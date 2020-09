In einem solchen Panzer erblickte Anica 1979 das Licht der Welt. (FR)

Was ist eigentlich aus den Menschen geworden, über die wir vor Jahren einmal berichtet haben? Zum Jubiläum treffen wir einige von ihnen wieder und fragen mal nach.

Die Hauptakteurin kann sich nicht mehr an den Tag erinnern: Anica Ehlers kam am 15. Februar 1979, einer kalten Winternacht, in einem Bergepanzer zur Welt. Schneestürme tobten damals über Norddeutschland. Es ging nicht mehr viel in diesem Katastrophenwinter. „Nach Geburt im Panzer wohlauf“, schrieb das OSTERHOLZER KREISBLATT wenige Tage später. Die Geburt in einem spartanischen Panzer ist auch 41 Jahre danach noch immer in den Medien präsent. Gerade wurde ein Film für das TV-Magazin Galileo Big Pictures gedreht. Und in den Shows Genial daneben und Kaum zu glauben wurden die Rateteams nach der Geburt gefragt.

Gisela Ehlers mit ihrer im Panzer geborenen Tochter Anica. (FR)

Anica Ehlers hat die Geschichte immer begleitet. „Ich bin damit groß geworden“, sagt sie. Immer wieder werde sie darauf angesprochen: „Ach ja. Das Schneebaby.“ Die Bundeswehrsoldaten, die ihre Eltern in der Nacht in ihrem Panzer aufgenommen hatten, waren zu jedem Geburtstag eingeladen. Sie gehörten einfach dazu. Ihr Vater Carl-Heinz Ehlers erinnert sich. Als sich die Geburt ankündigte, war die Frage, wie er mit seiner schwangeren Frau Gisela von Hellingst im Landkreis Osterholz in das Krankenhaus kommen konnte. „Bekannte in Wellen hatten einen Unimog“, erzählt er. Doch die winkten ab. Ein Hubschrauber konnte wegen des Schneegestöbers nicht starten. Ehlers rief den Katastrophenschutz an. Die schickten einen Panzer auf den Weg. Anica Ehlers hatte es offenbar eilig. Sie erblickte im Panzer das Licht der Welt.

Heute lebt Anica Ehlers nach verschiedenen Stationen in der Region wieder in Hellingst. Die gelernte Erzieherin ist derzeit erwerbsunfähig – berufsbedingt, wie sie sagt. „Ich wurde an der Bandscheibe operiert“, erläutert die 41-Jährige. Zuvor hatte sie in Osterholz-Scharmbeck, Beverstedt und Gnarrenburg gearbeitet. Eigene Kinder hat sie nicht.

Anica Ehlers wohnt wieder in Hellingst. (Peter von Döllen)

Nach der Operation hat sie sich wieder mehr ihrer kreativen Ader zugewendet und fotografiert viel. „Mir geht es inzwischen ganz gut und ich arbeite stundenweise“, berichtet Anica Ehlers. Sie mache vor allem Porträts. Oft wollten die Kunden nur ein schönes Bild. Dann mache sie Vorschläge, wie das Foto aussehen könnte. Das zweite Standbein ist ein Secondhand-Handel, den Ehlers online über bekannte Seiten abwickelt. „Dabei kommt mir das Fotografieren zugute“, erzählt sie. Inzwischen habe sie auch schon Stammkunden. Oft würde sie für ihre guten Fotos der Angebote gelobt. Das Handeln macht ihr offensichtlich Spaß. „Ich verkaufe auch eine Geschichte zu den Artikeln“, bemerkt sie. Dabei handele sie nachhaltig, weil Kleidung eine zweite Chance gegeben werde.

Anica Ehlers hat eine weitere Leidenschaft: Tiere. Pferde, Meerschweinchen, Hamster und andere Tiere hätten die Kindheit immer begleitet. Heute hat sie immer ihre zwei Hunde um sich. „Beide habe ich aus dem Tierheim gerettet“, sagt sie. Der Yorkshireterrier und der Kromfohrländer halten sie auch in Bewegung.

Weitere Informationen

