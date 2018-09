Wohnwagen-Diebe haben vor allem hochwertige Fahrzeuge im Blick. (Tobias Hase/DPA)

In Bremen-Nord, Schwanewede, Ritterhude, und Lemwerder sind in den vergangenen Monaten etliche Wohnwagen gestohlen worden. Darüber hinaus gab es einige gescheiterte Versuche. Nicht auszuschließen ist laut Polizei, dass organisierte Banden hinter den Diebstählen stecken.

Um ein Haar hat auch der Nordbremer Raimund Leschinski im Juni seinen Tabbert-Caravan eingebüßt. „Ich habe den Burschen damals nachts vor meiner Haustür verjagt. Undefinierbare Geräusche haben mich geweckt, und ich konnte ihn aus meinem Schlafzimmer sehen.“ Der mutmaßliche Dieb habe vorsorglich die am Haus befestigte Kamera abgeschlagen, um nicht gefilmt zu werden. „Seitdem habe ich immer ein komisches Gefühl, wenn ich ins Bett gehe“, sagt der 61-jährige Frührentner. Er glaubt: „Bremen ist gerade eine Hochburg. Die organisierten Banden grasen die Städte ab, suchen nach hochwertigen Wohnwagen, klauen und verschiffen sie und ziehen dann weiter.“

Leschinski ist überzeugt, dass der nächtliche Besucher die Lage auskundschaften wollte. „Die gucken gezielt nach Wohnanhängern, vor denen kein Auto steht und deren Kupplung möglichst zur Straßen zeigt“, mutmaßt er. „Aber allein schaffen die das trotzdem nicht. Das ist eher wie bei einem Boxenstopp in der Formel Eins. Die arbeiten Hand in Hand.“ Und weil es in Europa keine Grenzkontrollen mehr gebe, sei es dann ein Leichtes, die Wagen abzutransportieren und im Ausland zu verkaufen.

Eine Bekannte aus Beckedorf habe nach dem Urlaub ihren leergeräumten Wohnwagen lediglich eine Nacht lang abgekoppelt vor der Haustür stehen lassen und prompt sei der Anhänger geklaut worden. Auch das lasse darauf schließen, dass die Kriminellen regelmäßig durch die Straßen streifen, meint Raimund Leschinski. Gestohlen würden die Anhänger vornehmlich von Privatgrundstücken – nicht von Campingplätzen. „Da ist zu viel los.“

Verkauf im Ausland

Ein Beleg dafür ist der Wohnwagen-Klau am Ostermontag von einem Privatgrundstück in Lemwerder. Die Spuren deuteten damals darauf hin, dass die Täter zunächst das Sicherungsschloss geknackt und zeitgleich die Kennzeichen entfernt beziehungsweise gewechselt haben. Bei dem Wagen handelte es sich laut Polizei um einen Anhänger der Marke Tabbert im Wert von mehr als 20 000 Euro. Nur fünf Kilometer entfernt hatten auch in der vorangegangen Nacht unbekannte Täter einen Wohnwagen gestohlen, bestätigt der für die Wesermarsch zuständige Polizeisprecher Albert Seegers.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich nur zwei Wochen später in Aumund. Die Täter kamen in der Nacht und stahlen einen Wohnwagen, der direkt vor dem Wohnhaus der Eigentümer stand. Das Ehepaar wollte mit dem bereits beladenen, sieben Monate alten Wohnwagen der Marke Fendt in Urlaub fahren. Obwohl das Schlafzimmerfenster offen stand, haben die Besitzer nichts von dem Diebstahl mitbekommen. Sie vermuten, dass die Täter die Sicherung geknackt und den Anhänger auf die Ladefläche eines Tiefladers geschoben haben. Polizeisprecher Gundmar Köster, zuständig für Bremen-Nord, kann die genaue Anzahl hiesiger Delikte nicht beziffern. Fakt ist aber, dass es 2017 stadtweit neun Wohnwagendiebstähle und elf Wohnmobil-Diebstähle gegeben hat. Für 2018 sei absehbar, „dass es eine Steigerung in dem Deliktsfeld gibt“, so Gundmar Köster. „Es gibt vergleichbare Fälle deutschlandweit. Bremen ragt nicht besonders heraus.“

Das betont auch Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz: "Der Wohnanhängerdiebstahl ist kein örtlich beschränktes Phänomen. Es gibt einen bundesweiten Trend, insbesondere in der Ferienzeit.“ Ein Blick in die Polizeiakten belegt für Schwanewede im Jahr 2018 bislang „zwei Versuchstaten sowie drei vollendete Entwendungen“ und für Ritterhude „drei vollendete Entwendungen“. Vor dem Hintergrund laufender Ermittlungen gibt Cassens aber keine Auskünfte zu den bisherigen Erkenntnissen. Nur so viel sagt er: „Häufig dürften die Wohnanhänger ins Ausland gebracht werden.“

Anfang Februar wurde an der Erver Straße in Ritterhude ein hochwertiger, neun Meter langer Wohnwagen von einem Privatgrundstück gestohlen. Ein halbes Jahr später haben Unbekannte in Löhnhorst Mitte August aus einer Scheune einen Wohnanhänger entwendet. Laut Polizei gelang es den Tätern trotz angebrachter Diebstahlsicherung, den Wohnwagen der Marke Dethleffs abzutransportieren

Polizeisprecher Helge Cassens verweist darauf, dass die Wohnwagen-Eigner den Tätern nur in Eigenregie das Handwerk legen können, indem sie die Caravans gut verschließen und die Schlüssel sicher verwahren. Zudem empfiehlt die Polizei, Park- oder Radkrallen und ein Felgenschloss am Rad. Geeignet seien auch Anhänger-, Kupplungs- und Deichselschlösser. Darüber hinaus könne der Eigentümer das Fahrzeug mit einem Ortungssystem und einer Warnanlage ausrüsten. Unmissverständlich sollten Aufkleber auf diese Sicherungssysteme hinweisen.

Raimund Leschinski befolgt diese und weitere Ratschläge, um seinen Wohnwagen vor Dieben zu schützen. Auf der jüngsten Caravan-Messe hat sich der gelernte Elektrotechniker zudem über Diebstahlsicherungen, GPS-Trigger und Alarmsysteme fürs Handy informiert. "Immerhin ist der Wohnwagen ein schwer erarbeiteter Besitz, und ich will nicht, dass dem jemand auf die Pelle rückt.“