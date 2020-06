David Poser (links) und Heinz-Gerhard Tietjen haben sich im Gewerbegebiet in Hambergen eine Werkstatt für Nutzfahrzeuge aufgebaut. (Christian Kosak)

Hambergen. Im Hintergrund kreischt ein Winkelschleifer, funkenschlagend trägt die Schleifscheibe Rost von einem Metallgestell. David Poser deutet auf die Getriebestation: Dort liegen Zahnräder und Gehäuse. Das Unternehmen T&P Fahrzeugservice zerlegt und repariert im Gegensatz zu Mitbewerbern die komplexen Antriebsstränge noch selber, wie Poser betont. Das neue Gewerbegebiet an der B 74 in Hambergen kam für die Inhaber der Werkstatt gerade recht. Das Flächenangebot war Motivation für einen Plan, mit dem Heinz-Gerhard Tietjen seinen Stiefsohn David Poser konfrontierte: "Wollen wir eine Werkstatt aufmachen?" Die Idee reifte und schließlich gehörte der T & P Fahrzeugservice mit zu den ersten Käufern einer Fläche am Sophie-Tietjen-Ring. Auf dem Gelände mit einer Fläche von 7000 Quadratmetern entstand eine Werkstatt mit Büro- und Beratungsräumen.

Das Gebäude misst 25 mal 20 Meter. Kein Zufall: Was dort repariert und gewartet wird, ist meist ebenfalls relativ groß. Mit normalen Autos beschäftigt sich T&P nicht. Es geht um Bagger, Baumaschinen, Autokräne, Landmaschinen und Ähnliches. "Das Größte, das wir bisher hier hatten, waren zwei Tieflader. Wir haben jeweils die acht Achsen getauscht", erzählt David Poser. Auf den Anhängern werden unter anderem Bagger oder Ähnliches transportiert. Die benötigten Ersatzteile wurden in sechs Sattelzügen angeliefert, berichtet Poser weiter. "Die Lage hier ist sehr gut", meint er. Zwar wäre ein direkter Autobahnanschluss noch besser. Aber über die Bundesstraße können auch sperrige Fahrzeuge einfach in die Werkstatt nach Hambergen kommen.

Über Arbeit können sie sich nicht beklagen, wie David Poser sagt. Im Gegenteil: "Wir wissen oft nicht, was wir zuerst machen sollen." Und daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Spürbar gestiegen ist die Mieter-Nachfrage nach einem Minibagger und einem Radlader, die bei T&P verliehen werden. "Die Leute haben Zeit, etwas zu machen", erklärt sich Poser den Aufwind. Neben den Gesellschaftern David Poser und Heinz-Gerhard Tietjen arbeiten ein fest angestellter Mitarbeiter und drei Aushilfen im Betrieb. Es könnten noch mehr sein. Entsprechende Arbeitnehmer zu finden, sei aber nicht einfach.

Glück hatten sie mit einem Getriebe-Spezialisten, der über 20 Jahre Erfahrung verfügt. „Wir führen Reparaturen an Getrieben durch“, erklärt Poser. Das sei ein Angebot, das nicht viele Mitbewerber im Umkreis machen könnten. Die Getriebe können komplett zerlegt werden - nur die beschädigten Teile werden ersetzt oder repariert. „Wir sprechen viel mit unseren Kunden“, versichert Poser. Im Dialog wird herausgefunden, was die Kundschaft will. Es geht um Geld und Zeit. Die Kunden der Hambergener Werkstatt verdienen mit den Fahrzeugen sonst eigentlich ihr Geld. Die Reparatur eines Getriebes komme meist günstiger als ein Austausch - bei sehr guter Qualität, wie David Poser verspricht.

"Wir sind ein kleines Unternehmen", räumt er ein. Entsprechend intensiv sei aber auch der Kundenkontakt. Der Weg zu den Firmen laufe meist über die Fahrer, die ihre Erfahrungen mit T&P weitergeben. "Die kommen auch schon mal zum Frühstück vorbei", sagt Poser. Sie trinken einen Kaffee und schnacken eine Runde. Im Büro stehen Menschen in Schlips und Anzug ebenso, wie Landwirte, deren Hose voller Gülle ist. Jeder sei gleich willkommen.

Der Wirkungskreis ist relativ groß. Zwar kommen viele aus der Nähe, Bremen und zu. Doch T&P repariert auch Fahrzeuge aus Seevetal, Lingen oder Emden. Nicht immer müssen die Maschinen dazu nach Hambergen kommen: T&P hat einen eigenen Werkstattwagen für den Einsatz direkt beim Kunden. Manchmal gehe das auch gar nicht anders. Es gebe Fahrzeuge wie beispielsweise auf Werften, die das Gelände nicht verlassen könnten. Andere Reparaturen wiederum könnten nur in der Werkstatt erledigt werden.

Prüfstand mit Überbreite

Nicht nur die Getriebestation ist ein Alleinstellungsmerkmal. T&P verfügt auch über einen großen Bremsenprüfstand mit einer Breite von 3,50 Metern. "Das gibt es auch nicht mehr oft", sagt David Poser. Auf dem könnten auch große Landmaschinen geprüft werden. Und seit Kurzem ist T&P auch offizieller Partner von Goldhofer aus Memmingen, einem bekannten Anhänger-Produzenten.

Beide Gesellschafter des T&P Fahrzeugservices kommen aus Hambergen. "Mein Vater wurde hier geboren. Ich kam mit sieben Jahren nach Hambergen", erzählt David Poser. Heinz-Gerhard Tietjen hat bei Jonny Gerken gelernt und war dann acht Jahre im Ausland. Poser ist gelernter Kfz-Mechaniker. Zu den großen Maschinen kamen beide über die Arbeit für eine Schwerlastspedition. Dort war Heinz-Gerhard Tietjen in der Wartung und Reparatur beschäftigt. Später arbeitete auch sein Stiefsohn dort. Irgendwann kam dann der erste Werkstattwagen. "Das hat sich Stück für Stück entwickelt", erinnert sich David Poser.