gesamtkonzept soll bis Jahresende von den Mitgliedern des Verbundes als Fahrplan beschlossen werden.

Das Projekt „RMK:R“ war 2017 mit verschiedenen Aufgabenstellungen gestartet. Zum einen geht es um das Erstellen eines Radverkehrsnetzes für den sogenannten Alltagsradverkehr. Dazu zählt auch das Ausweisen von Radschnellwegen. Einfließen soll ebenfalls eine Betrachtung zu Potenzialen von E-Mobilität, das Verknüpfen mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und als Baustein eines regionalen Klimaschutzteilkonzeptes. Ein Gutachter-Büro hatte sich der Sache angenommen. Zudem ist eine Projektsteuerungsgruppe eingerichtet worden, in der die Mitglieder des Kommunalverbunds sowie Kooperationspartner vertreten waren. Die Zauberformel: „Auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zusammenarbeiten.“

Schlüsselwörter benennen Handlungsfelder. Dazu zählen Umsteigen, Wegweisung, Datenbank, Fördermittel, Politik und Kooperation. Im Detail geht es unter anderem darum, Verkehrszählungen und Befragungen zu machen, diese immer wieder zu aktualisieren und die Ergebnisse allen Partnern zur Verfügung zu stellen. Zudem soll im regionalen Radverkehrsnetz ein Netz von Mobilitätsstationen geschaffen werden. Flankierend ist eine einheitliche Wegweisung für den Alltagsradverkehr angedacht.

Dazu sei eine enge Abstimmung zwischen Städten, Gemeinden und Landkreisen nötig, betonte Krebser. Der Kommunalverbund will die Mitglieder bei der Suche nach Fördermitteln zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur unterstützen. Die Politik sei aufgefordert, den Radverkehr konsequent zu fördern. Bei Haushaltsberatungen sollen Prioritäten formuliert werden, um die Umsetzung voranzutreiben. Das Netzwerk an Fachleuten werde unter Federführung des Kommunalverbunds fortgeführt. Dafür soll die Geschäftsstelle auch die nötigen Personalressourcen erhalten.

Mitglieder verschiedener Fraktionen stimmten zu, dass es in der Kreisstadt in Bezug auf Radverkehr viel zu tun gebe. Werner Schauer (SPD) bezeichnete den Zustand städtischer Radverkehrswege als „Katastrophe“ und bescheinigte der Stadt „erheblichen Nachholbedarf“. Brigitte Neuner-Krämer (Grüne) sprach von einem „überzeugenden Konzept“, bei dessen Umsetzung es immer wieder an der Praxis hapere. Für Wilfried Pallasch ist klar, dass es selbst bei noch so tollen Radwegen immer Menschen gebe, die aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht Radfahren könnten. Er sieht E-Scooter, wie sie in Holland genutzt würden, im Kommen.

Marcus Oberstedt (CDU) betonte, dass das Thema Diebstahlsicherheit an Umsteigepunkten mehr Beachtung finden sollte. Wer sicher sei, dass sein Rad nach Büroschluss noch da sei, würde ruhigen Gewissens auch umsteigen. Die Wiederbelebung des Moorexpresses sowie ein Radschnellweg nach Bremen würde die B 74 entlasten und überfüllten Zügen entgegenwirken.

Die Ergebnisse des niedersächsischen Konzepts werden in die Überarbeitung des „Verkehrsentwicklungsplanes Osterholz-Scharmbeck 2030“ einfließen, wie Frank Wiesner von der Stadt betonte. Der städtische Radverkehr-Aktionsplan – als Teil des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt – soll im Frühjahr 2021 vorgestellt werden, kündigte Wiesner an. Parallel dazu sollen kurzfristig umsetzbare Aktionen angegangen werden. Dazu zähle unter anderem Piktogramme (Sharrows) auf Fahrbahnen aufzubringen. „Uns ist wichtig, dass die Radler sehen, dass in OHZ etwas passiert“, sagte Wiesner.