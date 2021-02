Porträt von unbekannter Künstlerhand: Die Eleonora Catharina, wie sie sich im Amtsgericht präsentiert, nicht weit von dem Ort, wo sie einst residiert hat. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Im Sitzungssaal des Osterholzer Amtsgerichts hängt das Gemälde eines unbekannten Künstlers, der eine junge Dame, elegant gekleidet, Halskette und Lockenfrisur, porträtiert hat. Was das Bildnis nicht verrät: Dass die junge Frau mit ihrem Namen in den Stammbäumen fast aller europäischen Herrscherdynastien zu finden ist und dass das Werk alles andere als zufällig diesen Ort schmückt. Es zeigt die als Eleonora Catharina von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (1626 bis 1692) geborene schwedische Prinzessin, die nach dem Dreißigjährigen Krieg über drei Jahrzehnte im ehemaligen Äbtissinnenhaus des Klosters residiert hat, also wohl nicht weit entfernt von der Stelle, an der heute Recht gesprochen wird.

Wie aber kommt eine Angehörige des schwedischen Hochadels in die Niederungen Norddeutschlands? Eleonora Catharina war die Witwe des Landgrafen Friedrich von Hessen-Eschwege (1617- 1655), der als Offizier im schwedischen Heer diente. Dafür wurden ihm von der schwedischen Königin Christine die ehemaligen Klöster Osterholz und Lilienthal als Lehen vermacht. Landbesitz auch in Ermangelung von barer Münze. Als Folge des Dreißigjährigen Krieges herrschte Ebbe in den Kassen der nordischen Großmacht.

Wilhelm Berger und Gerda Zeisberger mit den Porträts von Eleonora Catharina und Friedrich, die der inzwischen verstorbene Ritterhuder Maler Johannes Mogalle für das Heimatmuseum erstellt hat. Dabei handelt es sich um Nachbildungen der Originale aus dem 17. Jahrhundert. (Christian Kosak)

Die Landgräfin war 29, als ihr nach dem Tod des Gatten – während eines Gefechts im heutigen Polen – der erwähnte Besitz zugesprochen wurden. Viel fehlte nicht, und sie hätte auch noch ein Schloss in Worpswede geerbt, das der Ehemann kurz vor seinem Ende 1655 am Westhang des Weyerbergs bauen wollte. Der heute noch vorhandene „Thiergarten“-Weg erinnert an dieses Vorhaben, das wegen des baldigen Todes Friedrichs nicht mehr umgesetzt wurde. Entenfang, Fischteich und Gehege für weitere Tiere sollen bereits vorhanden gewesen sein. Steine für den Bau des Schlosses ebenfalls. Die alte Mackensen-Eiche, 2017 ein Opfer des Sturms Xavier, soll im Zuge der Aufforstungen gepflanzt worden sein, die im Zusammenhang mit den Plänen für das Schloss vorgenommen wurden.

Der Osterholz-Scharmbecker Heimatforscher Wilhelm Berger hat für eine groß angelegte sechsteilige Serie im „Heimat-Rundblick“ unter anderem in Braunschweig, Berlin, Marburg und im Taunus recherchiert, dabei viele biografische Widersprüchlichkeiten in den diversen Quellen aufgedeckt und "Spreu vom Weizen" getrennt. Sein Fazit: "Eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, die hier, in einer ihr völlig fremden Umgebung, ein ganz anderes Leben geführt hat, als es jenes verhieß, in das sie hineingeboren wurde. Praktisch auf sich allein gestellt, hat sie sich mit den schwierigen Lebensumständen arrangiert, mit denen eine Frau in der Folge des Dreißigjährigen Krieges zurecht kommen musste, und sich gegen viele Widerstände behauptet.“

Eleonora Catharina habe Französisch, Schwedisch, Deutsch und Latein gesprochen, als Verwalterin in Osterholz und Lilienthal wohl mit Umsicht agiert, selbst insgesamt kein leichtes Leben gehabt, aber selbst viel Mitgefühl, ergänzt Gerda Zeisberger, die sich - „fasziniert von diesem Frauenschicksal“ – ebenfalls auf Spurensuche begeben hat. Berger und Zeisberger, die schon bei der Findorff-Ausstellung im Heimatmuseum zusammengearbeitet haben, verfolgen nun ein gemeinsames Ziel: Osterholz-Scharmbeck soll sich mit einer Nominierung der Landgräfin zu den „Frauenorten Niedersachsen“ gesellen, dem Beispiel Worpswedes folgend, das mit Paula Modersohn-Becker in diesem Jahr zum 42. Frauenort avanciert und das ab Mai mit einer Reihe von Veranstaltungen feiern möchte.

Tod des Stammhalters

Aufgewachsen ist die Nichte des legendären Gustav II. Adolf im schwedischen Schloss Stegeborg, etwa 40 Kilometer südwestlich von Stockholm. Nach dem Tod des großen protestantischen Gegenspielers der Habsburger in der Schlacht bei Lützen genoss sie als „Hoffräulein“ ihrer gleichaltrigen Cousine Christine eine besondere Erziehung und Ausbildung. Die zu diesem Zeitpunkt erst sechsjährige Thronfolgerin wurde unter der Vormundschaft der Eltern Eleonora Catharinas auf die Rolle der zukünftigen Königin vorbereitet.

Als Eleonora Catharina den „tollen Fritz“, einen lebenslustigen Soldaten ehelichte, war das eigentlich eine Mesalliance, doch die hochadelige Braut hatte noch kurz vor der Hochzeit das Kind eines französischen Künstlers zur Welt gebracht, was ihre Chancen auf eine standesgemäße Vermählung nicht gerade verbesserte und Friedrich von Hessen-Eschwege den Aufstieg in höhere Kreise ermöglichte. Eleonora Catharina hat innerhalb weniger Jahre sechs Kinder geboren, im November 1654 den sehnsüchtig erwarteten Stammhalter Friedrich, der allerdings, wie schon zuvor zwei seiner Schwestern, das erste Lebensjahr nicht überstand.

Als der Ehemann starb, geriet die Witwe in eine missliche Situation. Da sich nach dem Tod des einzigen Sohnes ihre Erbansprüche geschmälert hatten, wurde sie auf Schloss Eschwege nur geduldet. War schon der nordhessische Landgrafensitz nicht vergleichbar mit den Residenzen des schwedischen Königshauses, so blieben Eleonora Catharina nach dem Einzug ins Äbtissinnenhaus des ehemaligen Osterholzer Klosters die Annehmlichkeiten eines höfischen Lebens gänzlich verwehrt. Berger spricht von einem „Kulturschock“.

Er schildert dazu den politischen Hintergrund: „Die Schweden waren auf der Seite der Protestanten in den Krieg gegangen und erhielten nach dem Ende des Krieges diverse Gebiete auf deutschem Boden zugesprochen, so auch das Erzstift Bremen. Der Erzbischof wurde abgefunden, die Klöster gingen an weltliche Machthaber. Die evangelische Religion wurde dadurch in den Herzogtümern Bremen und Verden festgeschrieben." Also trat der schwedische Staat an die Stelle des Erzbischofs und übergab die Befugnisse auf der Ebene der Klöster an weltliche Donatare. Zu diesem Zweck wurde in Stade im Jahre 1651 ein Konsistorium eingerichtet, eine weltliche Behörde, die sich um die kirchlichen Belange im Herzogtum Bremen zu kümmern hatte und in der Verwaltungsebenen-Hierarchie über der Landgräfin stand.

Eleonora Catharina starb am 13. März 1692, nachdem sie ihre Tochter Christine „bei ungestümem Wetter“ nach Bremen begleitet und sich dabei schwer erkältet hatte.

Aus Geldmangel verzögerte sich die Überführung des Leichnams in die Fürstengruft der Marktkirche zu Eschwege um zehn Monate, und weil ein Sarg aus Zinn zu teuer gewesen wäre, musste ein hölzerner reichen, der schnell verfiel.

Was ist von ihr geblieben? „Für eine Frau in ihrer Stellung eigentlich erstaunlich wenig“, finden Gerda Zeisberger und Wilhelm Berger. Ihre Donationen Osterholz und Lilienthal wurden umgehend eingezogen und in königliche Ämter mit dem gemeinsamen Amtssitz in Osterholz umgewandelt. Der jahrelange Kampf der Eleonora Catharina um das Erbe für ihre Töchter war also vergeblich.

Zur Sache

Persönlichkeit für den „Frauenort“

Der Osterholz-Scharmbecker Heimatforscher Wilhelm Berger schlägt vor, dass seine Stadt sich mit einer Bewerbung darum bemüht, für die „Frauenorte Niedersachsen“ nominiert zu werden. Die Initiative des Landesfrauenrates Niedersachsen zielt darauf, Leben und Wirken historischer Frauenpersönlichkeiten lebendig werden zu lassen und einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Jeder der Frauenorte braucht eine starke Frauenpersönlichkeit, an der entlang er eine Geschichte von Emanzipation und Selbstbestimmung erzählen kann: Figuren wie die Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek in Fischerhude, die Juristin Anita Augspurg, die seit 2008 in Verden den ersten Frauenort im Bundesland repräsentiert, die Autorin Ricarda Huch (Braunschweig) oder die Mitbegründerin des Rotenburger Diakoniekrankenhauses, Helene Hartmeyer. Für Osterholz-Scharmbeck wäre Eleonora Catharina von Hessen-Eschwege eine allemal geeignete Persönlichkeit, findet Berger, der in der Kreisstadt eine Diskussion über diese bedeutende historische Figur anstoßen möchte. So macht er auf die Verdienste der im Äbtissinnenhaus des inzwischen aufgelösten Klosters residierenden Landgräfin aufmerksam: Es ist überliefert, dass sie sich um das Schulwesen kümmerte und den ersten Arzt sowie den ersten Apotheker nach Osterholz holte. Auch die Ansiedlung gut ausgebildeter Handwerker wie Schuhmacher und anderer Zünfte wurde von ihr vorangetrieben. Ihre Fürsorge soll den Armen, Kranken und den nach Auflösung des Klosters verbliebenen Benediktinerinnen gegolten haben, die fortan ohne Zuwendungen von den Pilgern auskommen mussten. Die in den schwedischen Hochadel hineingeborene Regentin spendete Korn, Hafer, Gerste, Buchweizen, Bohnen, Salz, Kühe in der Weide, Schweine zur Mast, Torf, Holz und vieles mehr, wie erhaltene Dokumente belegen.

Auch in den Jahren 1658, 1663, 1664 und 1675, als das St.-Jürgensland von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht wurde, hat sie laut Berger große Anstrengungen unternommen, um die Not der betroffenen Bevölkerung zu lindern. „Wenn auch gegenüber den schwedischen Interessen nur mit mäßigem Erfolg.“ Eleonora Catharina war Rechtsnachfolgerin des Klosters Osterholz, und ihr unterstand auch die Scharmbecker Kirche. Zeisberger: „Es ist belegt, dass sie der Scharmbecker Kirche einen kostbaren Kelch vermachte, der heute noch bei Abendmahlsfeiern benutzt wird.“

